요즘 시대에 학력이나 전공을 따지지 않고, 등록금과 수업료도 받지 않는 대학원이 있다. 심지어 해외 연수까지 간다. 농촌의 미래를 고민하고 새로운 공동체의 가능성을 탐구하는 대안 교육기관의 이름은 재밌게도 'USB'다. 흔히 컴퓨터의 입력이나 메모리 저장장치를 떠올리게 하는 'USB'는 사실 'Utopia Study Box'의 약자다.
문턱을 낮춘 배움터, 누구나 두드릴 수 있는 문
이름부터 흥미롭지만, 학교의 정식 명칭은 '농촌유토피아대학원'이다. 거기다 이곳의 배경을 알면 더욱 의미가 깊다. 과거 김지하 시인의 담시 <오적(五賊)>을 게재했다가 폐간된 뒤 다시 복간된 <사상계>의 편집인 장원(장백산) 박사가 운영하는 곳이기 때문이다. 다만 한 가지 아쉬운 점은 홍보 부족이다. 지금까지 6기생을 배출하고 어느덧 7기 모집에 나섰는데도 필자는 이런 곳이 있는지도 모르고 있었다.
그래서인지 더욱 묻고 싶었다. 장원 박사는 왜 이토록 농촌과 아나키즘에 애착을 가지는지 말이다. 얼마 전 아나킨 포럼에서 직접 만났을 때, 그는 이에 대해 구구절절 설명하지 않았다. 그저 묵묵히 행동으로 답을 보여주는 듯한 진중한 사람이었다. [관련 기사 : 도대체 아나키즘이 뭐길래, 80년 만에 다시 모였나
]
어린 시절, 그저 웃음기 없이 조용해 반에 있는지 없는지도 몰랐던 아이가 막상 결석하면 그 빈자리가 유독 크게 느껴지듯, 그 역시 말없이 자신의 자리를 지키며 공동체의 중심을 떠받치고 있는 사람처럼 보였다. 눈에 잘 띄지는 않지만, 그런 사람이 있기에 조직이 움직이고 공동체가 유지되는 것은 아닐까.
이번에는 장원 박사에게 학교에 대해 직접 물어봤다. 아무리 대안적인 교육과정을 지향하는 대학원이라지만, 농촌이나 아나키즘에 대한 기본적인 이해 정도는 필요하지 않을까 싶었기 때문이다.
"아무것도 모르는 일반인도 지원이 가능한가요?"
돌아온 답은 명쾌했다. 누구나 지원할 수 있다는 것이다. 실제 지원 자격은 20세 이상 60세 미만으로, 학력이나 전공에 제한이 없다. 농업에 종사하는 사람뿐만 아니라 농촌과 공동체의 미래에 관심 있는 일반인에게도 문을 활짝 열어놓은 셈이다.
하지만 교육과정 역시 여느 농업 교육기관과 결이 다르다. 주요 공부 주제는 동학, 유토피아, 아나키즘 등이다. 단순히 농업 기술이나 농촌 정책을 익히는 데 그치지 않고, 인간다운 삶과 공동체의 가치, 더 나은 사회를 만들기 위한 사상과 철학을 함께 탐구한다. 말 그대로 '농촌 유토피아'를 고민하는 자리다.
등록금 '0원'에 현장학습·도서비까지 전액 지원
2021년 문을 연 농촌유토피아대학원은 농산어촌의 새로운 발전 방향을 모색하고 지역의 창의적 인재를 육성하기 위해 출발했다. 인구 감소와 지역소멸이 심각한 사회적 과제로 떠오른 지금, 지역을 깊이 이해하고 변화를 이끌어낼 사람을 길러내자는 취지다.
공식 홈페이지 활동 기록을 보면 우포늪을 비롯해 충북 제천의 대안교육 현장, 옥천의 공동체 공간, 인제 DMZ 평화생명동산 등 전국의 주요 현장을 누볐다. 일본 가미야마 마을과 중국 윈난성 등을 찾는 해외 탐방도 이어갔다. 농촌을 단순히 농사짓는 공간이 아니라 생태·문화·교육·공동체가 어우러지는 삶의 터전으로 바라보려는 시도다.
교육은 3년 6학기 과정으로 운영된다. 연간 8회의 국내 현장학습이 진행되며, 3년 과정 중 한 차례 해외 현장학습도 마련된다. 책상 앞에서 이론만 습득하는 기존 방식에서 벗어나, 다양한 지역과 현장을 직접 찾아가 배우고 토론하는 것이 핵심이다.
특히 눈길을 끄는 점은 교육비에 대힌 부담이 전혀 없다는 것이다. 등록금과 수업료가 없을 뿐 아니라 현장학습비와 도서비까지 전액 지원한다. 다만 교육생은 1차 자기소개서 서류전형과 2차 학습계획서 발표면접을 거쳐 선발한다. 스펙이나 성적으로 줄 세워 뽑는 시스템이 아니다.
마치 해외 명문 대학이 에세이로 학생을 선발하듯, 성적이나 학력보다는 지원자가 품고 있는 문제의식과 앞으로 무엇을 배우고 싶은지를 중요하게 살피는 방식이다. 이곳이 추구하는 교육 철학이 선발 과정에도 고스란히 담겨 있는 셈이다.
2027년 7기 신입생 15명 모집… 내년 1월 중순까지
농촌유토피아대학원은 경남 함양을 거점으로 활동하며, 현재 2027학년도 7기 신입생 15명을 모집하고 있다. 지원 접수는 2027년 1월 15일 이후까지 이어진다. 운영자 장원 박사는 "다양한 분야의 사람들이 모여 농촌의 미래를 함께 고민하고 새로운 가능성을 발견하길 기대한다"며 "품이 많이 들어가는 일은 아니다. 현장학습은 주말을 이용해 1년에 6회 이상 참석하면 되고, 연간 일정은 미리 공지한다"고 전했다.
필자 역시 건강만 허락한다면 직접 도전해 보고 싶지만, 그러지 못해 아쉬움이 너무 크다. 그러나 농촌과 공동체에 관심 있는 분들이라면 공식 홈페이지에서 지원 방법과 교육과정을 자세히 확인하고, 꼭 도전해 보시기를 바라는 마음 한 가득이다.
- 문의: 농촌유토피아대학원 사무국(055-964-0089)
- 담당자(010-6312-4485)
- 홈페이지: http://utopiastudybox.com
- 이메일: utopiastudybox@gmail.com