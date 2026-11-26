큰사진보기 ▲'우회파병 결사반대 대학생 단식 농성단'이 단식 농성 4일 차에 접어들었다. 단식 농성단은 국회에서 청해부대 우회파병안을 부결할 것을 촉구하며 22일부터 국회의사당 5번 출구 앞에서 단식 농성을 진행하고 있다. ⓒ 김수형 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 자주시보에도 실립니다.

25일 '우회파병 결사반대 대학생 단식 농성단'이 단식 농성 4일 차에 접어들었다. '청해부대 파견 연장 수정동의안'이 우회파병안이라는 우려가 제기되는 가운데 단식 농성단은 국회에서 이를 부결할 것을 촉구하며 22일부터 국회의사당 5번 출구 앞에서 단식 농성을 진행하고 있다.이날도 단식 농성단은 국회 앞에서 1인 시위와 발언을 하면서 하루를 시작했다. 김용환 단원은 "우리가 이렇게 이 추운 날씨에 단식 농성을 이어가는 이유는 단 하나"라며 "사랑하는 사람들을 지키기 위해서"라고 외쳤다. 이어서 "절대로 우리 청년들은 이 파병에 개입될 수 없다"라며 "미국이 벌인 이란 침략 전쟁에 우리 청년들이 절대로 개입되어서는 안 된다"라고 호소했다.이날 단식 농성단 단원들은 국회 앞을 지나가던 김병주 더불어민주당 의원에게 우회파병안을 부결할 것을 촉구하기도 했다.조두윤 단원은 "국민이 맨몸으로 장갑차를 막아가면서 국회의원들과 대한민국을 살렸다"라며 그런 국회가 청년들을 죽음으로 내몰아서는 안 된다"라고 호소했다.이어 오후 12시에는 국회 정문 앞에서 '국방위 청해부대 우회파병안 논의 중단 촉구 대학생 기자회견'을 진행했다.황중현 단식 농성단 단장은 전날 진성준 국방위원장과의 면담 내용을 언급하며 "진 위원장은 우리의 뜻을 이해한다고 했다. 단식하는 학생들의 건강이 걱정된다고도 했다"라고 하며 "그러나 정말 우리의 뜻을 이해한다면, 정말 우리의 건강이 걱정된다면, 답은 하나다. 우회파병안을 부결하는 것이다"라고 강조했다.안호진 단원은 "국방위는 내일(26일) 전체회의에서 수정동의안을 의결하는 순간, 단식 농성 중인 대학생들과 우회파병을 반대하는 국민의 목소리를 다시금 되새겨야 한다"라며 "국방위는 민심을 외면하고 청년 장병들을 전쟁에 내모는 청해부대 우회파병안을 반드시 부결해야 한다"라고 목소리를 높였다.이후 농성단 단원들은 경희대학교로 이동해 학내 1인 시위와 우회파병 반대 서명 실천을 진행했다.김우석 단원은 경희대 학우들을 상대로 1인시위를 진행하며 "현재 수정동의안은 정부가 말했던 전쟁 불관여, 불개입 원칙과 맞지 않고 독자적 지휘 체계 원칙과도 정면으로 배치된다"라며 "이런 안이 그대로 국회에 의결된다면 우리나라가 언제든지 다른 나라의 의도에 의해 전쟁의 참화에 빨려들 수 있는 위험에 빠지게 된다"라고 외쳤다.단원들은 이후 경희대 학내 게시판에 청해부대 우회파병안을 함께 막아 나서자고 호소하는 내용의 대자보를 부착하는 활동을 진행했으며 오후 7시 국회 앞에서 열린 '호르무즈 파병반대 평화행진'에 참여했다.평화행진에서 발언을 맡은 황중현 단장은 "12.3 내란의 밤 우리는 목숨을 걸고 국회의원들이 저 담을 넘을 수 있게 도와줬는데, 도대체 왜 정부와 국회는 지금 우리 국민의 생명을 사지로 내모는가"라며 "이 모든 절박함이 하나로 모여 저희는 영하의 기온과 세찬 바람 속에서 곡기를 끊고 농성에 나섰다"라고 현재 진행 중인 단식 농성의 취지를 밝혔다. 이어서 "차가운 칼바람이 몰아칠수록, 참을 수 없이 힘든 굶주림이 우리를 덮칠수록, 미국의 폭압과 정치권의 외면이 거세질수록 우리 단식 농성단은 더 뜨거운 투쟁으로 맞서겠다"라고 향후 투쟁에 대한 결의를 밝혔다.이날 단식 농성장에는 194일 간의 고공농성을 마치고 땅으로 내려온 고영기 택시 노동자와 민주노총, 촛불행동 등 많은 시민사회단체와 국민이 연대 방문하기도 했다. 단식 농성단은 이후에도 국회에 청해부대 우회 파병안 부결을 촉구하며 국회의사당 정문 앞 기자회견과 출근길 1인시위, 학교 실천, 국회의원 면담 등의 활동을 활발하게 이어갈 예정이다.