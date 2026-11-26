큰사진보기 ▲민주노총 중앙선거관리위원회는 26일 오전 민주노총 임원선거 투표 실시에 따른 결과를 홈페이지에 공고했다. ⓒ 민주노총중앙선관위 관련사진보기

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차기 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 위원장을 뽑는 임원선거에서 과반을 득표한 후보조가 나오지 않았다. 본선에서 1위를 차지한 기호 2번 양경수 후보와 기호 1번 엄길용 후보가 12월 초에 치러질 결선 투표에서 맞붙는다.민주노총 중앙선거관리위원회는 26일 오전 '2026년 민주노총 임원 직접선거 투표 결과 공고'를 내고 25일까지 일주일간 치러진 본선 투표 결과를 발표했다. 재적인원 97만 5279명 가운데 62만 9822명이 투표했다. 투표율은 64.58%다(무효표 3만 2140표).중앙선관위에 따르면 기호 2번 양경수(위원장)·정재범(수석부위원장)·엄미경(사무총장) 후보조가 22만 7901표(36.18%)를 얻어 1위를 차지했다. 기호 1번 엄길용(위원장)·이승현(수석부위원장)·박옥주(사무총장) 후보조는 19만 9449표(31.67%)로 2위였다. 두 후보조의 표 차이는 2만 8452표(4.51%p)다.한편, 기호 3번 김민영(위원장)·문화현(수석부위원장)·안지섭(사무총장) 후보조는 9만 573표(14.38%), 기호 4번 최준식(위원장)·최희선(수석부위원장)·황우찬(사무총장) 후보조는 7만 9759표(12.66%)를 얻었다.결선에 오른 두 후보는 결과 공고 직후 각자의 페이스북에 소감을 내고 자신이 선거 기간 내놓은 주장이 조합원들의 지지를 받았다는 점을 강조했다.기호 2번 양경수 후보조는 "1차 투표에서 보내주신 뜨거운 성원은 사회적 교섭에 대한 현장의 절박한 요구이자, 민주노총의 새로운 길을 개척하라는 준엄한 명령임을 가슴 깊이 새기겠다"고 다짐했다. 양 후보는 금속노조 기아차지부 화성지회 사내하청 분회장 출신으로 2023년 민주노총 사상 처음 연임에 성공했다. 이번이 3선 도전이다.기호 1번 엄길용 후보조는 "조합원들은 '투쟁하는 민주노총'을 선택하고 있다"는 점을 강조했다. 엄 후보는 "처음부터 몇 번과 몇 번으로 결선이 정해져 있다고들 했고, 조합원들이 더 이상 투쟁을 원하지 않는다 했지만 현장은 달랐다"며 "세련된 계획보다, 민주노총만큼은 100만 조합원의 자존심, 뒷배가 돼 달라 명령하셨다"라고 평가했다. 엄 후보는 직전 공공운수노조 위원장 출신이다.반면 결선에 진출하지 못한 후보들은 민주노총의 변화를 요구했다. 김민영 후보조는 "아쉽게도 결선 진출이라는 목표를 이루지 못했다"면서도 "선거 운동 과정에서 민주노총이 달라져야 한다는 현장의 절박한 목소리, 노동자의 힘으로 새로운 길을 열어야 한다는 간절한 열망을 확인했다"고 밝혔다.또 최준식 후보조는 "정파가 아니라 산별이 중심이 되는 민주노총, 제대로 된 투쟁과 성과 내는 교섭, 조합원이 결정하는 민주적 운영"을 거론하며 "이번 투표에서 조합원 다수가 선택한 것도 지난 6년의 연장이 아니라 민주노총의 변화"라고 밝혔다.이번 민주노총 임원선거의 최대 쟁점은 경제사회노동위원회(경사노위) 등 '사회적 대화'에 복귀할지 여부다. 지난 2일 후보자 합동토론회서 양 후보는 "선거운동 과정에서 사회적 교섭에 대한 현장의 열망을 다시 확인하고 있다"고, 엄 후보는 "내용도 투쟁도 없는 사회적 대화는 구걸이자 항복"이라고 주장한 바 있다.중앙선관위는 결선투표 일정 공고를 오늘(26일) 중으로 낼 예정이라고 알렸다.