큰사진보기 ▲공소청공소청 ⓒ 이정민 관련사진보기

5명의 피고인들의 위계에 의한 공무 집행 방해, 방통위 국장과 과장의 '종편 재승인 관련 법률 자문 회의 결과' 허위 공문서 작성, 방통위 국장의 보도설명 자료 관련 허위 공문서 작성이 모두 인정되는데도 1심 판단이 사실 오인의 잘못이 있다. 또 이 사건 심사에 있어서 평가 종료 시점, 심사위원들의 점수 수정의 위법성 등을 잘못 해석한 법리 오해의 잘못이 있다.

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한상혁 당시 위원장의 의중을 잘 알고 있던 방통위 국·과장이 TV 조선의 평가 점수 집계 결과를 심사위원장에게 불법적으로 누설하고, 심사위원장과 심사위원이 공모해 이미 종료된 평가의 점수를 조작했다. 그 심사 결과를 근거로 방통위 상임위원들을 속여서 TV 조선의 재승인 유효기간을 3년으로 결정했다.

큰사진보기 ▲한상혁 전 방통위원장이 무죄를 선고 받은 뒤 변호인단, 지인들과 함께 기념 촬영하고 있는 모습 ⓒ 김의철 관련사진보기

지난 19일 서울북부지방공소청이 제출한 이른바 'TV조선 재승인 심사 점수 조작 사건'의 항소장을 확인한 결과 점수 심사 현장에서 중요 출발점이었던 방통위 국장과 과장의 '공무상 비밀누설죄'에 대해서는 항소를 포기한 것으로 밝혀졌다. 공소청이 이 사건 '범죄의 최정점'격이었던 한상혁 전 방통위원장의 항소를 포기한 데 이어 또 다른 핵심혐의마저 항소를 포기한 것이다.즉, 공소청이 무죄가 선고된 범죄의 동기, 과정, 목적 등에 대해서는 다투지 않으면서도 방통위 공무원들과 심사위원 등 나머지 피고인 5명 모두의 위계에 의한 공무집행방해와 두 건의 허위공문서작성 혐의에 대해서는 1심 판단이 잘못됐다고 주장하고 있는 셈이다.공소청이 제출한 항소장의 주요 내용은 다음과 같다.물론 상세한 내용은 추후 항소이유서에 밝히겠다고 했다. 그러나 2022년 6월 감사원 감사에서 시작해 4년 5개월 동안 이어진 사건이다. 31차례 공판을 거쳐 법원이 모든 혐의를 면밀하게 검토한 끝에 피고인 전원에게 무죄를 선고했다. 그런데 공소청은 자신들이 기소한 범죄의 가장 중요한 부분은 더 이상 다투지 않으면서, 나머지 범죄는 여전히 성립한다고 주장하고 있다. 그렇다면 무엇이 남았으며, 무엇을 다시 입증하겠다는 것인가.두 쪽짜리 항소장을 확인한 이후 160쪽이 넘는 1심 판결문을 다시 펼쳐봤다. 이를 근거로 공소청(당시는 검찰이지만 공소청 출범에 따라 이하 공소청으로 표기)이 2023년 5월 제출한 변경 공소장의 범죄 구조를 간략하게 정리해 보면 다음과 같다.피고인 6명 모두에게 유일하게 적용된 '위계에 의한 공무집행방해 혐의'의 핵심 내용이다. 이 과정에서 한상혁 전 위원장의 의중과 방통위 국·과장의 공무상비밀누설 혐의는 단순한 '부수적인 행위'가 아니었다. 불법적인 점수 수정의 출발점이자, 방통위 공무원과 심사위원 사이의 공모를 연결하는 중요한 고리였다. 그러나 1심 법원은 공무상비밀누설죄를 인정하지 않았고 이번에 공소청도 이 판단에 항소를 포기해 이 혐의는 이제 무죄가 확정됐다.물론 형식적인 법 논리상 공무상비밀누설죄가 성립하지 않는다고 해서 이후의 불법 공모까지 자동적으로 무죄가 되는 것은 아니다. 그러나 1심 법원은 방통위 공무원들과 심사위원장 사이의 공모뿐만 아니라 심사위원장과 심사위원들의 공모도 별도로 검토해 범죄의 증명이 부족하다고 판단했다. 항소심에서 한 전 위원장의 의중이 배제되고 방통위 공무원들의 공무상비밀누설죄도 다투지 않겠다면 범죄 입증은 더 어려워진다. 그런데도 그 이후의 불법 공모는 끝까지 주장하겠다는 공소청, 그 공모를 입증할 증거가 무엇인지부터 설명해야 하지 않겠는가.이번 항소장에서 공소청이 법원의 판단을 문제 삼은 또 하나는 평가 종료 시점과 심사위원들의 점수 수정 행위이다. 1심 법원은 심사위원장과 심사위원이 과락을 만들기 위해 공모를 했다는 범죄가 증명되지 않았다고 판단했다. 방통위 심사지원반의 법정 증언, 동료 심사위원들의 증언, 방통위 상임위원들의 증언을 검토하고 수정 권한과 심사 절차를 검토한 결과였다. 즉, 수정 행위의 위법성을 단정하기 어려웠고, 더 중요하게는 피고인들이 불법적인 점수 수정을 공모했다는 증거가 부족했다는 게 법원의 판단이다.또 법원은 점수 결과 중점 심사 항목에서 과락이 발생했다는 이유만으로 방통위 상임위원들을 속이는 위계 행위가 있었다고 인정할 수도 없다고 판단했다. 공소청은 이런 법원의 판단을 뒤집을 새로운 증거라도 제시하겠다는 건가? 평가 종료 시점과 점수 수정의 위법성을 문제 삼는 것만으로 무엇을 얻겠다는 것인가?공소청은 허위공문서작성 혐의 가운데서도 하나를 포기하고 두 건만 항소했다. 포기한 것은 2020년 3월 작성된 언론 대응용 반박 설명 자료다. 1심 법원이 이 문건이 형법상 공문서로 완성된 것이 아니라고 판단했기 때문인 것으로 보인다.반면 2020년 4월 법률자문회의 결과 보고서와 2022년 9월 보도설명자료는 항소 대상으로 남겼다. 그런데 두 건 모두 1심 법원이 문서의 허위성에 관한 증거를 구체적으로 검토한 뒤 무죄를 선고한 내용이다.먼저 법률자문회의 결과 보고서. 공소청은 방통위 국·과장이 실제로 받지도 않은 법률자문을 받은 것처럼 꾸며 TV 조선의 재승인 유효기간을 3년으로 단축할 근거를 만들었다고 기소했지만 법원은 내용이 허위라는 증명이 부족하다고 판단했다. 법률자문회의에서 TV 조선의 재승인 유효기간 문제가 논의됐을 가능성을 배제하기 어렵다는 것이다. 재판부가 회의 참석 변호사들의 증언뿐 아니라 관련 이메일과 당시 작성된 자료들까지 살펴본 결과이다. 공소청이 보고서 내용이 허위라고 다시 주장하려면, 법원이 검토한 이 증거들이 왜 잘못 평가됐는지 구체적으로 설명해야 한다.2022년 9월 보도설명자료는 더욱 문제가 된다. 공소청은 애초 한상혁 방통위원장과 방통위 담당국장이 점수 조작 사실을 알면서 이를 은폐하기 위해 허위 보도설명자료를 작성했다고 기소했다.그러나 1심 법원은 보도설명자료에 기재된 내용이 허위라는 점과 두 사람이 허위성을 인식하고 있었다는 점이 증명되지 않았다고 판단했다. 그런데 공소청이 한 전 위원장에 대한 항소를 포기하면서 이 부분에서는 방통위 담당국장만 남았다. 공소청이 이 문서의 최종 승인권자인 한상혁 전 위원장의 무죄를 받아들이면서 방통위 국장에 대해서만 이 혐의를 다시 다투는 이유가 무엇인가? 결국 두 건의 허위공문서작성 혐의에서도 공소청은 1심이 인정하지 않은 문서의 허위성과 피고인들의 인식을 다시 증명해야 한다.공소청이 항소장에서 사용한 '사실오인'과 '법리오해'는 형사소송에서 관행적으로 표현하는 항소 이유이다. 항소장에 구체적인 이유를 모두 적어야 하는 것도 아니다. 그러나 이번 사건의 경과를 생각하면 공소청의 항소를 통상적인 불복 절차로만 바라보기 어렵다. 1심 법원은 3년 6개월에 걸쳐 31차례 공판을 진행했다. 증인들을 직접 신문하고, 수사기관에서 확보한 진술과 객관적인 자료를 대조했다. 공소청이 주장한 공모의 정황까지 검토한 뒤, 각 혐의에 대해 범죄의 증명이 부족하다고 판단했다. 그렇다면 공소청은 항소하기에 앞서 1심이 지적한 증거의 부족을 과연 보완할 수 있는지부터 엄밀하게 판단해야 하지 않았을까.1심 재판에서 핵심 증거와 법률적 쟁점이 이미 상당 부분 검토됐다는 사실을 고려하면, 이제 와서 1심 판단을 뒤집을 결정적인 새로운 증거가 등장할 가능성은 거의 '0'에 가깝다는 게 오랫동안 이 사건을 지켜본 필자의 판단이다. 검사의 항소장을 그대로 인정한다 해도 공소청이 주장했던 범죄의 핵심 동기, 과정, 목적, 결과가 사실상 모두 사라졌다.심각한 문제는 앞으로 피고인들이 감당해야 할 시간이다. 2022년 6월 감사원 감사가 시작된 이후 4년 5개월이 흘렀다. 그동안 피고인들은 구속되고, 직위에서 물러나고, 정년을 맞거나 임기가 끝났다. 마침내 1심에서 모두 무죄를 선고 받았지만, 검찰의 항소로 다섯 명은 다시 기약 없는 재판을 감내해야 한다. 항소심이 얼마나 걸릴지, 대법원까지 이어질지는 아무도 알 수 없다. 공소청은 항소장을 두 쪽으로 작성했다. 그러나 그 두 쪽 때문에 다섯 명의 피고인들은 앞으로 몇 년의 삶을 더 법정에 내놓아야 할지 모른다. 공소청은 무죄에 대해 항소할 권리가 있다. 그러나 그 권리가 무죄를 선고받은 사람들의 시간을 무한정 빼앗을 수 있는 권리일 수는 없다.형사재판은 공소청의 수사와 기소가 옳았다는 결론을 얻기 위한 절차가 아니다. 국가가 개인에게 형벌을 부과할 만큼 범죄가 증명됐는지를 판단하는 절차다. 국가가 지켜야 할 것은 수사기관의 체면이 아니라 형사사법의 원칙이다. '사실오인'과 '법리오해'라는 여덟 글자 뒤에 숨겨 놓은 공소청의 말 못 할 사정이라도 있는가?이제 다른 국가기관들이 답해야 할 차례다. 공소청의 항소로 다섯 명에 대한 형사재판은 계속된다. 무죄 확정을 전제로 하는 형사보상 등 법적 절차도 그만큼 늦어질 수밖에 없다. 그러나 그렇다고 피고인들의 명예회복을 위한 모든 행정 절차까지 항소심이 끝날 때까지 미룰 이유는 없다.방통위 과장의 경우 2023년 이 사건으로 구속된 이후 지금까지 공무원 신분을 유지한 채 직위해제 상태에 있다. 2023년 6월 감사원은 방통위 국장에게 파면, 담당 과장에 대해서는 해임을 요구했다.담당 국장은 정년 퇴임으로 징계를 받지는 않았지만 방통위 과장의 징계 문제는 현재 중앙징계위원회에 계류돼 있다. 그동안 중앙징계위원회는 형사재판 결과를 지켜보겠다며 결정을 미뤄왔다. 그런데 지난 12일 법원이 방통위 과장의 모든 혐의에 무죄를 선고했고, 그는 이후 징계위원회에 출석해 자신의 생각까지 진술했다. 그렇다면 이제 중앙징계위원회가 독립적인 판단을 내려야 하지 않겠는가.형사상 무죄가 징계사유의 자동 소멸을 의미하는 것은 아니지만 징계위원회는 형사재판과 별개로 징계 사유의 소멸 여부를 판단할 수 있다. 1심 판결의 사실인정과 증거 판단을 검토해 독립적인 징계사유가 없다면 징계하지 않는다는 결정을 내릴 수 있는 게 국가 기관의 권한 아닌가.감사원도 마찬가지다. 2023년 방통위 담당 공무원들에 대한 징계를 요구했던 감사원은 1심 판결에 비춰 당시 징계 요구의 근거가 여전히 유지되는지 재검토할 필요가 있다. 현행 감사원 감사사무 처리규칙에는 기존 징계 요구를 직권으로 재심의할 수 있는 규정도 마련돼 있다.방송미디어통신위원회 역시 중앙징계위원회의 결정을 기다리기만 할 필요가 없다. 당시 감사원의 징계 요구를 받아 관련 절차를 진행한 방통위의 업무를 승계한 기관으로서, 1심 판결을 검토하고 중앙징계위원회에 관련 자료와 의견을 제출하는 등 법령상 가능한 조치를 검토해야 한다. 임용권자는 방통위 과장의 직위해제를 계속 유지할 필요가 있는지도 별도로 판단해야 한다. 직위해제는 형벌이 아니라 잠정적인 인사조치다. 모든 혐의에 무죄가 선고된 사실은 그 필요성을 다시 검토해야 할 중요한 사정이다.한상혁 전 방통위원장의 무죄는 이미 확정됐다. 윤석년 전 KBS 이사와 정미정 전 EBS 이사는 1심 무죄에도 항소심을 계속해야 한다. 관련 국가기관들은 한상혁 전 위원장의 면직처분을 비롯해 윤석년 심사위원장과 정미정 심사위원의 해임처분에 대해서도 당시의 결정이 1심 판결 이후에도 여전히 정당한지 검토하고, 진행 중인 행정소송에서 기존 방침을 유지할 근거가 있는지도 선제적으로 살펴볼 필요가 있다.즉 감사원은 감사원대로, 중앙징계위원회는 징계위원회대로, 방미통위와 관련 인사권자는 각자의 권한과 책임에 따라 독립적으로 판단할 필요가 있다. 모든 행정처분을 당장 취소하라는 요구가 아니다. 법적 요건이 충족되는지 검토하고, 잘못된 부분이 있다면 국가가 스스로 바로잡으라는 것이다. 공소청이 항소했다는 사실만으로 다른 국가기관들이 아무 일도 하지 않아야 한다는 법은 없다. 오히려 형사재판이 장기화될수록 지금 가능한 권리회복 조치를 미루지 않는 것이 더욱 중요해진다. 국가가 개인에게 불이익을 주는 데 신속했다면, 그 불이익을 바로잡을 사정이 생겼을 때도 신속하게 판단해야 한다.국가는 이들에게 빼앗긴 4년 5개월을 되돌려줄 수 없다. 그러나 또 다른 몇 년을 빼앗기지 않도록 할 수 있는 일이 있다. 이들의 명예회복을 위한 국가의 조치는 지금부터 바로 시작돼야 한다.