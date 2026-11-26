큰사진보기 ▲송영길25일 서울 여의도 국회의원회관 제11간담회실에서 열린 '북미·미중 대화와 남북고속철도 추진' 세미나에서 송영길 국회의원(대통령 평화외교특보)이 2036년까지 남북철도를 연결하자고 축사하고 있다. ⓒ 고창남 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲박정개회사를 하는 박정 더불어민주당 의원(경기 파주시을) ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲황운하개회사를 하는 황운하 조국혁신당 의원(비례대표) ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲양기대인사말을 하는 양기대 전 국회의원 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲서종원발제를 하는 서종원 한국교통연구원(KOTI) 선임연구위원 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲박정준발제를 하는 박정준 한국철도기술연구원 책임연구위원 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲진장원▲격려사를 하는 진장원 한국교통대학교 명예교수(사단법인 ETX포럼 전 대표) ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲기념촬영▲'북미·미중 대화와 남북고속철도 추진' 세미나에 참석한 주요 참가자들이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 고창남 관련사진보기

25일 오후 3시 서울 여의도 국회의원회관 제11간담회실. '북미·미중 대화와 남북고속철도 추진' 세미나가 열렸다.남북관계가 단절되고 북한이 '두 국가' 노선을 명문화한 냉각기 속에서도, 한반도를 '섬 경제'에서 대륙 물류·평화 거점으로 바꾸기 위한 현실적 해법을 찾겠다는 취지다. 이번 세미나는 박정·황운하·차지호 국회의원이 공동 주최하고 한국교통연구원(KOTI)과 사단법인 동아시아고속철도(ETX)포럼이 주관했다.축사에 나선 송영길 국회의원(대통령 평화외교특보)은 단절된 남북관계와 정체된 철도 인프라 현실을 짚으며 목소리를 높였다. 송 특보는 다른 희망이 보이지 않는 상황에서 고속철도를 거론하는 것이 애달프면서도, 남북관계가 최악으로 치달은 배경을 돌아보게 된다고 말했다.송 특보는 2018년 남북 정상회담과 판문점 선언 이후 이어졌던 철도 현대화 합의와 공동조사 과정을 언급했다. 당시 경의선과 동해선 일대 1,200km 구간에 대한 남북철도 공동조사가 이뤄졌고, 북방경제협력위원장 시절 블라디보스토크에서 올레그 벨로제로프 러시아 철도공사 사장, 북한 철도상 등과 만나고 두만강 철교를 건너 나진·선봉을 방문했던 경험을 떠올렸다.그는 당시 북한이 수송 핵심 노선 조사를 허용하며 신뢰와 양보의 기회를 내줬음에도, 남측 내부의 준비 부족과 정세 변화 속에서 그 계기를 살리지 못했다고 아쉬워했다. 특히 동해선 강릉~제진 구간(약 110km)의 예비타당성조사 면제와 착공 지연, 더딘 공정률 등 남측 인프라 준비가 뒤따르지 못한 점도 꼬집었다.북한이 '두 국가' 노선을 내세우며 적대적 태도를 굳힌 현재의 엄중한 현실도 외면하지 않았다. 송 특보는 미국 대통령 가운데 북한 지도자와 세 차례 직접 회담한 도널드 트럼프 대통령의 결단력과 2019년 하노이 북미정상회담 당시의 아쉬움을 거론하며, 경색된 국면일수록 정치적 상상력과 외교적 계기를 놓치지 말아야 한다고 강조했다.아울러 1936년 베를린 올림픽 금메달리스트 손기정 선수가 서울역에서 기차를 타고 대륙을 거쳐 베를린으로 향했던 역사를 언급하며, "손기정 올림픽 메달 100주년이 되는 2036년에는 남북 철도가 뚫리길 바란다"며 "우리가 죽기 전에 이러한 희망의 철도길을 뚫기 위해 다 같이 모여 있으면 좋겠다"고 말했다.개회사에 나선 세 공동주최 의원들은 급변하는 미중·북미 대화 흐름 속에서 '선제적 준비'를 한목소리로 주문했다.박정 더불어민주당 의원(경기 파주시을)은 미중 정상 간 대화와 북미 대화 재개 가능성 등 국제정세의 변화가 감지되는 시점이라며, 이재명 대통령이 지난 1월 한중정상회담에서 서울~평양~베이징 고속철도 연결을 주요 평화교류 구상으로 제시한 점을 강조했다.박 의원은 남북고속철도가 일방적 대북 지원이 아닌 한국 경제의 새 성장동력을 만드는 전략적 투자라며, 경의선과 중국횡단철도 연결 시 2030년 물동량이 3015만 톤에 달할 것이라는 2014년 국토연구원 분석을 인용했다. 분단 종착지였던 파주가 서울·평양·베이징을 잇는 동북아 교통·물류 관문으로 도약할 수 있다는 점과 함께, 국회 차원의 법적·제도적 기반 마련과 의원외교 노력을 약속했다.황운하 조국혁신당 의원(비례대표)은 2000년 경의선 연결 합의와 2007년 시험운행·화물열차 운행, 2018년 공동조사와 착공식 등 20년 넘게 이어져 온 철도 협력의 역사를 되짚었다. 황 의원은 바닷길 의존도가 높은 우리나라가 육상 운송 경로를 확보하면 고부가가치 화물 운송시간 단축과 기업 시장 확대, 철도·차량·부품 산업과 관광·지역경제 활성화로 이어질 것이라고 내다봤다.이어 북한 참여와 대북제재, DMZ 통과, 재원 조달과 기술 과제 등 넘어야 할 산이 많지만, 한중 공동연구와 기술·제도적 검토부터 차근차근 추진해야 한다며 국회 국토교통위원회 위원으로서 서울~도라산 연계와 국제철도 운행 제도·연구 지원을 챙기겠다고 밝혔다.차지호 더불어민주당 의원(경기 오산시)은 한반도가 지리적으로 대륙과 맞닿아 있으면서도 분단으로 인해 사실상 섬처럼 살아왔다고 진단했다. 서울~평양~베이징 고속철도는 유라시아 대륙 연결과 물류망·산업 생태계 구축을 넘어, 경제적 이해관계가 얽히며 평화 유인을 키우는 미래 전략이라고 설명했다. 차 의원은 AI 기반 철도 운영·안전관리, 스마트 국경 통과 시스템, 기술 표준 연계 등의 중요성을 짚으며, 남북한과 중국은 물론 국제사회가 참여하는 다자협력 틀 속에서 실현 가능성을 높여야 한다고 강조했다.이어진 주제발표에서는 사업의 경제성·외교적 해법과 기술적 과제가 구체적으로 제시됐다.첫 번째 발제자인 서종원 한국교통연구원(KOTI) 선임연구위원은 '남북중 고속철도 사업추진 쟁점과 협력방향'을 주제로 발표하며, 이 사업을 '대북 퍼주기'가 아닌 '대한민국의 수익형 인프라 투자'로 규정했다.서 위원이 제시한 서울~신의주 약 407km(도라산 기준 약 355km) 고속전용신선 구상(설계속도 400km/h 기준)에 따르면 서울~평양 급행은 49분, 서울~신의주 급행은 72분, 서울~베이징은 단둥·선양을 거쳐 5~6시간대에 연결된다. 사업비는 2025년 기준 24~25조 원, 사업기간은 약 8년(설계 3년·시공 5년)으로 제시됐다.서 박사는 수출입 물동량의 99.7%가 해운에 의존하는 '섬 경제' 탈피와 유라시아 철도망 직결, 건설 단계 최대 25만여 명의 취업유발, K-고속철 수출(우즈베키스탄 등), 동북3성(인구 약 1억 명)과 수도권·평양 경제생활권 형성 등 수혜가 한국에 직접 돌아온다고 분석했다.반면 북한의 '두 국가' 헌법 개정과 연결도로·철도 폭파, 유엔 안보리 대북제재, DMZ 관할권, 남·북·중 법제도 차이, 재원 조달 및 사업 중단 리스크 등을 8대 쟁점으로 꼽으며 ▲ 행정부의 '평화번영철도 추진위원회' ▲ 국회의 '평화번영철도 특별위원회' ▲ 시민사회의 '평화번영철도 국민회의' 등 국내 3대 기구와 다자 협력기구(가칭 NAPPRO)를 결합한 거버넌스 구축을 제안했다.두 번째 발제자인 박정준 한국철도기술연구원 책임연구위원은 '남북중 고속철도의 기술과제와 협력방향'을 발표하며 주변국 대화 여건 변화에 맞춰 철도 기술·제도를 미리 구체화해야 한다고 강조했다. 박 위원은 서울~도라산(약 60km), 개성~평양~신의주(약 410km), 단둥~선양(약 223km), 선양~베이징(약 700km)으로 이어지는 회랑에서 1,435mm 표준궤라는 공통분모를 출발점으로 삼되, 한·중·북 간 시스템 차이를 극복해야 한다고 짚었다.구체적으로 전력 주파수(한국 AC 25kV 60Hz vs 중국 AC 25kV 50Hz), 열차제어·무선(KTCS vs CTCS-2·3), 차세대 차량(한국 EMU-370 목표 370km/h vs 중국 CR450 목표 400km/h, 차체 폭 3,150mm vs 3,360mm) 등의 차이를 고려해 복수 주파수 겸용 차량 또는 지상 주파수 변환, 이중 차상장치·경계 전환 검증, 동적 점유공간 및 터널 공력·제동 검증이 필요하다고 설명했다.아울러 출발 전 전자심사와 유로스타형 보안구역, 주행 중 보완심사를 결합한 '스마트 국경(CIQ)'과 보안영역이 분리된 '디지털 트윈·AI 예측정비'를 제시하고, 1단계(연구와 준비)→2단계(조사와 실증)→3단계(건설과 개통)의 단계별 추진과 제5차 국가철도망 구축계획 등 국가계획 반영을 주문했다.오재학 전 한국교통연구원장이 좌장을 맡은 전문가토론에서는 외교·안보 환경과 교육·체육 교류, 현장 실행력까지 다각도의 논의가 이어졌다.양기대 전 국회의원(전 광명시장)은 11월 중순 중국 선전에서 열린 APEC 정상회의 계기의 미·중·러 움직임과 미중 정상회담, 한중 정상회담 흐름을 주목하며, 강대국 간 대화와 협력 국면을 남북관계 개선과 철도 연결의 외교적 지렛대로 삼아야 한다고 강조했다. 여건이 무르익기만 기다릴 것이 아니라 남북한과 미국·중국·러시아·일본·유럽 등이 참여하는 국제컨소시엄 구성을 모색하며 실질적 준비를 병행해야 한다고 밝혔다.진장원 한국교통대학교 명예교수(사단법인 ETX포럼 전 대표)는 격려사와 토론을 통해 ETX포럼 창립 10년의 의미를 되새기며, 철도 연결을 정파적 논쟁이나 전문가 논의에만 머물게 하지 말고 국민적 공감대와 미래세대 교육으로 확장해야 한다고 강조했다. 특히 경기도의 접경지역 특성과 교육 인프라를 살려 초·중·고 시범사업과 표준 교육콘텐츠 개발 등 미래지향적 평화·통일교육 모델로 발전시키자고 제안했다.김경성 남북체육교류협회 이사장은 물리적 철길이 놓이기 앞서 신뢰라는 '마음의 길'과 교류라는 소프트웨어가 뒷받침돼야 한다며, 남북·동북아 국제 스포츠 교류와 '아리스포츠컵 국제유소년축구대회'(원산 대회) 같은 민간 교류가 갈등 완화와 평화 토대 구축의 마중물 역할을 할 수 있다고 밝혔다.김원응 전 코레일 해외사업본부장은 남북중 고속철도를 '당위'에서 '계약과 엔지니어링'의 영역으로 끌어올려야 한다고 짚었다. '두 국가' 시대에는 선의가 아닌 통과권 계약과 국제금융기구·국제중재 등 안전장치가 필요하며, 중국 일대일로 연장이 아닌 한국이 주도하는 유라시아 사업으로 설계하되 서울~도라산 구간 역세권 개발 수익과 북한 구간 통과료를 결합한 금융 구조와 '접점' 사고 방지를 위한 공동 인터페이스 관리문서(ICD)·한중 공동 시험·인증 체계를 착공 전부터 갖춰야 한다고 제언했다. 또한 신압록강대교 개통 등 북중 연결 움직임 속 인프라 주도권 경쟁과 초당적 입법 프레임, 초기 주파수 대응 모델, 차체 폭 차이에 따른 시설 규격 기준 등에 대한 발제자 질의도 던졌다.