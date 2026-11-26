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덧붙이는 글 | 글쓴이 라영재는 현재 건국대 경영전문대학원 공공기관리더십과정 책임교수이고, 조세재정연구원 공공기관연구센터 소장과 국무조정실 평가관리관을 역임했다.

제2차 공공기관 지방이전 계획의 연말 발표를 앞두고 지방자치단체와 지역 정치권의 유치 경쟁이 치열해지고 있다. 정부는 지난 9월 3일 수도권 소재 공공기관 350여 곳을 대상으로 이전 필요성을 검토하고, 2027년부터 선도 이전에 착수한다는 방침을 발표했다. 지난 11월 17일 지방시대위원장도 연내 이전계획을 발표하겠다는 입장을 재확인했다.인구 감소와 청년인구 유출, 지역경제 침체를 겪고 있는 지방자치단체가 공공기관 유치에 적극적으로 나서는 것은 충분히 이해할 수 있다. 수도권 집중을 완화하고 지역의 자생적 성장 기반을 마련하려는 국가균형발전의 정책방향에도 적극적으로 공감한다.그러나 지방자치단체와 지역 정치권의 관심은 어느 기관을 얼마나 많이 유치할 것인가에 집중돼 있다. 해당 기관이 국가경제와 사회 발전을 위해 어떤 역할을 수행하고 있으며, 이전 이후 그 기능과 사업을 어떻게 발전시킬 것인지에 대한 논의는 상대적으로 부족하다.국가균형발전이라는 정책목표의 정당성이 모든 정책수단의 타당성을 보장하는 것은 아니다. 이전 지역의 경제·사회적 역량과 공공기관의 기능적 특성을 고려하지 않고 지역별 요구에 따라 기관을 나누어 배치한다면 지역발전 효과는 제한되고 공공기관의 공공성마저 약화될 수 있다.제2차 공공기관 지방이전은 지역 간 유치 경쟁을 넘어 앞으로 100년의 국가발전과 지역의 균형성장을 어떻게 조화시킬 것인가라는 근본적인 질문에서 출발해야 한다.국가 공공기관은 지방공기업이나 지방자치단체의 출자·출연기관이 아니다. 국가경제와 사회 발전을 뒷받침하고 국민에게 필요한 공공서비스를 제공하기 위한 국가적 정책수단이다.<공공기관의 운영에 관한 법률>에서도 지방자치단체가 설립하고 운영에 관여하는 기관은 공공기관 지정 대상에서 제외하고 있다. 국가 공공기관과 지방공공기관은 설립목적과 관리체계, 공적 책임의 범위에서 차이가 있다.공기업과 준정부기관을 비롯한 국가 공공기관은 에너지, 교통, 주택, 금융, 산업진흥, 환경, 연구개발, 복지 등 국민생활과 국가경제 전반에서 중요한 역할을 수행한다.본사가 지방으로 이전한다고 해서 기관의 설립목적과 기능, 국가와 국민에 대한 책임까지 달라지는 것은 아니다. 이전 지역의 발전에 기여해야 하지만 특정 지역의 경제적·정치적 이해관계에 종속되어서는 안 된다.공공기관마다 설립목적과 핵심 사업이 다르다. 주요 정책고객과 이해관계자는 물론 업무 수행에 필요한 전문인력과 산업적·사회적 기반도 다르다.에너지 관련 공공기관은 안정적인 에너지 공급과 에너지 전환을 뒷받침해야 한다. 금융 관련 공공기관은 기업과 금융시장에 대한 지원 및 금융위기 대응 역량을 확보해야 한다. 연구개발기관은 우수 연구인력 확보와 대학, 기업, 다른 연구기관과의 협력이 중요하다.따라서 공공기관의 본사 이전은 단순히 청사와 직원을 옮기는 문제가 아니다. 국가의 정책 집행체계와 산업생태계, 공공서비스 전달체계에 영향을 미치는 중요한 정책적 결정이다.국가균형발전이라는 명분이 공공기관의 설립목적과 고유 기능을 약화시키는 이유가 되어서는 안 된다. 오히려 지방이전을 통해 기관의 전문성과 사업 역량을 높이고 새로운 성장동력을 창출해야 한다.제1차 공공기관 지방이전은 2019년까지 153개 기관의 이전을 완료했다. 수도권에 집중된 공공부문의 인력과 경제적 자원을 지방으로 분산하고 혁신도시를 조성했다는 점에서 의미가 크다.정부도 지역 핵심산업의 성장과 지역인재 채용, 지방세수 확대 등의 성과를 인정하면서도 수도권 집중 추세를 근본적으로 반전시키기에는 충분하지 않았다고 평가하고 있다.공공기관이 이전한다고 해서 민간기업과 청년인재가 자연스럽게 모여들고 지역산업이 성장하는 것은 아니다. 혁신도시와 기존 도심의 연계, 교통·교육·의료·문화 등 정주여건 개선, 지역대학과 기업의 협력은 여전히 중요한 과제다.그동안 지방이전의 성과를 평가하는 과정에서 상대적으로 관심이 부족했던 부분은 공공기관 자체의 기능과 사업, 경영성과의 변화다.지방이전 이후 우수한 전문인력을 확보하는 데 어려움은 없었는지, 정부와 기업 등 주요 정책고객과의 협력은 어떻게 달라졌는지, 업무 수행에 필요한 시간과 비용은 증가하지 않았는지 살펴봐야 한다. 반대로 이전 지역의 경제·사회적 역량을 활용해 새로운 사업을 발굴하고 기관의 경쟁력을 높인 사례도 찾아야 한다.지역 정치권과의 관계 변화가 임원 선임과 이사회 운영, 경영의 자율성과 독립성에 어떤 영향을 미쳤는지도 점검할 필요가 있다.제1차 지방이전의 성과는 지역이 얼마나 발전했는지뿐 아니라 이전한 공공기관이 얼마나 발전했는지를 함께 살펴야 제대로 평가할 수 있다. 그 성과와 한계가 제2차 지방이전의 정책 결정과 집행 과정에 충실하게 반영되어야 한다.공공기관 유치는 지역발전을 위한 수단이지 그 자체가 최종 목표는 아니다. 지역별 정치적 요구에 따라 공공기관을 행정구역별로 나누어 배치하면 서로 연관된 기능과 사업이 분산되고 산업적 집적과 협력의 효과도 떨어질 수 있다.특히 공공기관과 기업, 대학, 연구기관의 긴밀한 협력이 필요한 분야에서 관련 기관을 여러 지역으로 분산하면 지역산업은 물론 국가 전체의 산업경쟁력에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다.이전 지역의 경제·사회적 역량과 연계되지 않은 공공기관 이전은 청사 건립과 직원 이동, 지역 소비 증가라는 제한적인 효과에 머물 가능성이 크다. 공공기관 역시 전문인력 확보와 업무 협력에 어려움을 겪고 고유사업의 성과가 저하될 수 있다.결국 지역의 지속가능한 발전과 공공기관의 공공성이라는 두 가지 정책목표를 모두 놓칠 수 있는 것이다.정부도 이번 지방이전의 원칙으로 기존 혁신도시를 중심으로 한 기능군 집적과 지역산업 및 대학과의 연계를 제시했다. 중요한 것은 이러한 원칙이 최종 의사결정 과정에서 지역별 정치적 요구에 밀려 훼손되지 않도록 하는 것이다.균형발전은 모든 지역에 공공기관을 고르게 나누어 주는 것이 아니다. 각 지역의 특성과 잠재력을 살려 성장 기반을 마련하고 그 성과를 주변 지역과 공유하는 구조를 만드는 것이다.지방자치단체와 지역 정치권은 공공기관을 유치해야 하는 이유뿐 아니라 해당 기관의 기능과 사업 발전에 지역이 어떻게 기여할 수 있는지를 제시해야 한다.에너지 관련 공공기관을 유치하려는 지역이라면 기업과 대학, 연구기관의 협력을 통해 미래 에너지산업을 어떻게 육성할 것인지 설명해야 한다. 농업 관련 공공기관을 유치하려는 지역이라면 농업의 디지털 전환과 식품산업의 고도화, 농업인의 소득 증대를 위한 발전전략을 마련해야 한다.물론 현재의 경제·사회적 역량만을 기준으로 이전 지역을 결정해서도 안 된다. 그렇게 하면 이미 발전 기반을 갖춘 지역에 공공기관이 다시 집중될 수 있다. 성장 기반이 취약한 지역은 미래의 발전 잠재력과 국가적 지원을 통한 역량 확충 가능성까지 고려해야 한다.공공기관이 지역을 위해 무엇을 할 것인가만 요구할 것이 아니라, 지역이 공공기관의 발전을 위해 무엇을 할 수 있는지도 고민해야 한다. 이러한 상호 발전의 구조가 마련되어야 지방이전의 효과도 지속될 수 있다.공공기관 지방이전에서 간과하기 쉬운 또 하나의 문제는 기업지배구조다.공공기관이 지방으로 이전하면 지방자치단체와 지역 정치권, 기업, 대학, 각종 단체와의 관계가 긴밀해진다. 지역사회와의 협력 기회가 확대된다는 점에서는 긍정적이다.그러나 이러한 관계가 임원 인사와 경영 의사결정에 부당한 영향을 미친다면 공공기관의 경영 자율성이 침해되고 기업지배구조가 취약해질 수 있다.제1차 지방이전 이후 해당 지역이나 인근 지역에서 활동했던 전직 국회의원과 지방자치단체장, 지방의원, 국회의원 보좌관, 지역 정당 당직자 등이 공공기관의 기관장과 감사, 비상임이사로 진출하는 실태도 살펴볼 필요가 있다.정치권 출신이라는 사실 자체가 문제는 아니다. 정치활동을 통해 축적한 정책 이해와 이해관계 조정 경험, 지역사회에 대한 이해는 공공기관 경영에 도움이 될 수도 있다.문제는 정치적 관계와 지역 연고가 전문성과 직무 적합성보다 우선되는 경우다.기관장은 설립목적에 따라 경영전략을 수립하고 사업을 추진해야 한다. 감사는 독립적으로 업무집행과 내부통제를 점검하고, 비상임이사는 주요 경영 의사결정을 심의하며 경영진을 견제해야 한다.정치적 관계에 의존해 임원이 선임된다면 독립적인 판단이 어려워지고 견제와 감독 기능도 형식화될 수 있다. 특히 공기업과 준정부기관의 비상임이사는 임원추천위원회 구성에도 참여한다는 점에서 부적절한 임원 선임은 후속 임원 인사의 공정성과 전문성에도 영향을 미칠 수 있다.사업 발주와 계약, 투자, 채용, 지역사회 지원 등에 과거 정치활동에서 형성된 인적 관계와 이해관계가 부당하게 작용할 가능성도 경계해야 한다.공공기관의 자원과 임원직이 향후 정치활동을 위한 수단으로 활용되거나 선거 출마를 위한 중도 사퇴로 경영과 감독의 연속성이 훼손되는 문제도 살펴봐야 한다.OECD가 2024년 개정한 공기업 지배구조 가이드라인은 이사회의 전문성과 독립성, 정치적 간섭과 이해충돌 방지를 강조하고 있다. 특히 공기업의 운영 여건에 실질적인 영향력을 행사할 수 있는 정치인의 이사회 참여를 제한하고, 해당 직위에서 물러난 인사에게는 사전에 정한 냉각기간을 적용하도록 권고하고 있다.지방이전 이후 지역 정치권 출신 임원의 진출 규모가 어떻게 변화했으며 경영성과와 지배구조에 어떤 영향을 미쳤는지는 객관적인 조사를 통해 확인해야 한다.중앙 정치권의 부당한 인사 개입 문제가 지방이전을 계기로 지역 정치권으로까지 확대된다면 공공기관의 책임경영은 더욱 취약해질 수 있다.공공기관 지방이전은 지역 정치권에 새로운 임원 자리를 제공하거나 정치적 영향력을 확대하기 위한 정책이 아니다. 지역사회와의 협력은 강화하되 경영의 자율성과 기업지배구조의 건전성은 확고하게 보장해야 한다.정부가 이전 대상기관과 입지 선정을 위한 검토를 상당 부분 진행한 만큼, 현시점에서 중요한 것은 최종 결정의 합리성을 확보하고 이전 이후의 정책 효과를 극대화하는 일이다.이를 위해 최종 이전계획의 확정과 향후 집행 과정에서 다음과 같은 다섯 가지 과제를 중점적으로 추진할 필요가 있다.첫째, 최종 이전계획의 정책적 일관성과 투명성을 확보해야 한다.지역별 유치 요구를 조정하는 과정에서 정부가 당초 제시한 기능군 집적과 지역산업 연계 원칙이 훼손되어서는 안 된다. 정부는 이전계획을 발표할 때 기관별 이전 대상 및 입지 선정의 근거와 기대효과를 국민에게 충분히 설명해야 한다. 이전에 따른 전문인력 확보, 업무 협력, 공공서비스 제공 등의 어려움이 예상된다면 이에 대한 보완대책도 함께 제시해야 한다.최종 결정의 합리성과 투명성을 확보하는 것은 국민적 신뢰를 높이고 향후 집행 과정에서 발생할 수 있는 갈등을 줄이는 데에도 중요하다.둘째, 공공기관 이전계획을 광역경제권 발전전략과 실질적으로 연계해야 한다.이전 대상과 입지가 확정되면 이를 정부의 5극 3특 성장전략과 기존 혁신도시의 발전계획에 구체적으로 연결해야 한다. 관계부처와 지방자치단체는 이전기관의 특성에 맞춰 산업 인프라 확충, 민간투자 유치, 연구개발 지원, 인재 양성, 광역교통망 구축 등의 후속 사업을 마련해야 한다. 개별 지방자치단체에 국한하지 않고 인접 지역의 기업과 대학, 연구기관도 참여할 수 있도록 협력체계를 구축해야 한다. 성장 기반이 취약한 지역에도 발전의 효과가 확산될 수 있도록 재정과 산업정책을 연계할 필요가 있다.셋째, 중앙정부·지방자치단체·공공기관 간 공동발전협약을 체결해야 한다.이전 대상기관과 입지가 확정되면 중앙정부와 지방자치단체, 공공기관이 공동발전협약을 체결하고 중장기 발전목표와 각자의 역할, 투자계획을 구체화할 필요가 있다. 중앙정부는 관련 정책과 재정적 지원을 연계하고, 지방자치단체는 산업생태계 조성과 정주여건 개선을 담당해야 한다. 공공기관은 지역의 기업과 대학, 연구기관이 참여하는 공동사업과 연구개발, 전문인력 양성 등을 추진해야 한다.공공기관도 이전계획을 중장기 경영전략에 반영해 인공지능과 디지털 전환, 탄소중립 등 미래 환경 변화에 대응하는 사업 혁신의 계기로 삼아야 한다. 공동발전협약이 선언적 약속에 그치지 않도록 구체적인 이행계획과 재원조달 방안을 마련하고 추진 상황을 정기적으로 점검해야 한다.넷째, 지방이전에 따른 기업지배구조의 취약성을 사전에 예방해야 한다.재정당국과 공공기관운영위원회는 제1차 지방이전 기관의 임원 선임 실태와 실제 재임기간, 중도 사퇴 사유, 이사회 운영 현황 등을 조사하고 그 결과를 제도 개선에 반영해야 한다. 기관별·직위별 임원 자격기준을 구체화하고 임원추천위원회의 후보자 검증과 추천 절차를 강화해야 한다. OECD 권고를 참고해 해당 기관에 실질적인 영향력을 행사할 수 있었던 정치권 인사에 대한 합리적인 냉각기간 도입도 검토할 필요가 있다.이해충돌의 사전 신고와 회피 절차를 강화하고, 이사회와 감사의 활동을 실질적으로 평가해야 한다. 임원의 중도 사퇴에 대비한 후임 선임과 업무 인계 절차도 정비할 필요가 있다. 이러한 제도 개선은 지방이전에 따른 새로운 위험을 예방하는 동시에 국가 공공기관 전반의 책임경영을 강화하는 계기가 될 수 있다.다섯째, 범정부 정책조정과 중장기 성과관리체계를 강화해야 한다.공공기관 지방이전을 국토교통부 중심의 공간 재배치 사업에 머물게 해서는 안 된다. 실제 이전과 정착, 지역산업 육성, 공공기관의 기능 혁신을 위해서는 여러 부처의 정책과 재정적 지원이 유기적으로 연계되어야 한다. 국무총리의 범정부 조정 기능을 중심으로 지방시대위원회와 공공기관운영위원회, 산업·금융·교육·과학기술 등 관계부처 간 협력을 강화해야 한다.이전계획 확정 이후 기관별·지역별 성과목표와 이전 전 기준치를 설정하고, 이전 이후 3년·5년·10년 단위로 정책 효과를 평가하는 방안도 마련할 필요가 있다. 지역의 민간투자와 고용, 인구 정착, 산업경쟁력 변화뿐 아니라 공공기관의 고유사업 성과와 공공서비스 품질, 경영 효율성 및 기업지배구조의 건전성도 함께 평가해야 한다.평가 결과는 후속 이전계획과 지역발전 지원정책, 공공기관의 기능 및 경영 개선에 반영해야 한다. 그래야 지방이전이 일회성 사업에 그치지 않고 지속적으로 발전하는 국가정책으로 자리 잡을 수 있다.공공기관의 본사를 이전하면 청사와 직원만 이동하는 것이 아니다. 국가의 경제적 자원과 전문인력, 정책 집행기능, 기업과 대학의 협력망도 함께 재편된다. 그 영향은 수십 년에 걸쳐 지속될 수 있다.저출생·고령화, 저성장, 수도권 집중과 지역소멸이라는 구조적 문제에 직면한 대한민국에서 제2차 공공기관 지방이전은 국가의 공간구조와 성장전략을 재설계할 중요한 기회다.중앙정부는 지역별 유치 요구를 조정하는 데 그치지 말고 장기적인 국가발전전략을 제시해야 한다. 지방자치단체와 지역 정치권은 자기 지역의 공공기관 유치라는 단기적 성과를 넘어 지역 간 상생과 국가 전체의 발전을 고민해야 한다. 공공기관 역시 수동적인 이전 대상이 아니라 국가와 지역의 발전을 이끄는 주체가 되어야 한다.지역발전을 위해 국가 공공기관의 기능과 공공성을 희생해서도 안 되며, 공공기관의 업무 효율성을 이유로 지역의 쇠퇴를 방치해서도 안 된다.국가 공공기관의 지방이전은 공공기관을 지방자치단체의 산하기관으로 만드는 것이 아니다. 지역에 뿌리를 내리면서도 국가와 국민 전체를 위해 일하는 공공기관이 되어야 한다.제2차 공공기관 지방이전의 성공은 어느 지역이 얼마나 많은 기관을 유치했느냐가 아니라, 이전한 공공기관이 본래의 설립목적을 더욱 충실하게 실현하면서 지역의 자생적 성장과 국가 전체의 발전에 얼마나 기여했느냐로 평가해야 한다.앞으로 100년을 내다보며 국가균형발전과 공공기관의 기능 발전, 국가경쟁력 강화가 서로를 뒷받침하는 선순환 구조를 만들어야 한다. 그것이 제2차 공공기관 지방이전이 추구해야 할 진정한 목표다.라영재(건국대)