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제목에 표기된 '부치'란 표현은 과거 성소수자인 여성 동성애자들 사이에서 남성적인 역할을 하는 사람을 지칭했다. 이제는 성소수자들이 자신의 정체성을 드러내는 보편적인 용어로 사용하고 있다. 번역서인 이 책의 원저의 제목에는 영문자 T를 사용하고 있지만, 이 책에서는 이 표현을 '부치'라고 번역했다. 영문자 'T'는 중성적인 매력을 지닌 여성을 뜻하는 '톰보이(Tomboy)'의 약자로, 저자가 활동하는 대만에서는 이 문자가 성소수자들이 칭하는 '부치'와 동일한 의미로 사용되고 있다.제목에서도 알 수 있듯이, 저자는 성소수자로서 살아오면서 남성적인 역할을 했던 자신의 어머니를 소개한다. 저자는 이미 자신의 어머니를 다룬 기록 영화(다큐멘터리)로 <일상 대화>(2016)라는 작품을 제작하여 상영했다. 이 책의 내용은 영화에서 다뤘거나 혹은 미처 영화에 담아내지 못했던 사연이다.남성중심의 문화가 견고했던 대만에서 여성으로 살아가면서, 저자의 어머니(아뉘)는 가족들의 권유에 따라 마음에 들지 않는 아버지(아유웬)과 결혼했다. 조부모들조차 딸로 태어난 손주들에게 관심을 기울이지 않던 시절, 엄마의 어린 시절로부터 결혼에 이르는 과정 그리고 저자를 포함한 두 딸이 태어나기까지의 사연을 책에서는 앞부분에 먼저 소개한다.도박과 술에 빠져 돈이 필요할 때면 집으로 와서 돈을 건넬 때까지 엄마를 때리던 아버지, 그리고 그를 피해 자식들과 도망가야만 했던 어린 시절의 저자와 가족들이 겪어야 했던 사연이 이어진다. 경제적으로 무능했던 아버지 대신, 엄마는 가족들의 생계를 위해 죽은 이의 장례식에서 의식을 베풀던 천도 공연단의 단원으로 들어가 활동해야만 했다.장례식에서 공연을 하는 의례는 대만에서 "민속 장례의 일환으로 장례 행렬의 앞길을 열어 망자의 영혼을 인도하는 일"이다. 어린 시절 엄마를 따라다니던 저자를 포함한 두 딸도 자연스럽게 천도 공연단에서 일하게 되었고, 아버지의 폭력을 견디다가 끝내 살던 집을 벗어나 세 식구가 따로 살면서 엄마가 단장으로서 새로운 천도 공연단을 꾸려 활동했다.'열여덟 살에 결혼하기까지' 저자와 '함께 할 책임이 있는 주요 동반자'였던 동생(아줸)을 상세하게 소개하는 내용이 이어진다. "일 관계로 인해 동생은 자연히 천도 공연단 집안의 아들과 연결"되었고, 처음에 반대하던 어머니도 "여자는 결혼해야 비로소 의지할 곳이 생긴다"라는 생각으로 바뀌면서 마침내 동생의 결혼이 성사되었다.엄마를 중심으로 저자의 가족들을 소개하는 내용에 이어, '부치 엄마의 여자들'인 여러 이모를 소개하는 항목이 나온다. 어린 시절 아버지로부터 당했던 끔찍한 학대와 성폭력 등에 대해, 저자는 자세한 내용을 언급하지 않으면서도 담담하게 털어놓는다. 아빠의 집에서 살았던 시절과 엄마를 따라 옛집을 떠나 독립한 후에 마주쳤던 '기억 속 집과 물건들'에 대한 저자의 생각들도 상세하게 떠올린다.저자는 딸이 태어난 것을 계기로 "오랫동안 심중에 묻어 둔 그 영화를 만들어 보자고 결심"했음을 밝히면서, 동성애자인 엄마의 이야기라는 "말하기 거북한 사적인 과거는 모두 특정 시대, 특정 사회의 가치관 문제와 병폐를 반영"하고 있다고 강조하고 있다. 아울러 엄마의 사연이 영화로 만들어져 상영되었을 때 관객들이 보여준 뜨거운 반응에 대해 고마움을 표하면서, 그 후속편으로 이 책을 기획하고 출간했다고 밝힌다.저자는 엄마의 사연을 영상으로 남기겠다는 결심을 한 계기와 영화로 만들어 상영한 과정, 그리고 저자 자신의 현재의 생활에 이르기까지의 사연을 '나와 나 자신 아전'이라는 항목을 통해서 정리하고 있다. 마지막 항목에서는 '촬영 후기'라는 제목으로, 저자의 기록 영화인 <일상 대화>를 만들었던 과정에 대해서 간략하게 소개하는 내용으로 마무리한다.영화 촬영 이후 저자는 다양한 국가의 협력자들과 함께 국경을 초월한 작업을 하고 있다. 자신을 "타이완을 거점으로 활동하는 작가이자 영화감독 그리고 제작자이며 한 아이의 엄마"라고 밝힌다. 남성 중심 문화가 지배적이었던 환경에서 태어나 아빠의 폭력을 피해 달아나 엄마와 함께 살아가면서, 저자는 '여섯 살 때 타이완 전통 장례 의식의 최연소 수행자'가 될 수밖에 없었던 자신의 과거와 현재에 이르기까지의 사연을 이 책에서 소개한다.