큰사진보기 ▲석문산단 인입철도 노선도. 서해선 합덕역에서 석문국가산업단지까지 31.2㎞를 연결하는 화물 전용 단선 철도로, 당진 북부권 산업단지의 물류비 절감과 운송 경쟁력 강화를 목표로 추진된다. ⓒ 당진시 관련사진보기

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충남 당진 북부권 산업단지와 서해선을 연결하는 석문산단 인입철도 건설사업이 총사업비 조정을 거치며 후속 절차를 추진할 기반을 마련했다. 설계 변경에 따른 사업비 증가로 적정성 재검토를 받으면서 약 1년간 지연됐던 사업이 속도를 낼 수 있을지 주목된다.당진시는 제9차 재정투자평가위원회에서 석문산단 인입철도 건설사업의 사업계획 적정성 재검토 결과, 총사업비가 기존 1조 719억 원에서 6509억 원 늘어난 1조 7228억 원으로 의결됐다고 23일 밝혔다.이번 의결의 핵심은 기본설계 과정에서 조정된 사업계획을 반영해 총사업비를 확정했다는 데 있다. 당진시는 재검토 절차가 마무리되면서 실시설계 등 사업 추진에 탄력이 붙을 것으로 전망했다.석문산단 인입철도는 서해선 합덕역에서 석문국가산업단지까지 31.2㎞ 구간을 연결하는 화물 전용 단선 철도다. 아산국가산업단지 부곡지구와 송산산업단지, 석문국가산업단지 등 당진 북부권 주요 산업 거점의 화물을 철도로 운송하기 위해 추진된다.무엇보다 사업의 목적은 산업단지의 생산 활동을 뒷받침할 운송 기반을 확충하는 데 있다. 원료와 제품을 실어 나르는 비용은 기업의 생산·유통 과정에 지속적으로 영향을 미치는 만큼, 산업 거점과 철도망의 연결은 지역 산업 기반을 강화하는 과제이기도 하다.당진시는 철도 운송을 통해 물류비를 절감하고 서해안권 물류 경쟁력을 높이는 데 기여할 것으로 기대한다.사업은 2019년 국가균형발전 기반구축 사업으로 선정되면서 예비타당성조사 면제 대상에 포함됐다. 이후 2022년 기본계획이 고시됐으며 기본설계가 추진됐다. 아울러 기본설계 과정에서는 성토 구간 일부를 교량으로 변경하는 등 사업계획이 조정됐다. 이에 따라 총사업비가 증가하면서 지난해 한국개발연구원(KDI)이 사업계획 적정성 재검토를 진행했다.예비타당성조사 면제 사업으로 출발한 뒤 설계 구체화 과정에서 달라진 사업 내용과 비용을 재검토한 것이다. 이번 재정투자평가위원회 의결로 조정된 총사업비가 반영되면서 다음 단계로 넘어갈 토대가 마련됐다.국가철도공단은 2027년 상반기 실시설계에 착수할 계획이다. 이후 주민설명회와 보상 등 관련 절차를 거쳐 2032년 준공을 목표로 사업을 추진한다.총사업비 조정이 마무리됐지만 실제 준공까지는 설계를 구체화하고 사업 구간의 보상과 공사를 진행하는 과정이 남아 있다. 앞으로는 후속 절차를 차질 없이 이행하고, 사업 진행 상황을 주민들과 공유하는 일이 중요해질 전망이다.김기재 당진시장은 "사업 지연에 따른 차질을 최소화하고 사업이 원활히 추진·완료될 수 있도록 관계기관과 긴밀히 협력해 관련 절차를 적극 지원하겠다"고 말했다.