큰사진보기 ▲고용노동부 홈페이지 재해조사보고서 공개 페이지 캡처본 ⓒ 울산산재사망노동자 디지털기록관 추진위원회 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 <울산저널>에도 실립니다.이 기사를 쓴 손진우 님은 '울산지역 산재노동자 애도와 기억을 위한 기록연구' 사업에 함께한 한국노동안전보건연구소 소장입니다.

'울산 산재사망노동자 디지털기록관'에는 1989년부터 2026년 9월까지 사망노동자 1067명의 기록이 담겨 있다. 국가도 회사도 기록하지 않은, 아니 정확히 말하면 기록은 있으나 제대로 공개되지 않아 확인할 수 없었던 죽음들을 공적인 애도의 자리로 불러낼 수 있었던 것은 활동가들의 지난한 노력 덕분이었다.이 작업은 울산산재추방운동연합(아래 울산 산추련)의 자체 기록과 중대재해없는 세상만들기 울산운동본부 등 지역 활동가들의 대응이 없었다면 불가능했다. 언론보도로 사고 소식이 알려지면 이들은 지역의 노동조합과 시민사회에 재빨리 알리고, 긴급회의를 열어 대응을 논의했다. 국회의원실을 통해 관련 자료를 요구하고, 항의 면담과 기자회견을 이어 갔다. 그리고 그 과정 전체를 기록으로 남겼다. 울산 산추련은 2021년 12월부터 홈페이지 [울산 중대재해 기억공간]에 이 기록을 100여 건 쌓아 왔다. 디지털기록관은 이런 대응의 기초 위에서 완성될 수 있었다.그동안 일터에서 노동자가 일하다 죽음을 맞았다는 사실은 잘 기록되지 않았다. 기록관의 뼈대가 활동가들이 투쟁 속에서 쌓은 자료라는 사실은, 국가의 공적 기록에 접근하는 길이 굳게 닫혀 있었던 현실과도 무관하지 않다. 올해 김태선 국회의원실을 통해 받은 고용노동부의 '업무상재해 유족급여 승인자료' 덕분에, 지역에서 파악하던 사고를 넘어 더 많은 죽음이 가려져 있었음을 확인할 수 있었다. 하지만 이 자료만으로는 한계가 분명했다. 이제는 단순한 숫자로서의 통계를 넘어, 죽음의 경위와 재발방지 대책을 담은 공공 행정의 기록물인 '재해조사보고서'의 공개를 이야기해야 한다.고용노동부가 제출한 산재사망 승인자료는 빈칸 투성이였다. 기업명은 첫 글자만 남기고 지워져 있었고, 나이는 '20대', '30대'처럼 뭉뚱그려 적혀 있었으며 국적은 확인할 수 없었다. 사망 날짜는 월 단위로만 제출되었고, 그나마 2000년 이후의 기록만 받을 수 있었다. 어느 회사에서 일어난 일인지 모르면 같은 회사에서 죽음이 되풀이되는지 확인할 길이 없고, 국적을 알 수 없으니 이주노동자의 죽음인지조차 파악할 수 없었다. 무엇보다 승인자료에는 사고가 어떻게 일어났는지에 대한 구체적인 경위가 빠져 있었다. 결국 이 빈칸은 국가 기록이 아니라 시민사회의 대응 기록으로 메워야 했다.노동조합이 있는 사업장에서는 노조가 사고를 조사하고 대응한 기록이 있었다. 울산 산추련이 남긴 중대재해 기록의 첫 번째는 2021년 1월 3일 현대자동차 1공장 베일러머신에서 하청노동자가 끼여 숨진 사고다. 중대재해 발생 이튿날 현대자동차지부는 작업을 중지하고 임시 산업안전보건위원회를 열었고, 금속노조는 중대재해 대책회의를 소집했으며, 산추련은 성명서를 냈다. 재해발생 3일차에는 금속노조가 기자회견을 하고 고용노동부 울산지청에 항의면담을 했다. 노조가 있는 곳에서는 이런 대응이 있었고, 그래서 기록이 구성될 수 있었다.그러나 노조 기록이 닿지 않는 곳의 죽음은 사정이 달랐다. 2000년 이후 사망자 980명 가운데 절반이 넘는 558명(56.9%)은 50인 미만 사업장에서 일하다 숨졌다. 국적이 확인된 사망자는 1067명 중 35명이고, 이주노동자로 확인된 사람은 5명뿐이다. 노조도, 시민사회의 기록도 닿지 않은 곳에서는 국가가 작성한 문서가 사실상 유일한 기록이다. 그리고 그 죽음이 어떻게 일어났는지를 가장 구체적으로 담은 국가 문서가 바로 재해조사보고서다. 그런데 그 문서는 오랫동안 닫혀 있었다.물론 변화가 없었던 것은 아니다. 법 개정으로 올해 6월 1일 이후 발생한 중대재해부터 재해조사보고서를 공개할 근거가 마련되었고, 고용노동부 역시 의지를 보여 올해 5월 말 판결이 확정된 사건 51건을 처음 공개한 데 이어 10월에 117건을 더 공개해 누적 168건이 되었다. 오랜 요구 끝에 얻어낸 진전이다.그러나 지금까지 노동부 게시판에 공개된 보고서는 2023년과 2024년에 발생한 사건뿐이다. 울산 기록관 사망자 1067명 가운데 956명(약 90%)이 2022년 이전 사건이라, 이들의 보고서는 공개 대상에 들어 있지 않다. 공개 시점도 너무 늦다. 1심 판결까지만 평균 1년 8개월가량 걸리다 보니 보고서가 세상에 나오기까지는 수년이 걸리고, 유족의 열람조차 법적 절차가 아니라 관서의 재량에 달려 있다.재해조사보고서는 더 넓게, 더 빨리 공개되어야 한다. 앞으로 일어날 사고에는 공개의 길이 열렸지만, 그 이전에 일어난 과거의 죽음은 여전히 비공개 상태로 남아 있다. 기록관에 담긴 죽음의 대부분이 바로 비공개된 죽음이다. 사고로부터 배운다는 안전보건의 기본 원칙을 떠올리면, 재해조사의 결과를 담은 공적 기록이 특정 시점 이후로만 제한되어 공개될 이유는 없다. 어떤 노동자가 어떤 곳에서 일하다 죽음에 이르렀는지를 정확히 알아야 산업 현장의 취약한 지점을 발견할 수 있고, 다른 사업장에서도 동종·유사 사고를 막기 위한 참조 자료로 활용할 수 있다.또한 재해조사보고서는 재발방지를 위한 자료이기에 앞서, 한 사람의 죽음이 어떻게 일어났는지를 증언하는 기록이다. 누가, 언제, 어디서, 왜 세상을 떠났는지 정확한 경위를 알고 기억하는 것이 진정한 애도의 시작이다. 누군가의 죽음을 제대로 기억하고 다시는 이런 안타까운 사고가 반복되지 않도록 하려면, 그 기록을 담은 재해조사보고서가 폭넓게 공개되는 것은 당연하다.울산의 기록관은 국가가 남기지 않은 기록을 시민들이 스스로 채워 넣은 작업이었다. 다른 지역에서도 이런 작업이 이어지려면 활동가들이 매번 의원실의 문을 두드려야 하는 지금의 방식을 넘어서야 한다. 일터에서 안타까운 죽음을 맞은 이들의 기록이, 이제 공공의 영역에서 재발방지와 애도를 위한 자료로 온전히 활용될 수 있어야 한다.