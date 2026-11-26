미국 도널드 트럼프 행정부가 한국과 일본, 중국, 유럽연합(EU) 등 14개 주요 무역 파트너를 상대로 새로운 관세 부과 방안을 발표했다.
미국 무역대표부(USTR)는 25일(현지 시간) 무역법 301조 조사 결과에 따른 과잉 생산 관세를 제시했다.
앞서 연방 대법원의 위법 판결로 각국에 부과했던 상호 관세가 무효화되자, 트럼프 행정부는 무역 파트너들이 과잉 생산으로 미국 기업과 경제에 피해를 준다며 지난 3월부터 무역법 301조에 따른 과잉 생산과 강제 노동 조사를 시작했다.
제이미슨 그리어 USTR 대표는 성명에서 "수십 년간 많은 무역 파트너들이 제조업 집중 육성과 금융 지원 같은 시장 왜곡으로 미국의 제조업 기반을 약화 시켰다"라며 "트럼프 대통령은 이를 바로잡으려는 조치를 제안한 것"이라고 밝혔다.
한국, 15% 상한 지키며 선방했지만... 압력 안 끝났다
미국은 한국에 대해 지난해에 체결한 기존의 무역 합의에 따른 15% 상한을 유지했다. 한국은 지난해 미국과 3500억 달러의 대미 투자를 약속하면서 관세를 25%에서 15%로 낮추는 데 합의했다.
그러나 미국의 통상 압력이 끝났다고 볼 수 없다. 기존 합의가 충분하지 않거나 잘 지켜지지 않는다고 판단될 경우 최대 25%를 적용하는 방안도 명시했다.
특히 한국의 자동차, 반도체, 석유화학 산업을 꼽으면서 한국 정부가 산업별 계획을 마련하고 정책 금융기관을 통해 우대 대출을 하는 등의 방식으로 지원해서 미국의 경쟁 기업들에 피해를 준다고 지적했다.
그리어 대표는 이날 CNBC에 출연해 "한국은 정부 지원 및 인프라 계획을 다수 발표했다"라며 "이는 실제 수요를 위한 것이 아니다. 정부의 개입이며, 해외에서 실제 소비를 증가 시키지 않으면서 공급을 늘리는 것"이라고 주장했다.
한국 정부가 지난 6월 비수도권 지역에 반도체, 피지컬 인공지능(AI), AI 데이터센터 등 첨단 산업 삼각 클러스터를 조성하기 위해 발표한 '3대 메가 프로젝트'를 가리킨 것으로 보인다.
한국은 지난 4월 서면 의견서 제출을 통해 한국 제조업이 미국 공급망과 긴밀히 연결되어 있으며, 글로벌 과잉 생산 문제에도 적극적으로 대응한다고 소명했으나 미국은 이를 받아들이지 않고 한국을 과잉 생산 관세 부과 대상에 올렸다.
일본과 EU, 대만 등 미국과 무역 합의를 체결한 파트너들에 대해서도 기존의 15% 관세 상한이 유지됐다.
중국에는 20%의 관세 부과를 제안했다. 그리어 대표는 트럼프 1기 행정부 때 부과한 대중국 관세 25%가 그대로 유지되고 있다면서 "이번 20%는 기존 25% 관세에 추가로 부과된다"라고 설명했다.
트럼프, 중간선거 참패해도 관세 '마이웨이'
무역법 301조는 외국 정부의 불공정한 무역 관행이 미국에 피해를 준다고 판단할 때 관세 등으로 보복에 나설 수 있도록 하고 있다. 이날 제시된 관세는 내년 1월 25일 무역 파트너들의 의견 수렴을 거쳐 확정된다.
트럼프 대통령은 관세를 통해 미국 제조업을 활성화하고 세수를 늘리기 위한 무역 정책을 고집해 왔다. 그러나 이는 물가 상승의 원인으로 지적되면서 중간 선거에서 공화당이 참패하는 결과로 이어졌다.
<로이터통신>은"미국의 기존 관세 정책이 미국 소비자 가격 상승에 영향을 미쳤으며, 중간 선거 이후 실시된 여론조사에서 응답자의 62%가 관세 철폐에 찬성했다"라고 전했다.
그리어 대표는 "과잉 생산 관세가 대체로 기존에 이뤄진 합의를 준수한다"라며 "우리는 무역 파트너들과 이 문제를 논의했고, 그들은 우리가 제안하는 내용을 알고 있다"라고 이번 관세가 글로벌 경제에 큰 영향을 미치지 않을 것이라고 주장했다.
하지만 무역 파트너들은 반발했다. 올로프 길 EU 집행위원회 대변인은 "(미국의) 과잉 생산 조사 결과를 검토할 것"이라면서도 "유럽이 구조적인 과잉 생산의 원천이라는 전제를 강력히 거부한다"라고 밝혔다.
이어 "유럽은 오히려 과잉 생산의 영향을 가장 크게 받는 지역 중 하나"라며 "EU와 미국은 세계적인 과잉 생산 문제에 대해 진정한 우려를 공유하고 있다"라고 강조했다. 또한 "이는 주로 제3국에서 일어나고 있다"라며 사실상 중국을 과잉 생산의 원천으로 지목했다.
반면 중국 외교부는 "미국의 과잉 생산 조사 결과는 허위 주장"이라며 "이를 정치적 술책으로 이용하는 것에 강력히 반대한다"라고 항의했다.
내년부터 민주당이 연방 의회에서 다수당이 되지만, 트럼프 행정부의 관세는 계속 유지될 가능성이 있다. <AP통신>은 "민주당 후보들이 관세 반대 공약을 내세워 당선됐지만, 관세를 철폐하려는 노력은 큰 난관에 부딪힐 것"이라며 "민주당 일각에서도 대중국 관세를 지지하고, 만약 관세 철폐 법안을 내도 트럼프 대통령이 거부할 것"이라고 관측했다.