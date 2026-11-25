큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 25일 경기도인재개발원 대강당에서 경기도 신규 공직자들을 대상으로 헌법 특강을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 25일 경기도인재개발원 대강당에서 진행된 경기도 신규 공직자 대상 헌법 특강에서 신규 공직자들의 질문에 답변하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 25일 경기도인재개발원 대강당에서 경기도 신규 공직자들을 대상으로 헌법 특강을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 25일 경기도인재개발원 대강당에서 열린 경기도 신규 공직자 대상 헌법 특강 후 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

추미애 경기도지사가 새내기 공무원들에게 공직자의 판단 기준은 상급자의 지시가 아니라 헌법이어야 한다고 강조했다. 공직사회에서 상명하복식 지시 체계에 익숙해지기보다 헌법이 보장하는 인간의 존엄과 기본권을 기준으로 행정을 펼쳐야 한다는 것이다. 특히 부당한 지시에 이의를 제기하고 주민의 권리를 지키는 공직자의 양심과 독립적인 판단을 주문했다.추미애 지사는 25일 경기도인재개발원 대강당에서 경기도와 시군 신규 공무원 322명을 대상으로 '헌법과 도정가치' 특강을 진행했다. 경기도인재개발원이 9일부터 27일까지 3주간 운영하는 '2026년 제9기 신규자 과정'의 하나로 마련된 자리다.'헌법은 누구를 위해 존재하는가'를 주제로 진행된 이날 강연에서 추 지사는 헌법 제10조가 규정한 인간의 존엄과 가치, 행복추구권을 행정의 출발점으로 제시했다. 행정의 목적은 조직의 지시를 충실히 이행하는 데 그치는 것이 아니라, 기본권의 주체인 도민의 삶을 실질적으로 뒷받침하는 데 있다는 설명이다.추미애 지사는 "공직에 있다 보면 내가 국민에게 어떤 공직서비스를 제공해야 할지 생각하기보다는 상부의 지시를 따르는 데 익숙해진다"며 "이럴 때는 항상 헌법을 기준으로 판단해야 한다"고 말했다. 이어 "정의로움의 기준이 바로 헌법"이라며 인간의 존엄과 가치를 잊지 않고 국민과 도민에게 보탬이 되는 공직자가 돼 달라고 당부했다.추미애 지사는 자신의 초임 판사 시절 경험을 소개하며 헌법적 가치가 공직자의 판단을 어떻게 지켜주는지 설명했다.그는 이날 강연 이후 페이스북에 올린 글에서 판사 2년 차 때의 일화를 공개했다. 당시 조세희 작가의 소설 <난장이가 쏘아올린 작은 공>을 불온서적으로 규정하고 서점에 대한 압수수색 영장이 청구됐는데, 이를 현대판 분서갱유라고 판단해 기각했다는 것이다.추 지사는 다음 날 같은 영장이 전국 법원에 일제히 청구됐고, 자신이 유일하게 기각했다는 사실을 알았다고 밝혔다. 그러면서도 헌법에 명시된 대로 헌법과 법률에 따라 양심에 따라 독립적으로 판단했기 때문에 당당할 수 있었다고 회고했다.추미애 지사는 "힘든 새내기 시절 부딪히고 깨지면서 저를 버틸 수 있게 해 준 것도, 저를 지켜 준 것도 헌법적 가치였다"고 강조했다. 새내기 공무원들에게도 헌법적 가치를 되새기라고 당부한 이유에 대해 "부당한 지시에 이의를 제기하거나 자신을 지킬 수 있는 힘이 길러지는 것"이라고 설명했다.이날 강연은 일방적인 정책 철학 전달에 그치지 않았다. 추미애 지사는 54분간 강연한 뒤 20분 동안 교육생들과 질의응답을 진행했다.한 교육생이 법을 지키는 것과 주민의 어려움을 해결하는 것이 충돌할 때 어떻게 판단해야 하느냐고 묻자, 추 지사는 주민이 해서는 안 될 일을 요구한다면 공직자에게 설득할 책임이 있다고 답했다. 직접 해결하기 어렵다면 상급자의 도움을 요청해야 한다고도 했다.추미애 지사의 이날 메시지는 공직사회의 조직문화와 행정의 우선순위에 대한 문제 제기로도 읽힌다. 상급자의 지시를 따르는 것이 공직자의 기본이라는 인식에서 벗어나 헌법과 법률에 근거해 판단하고, 그 판단의 중심에 도민의 권리를 놓아야 한다는 것이다.특히 초임 판사 시절 자신의 경험을 꺼낸 것은 헌법적 가치가 추상적인 선언이나 교육용 구호가 아니라 실제 권력 행사와 행정 판단에서 지켜야 할 기준이라는 점을 강조하기 위한 것으로 풀이된다.추미애 지사는 끝으로 신규 공무원들을 향해 "경기도의 미래"라고 표현하며 행정서비스 전문가로 성장해 달라고 응원했다.