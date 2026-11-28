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큰사진보기 ▲햇살이 머문 풀밭초록 풀잎 사이로 노란 빛이 번지는 풍경. 아내 성금례가 그렸다. ⓒ 성금례 관련사진보기

"납작해진 거 말고는 지금은 살 만해요."

"지방 덩어리 날아가서 몸무게도 줄었겠네요."

"어머나, 이걸 유머로 소화하시네."

"납작해진 거, 은근히 부럽기도 하네요. 나는 큼직한 지방 덩어리가 무거워요."

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큰사진보기 ▲유방암 수술을 마친 뒤, 병실에서2026년 6월, 아내가 유방암 수술을 받고 병실에서 회복하던 때의 모습이다. ⓒ 양순길 관련사진보기

"얼굴 한번 봅시다."

"맛있는 식사 함께해요."

덧붙이는 글 | 기사에 실은 풀밭 그림은 아내가 그렸습니다. 오늘도 검사 결과를 기다리는 분들, 그 곁에서 함께 하루를 보내는 가족들에게 이 글과 그림을 건넵니다.

지난 6월, 아내가 유방암 수술을 받고 입원해 있을 때 그림 동호회 지인과 나눈 대화다.아내는 왼쪽 유방을 절제했다. 오랫동안 함께 살아온 나조차 수술 뒤 달라진 몸에 대해 어떤 말을 꺼내야 할지 조심스러웠다. 그런데 아내는 "납작해진 거 말고는" 하며 먼저 그 이야기를 꺼냈다. 지인은 당황하지 않고 자기 몸 이야기를 보태며 유머로 받아주었다. 두 사람이 주고받은 말을 옆에서 듣다가 나도 모르게 웃음이 났다. 그리고 웃고 나니 가슴 한편이 뭉클했다.두 사람의 말투는 병실이 아닌 평소 화실에 있을 때와 다름없었다. 수술을 마친 아내가 그림을 함께 그리던 지인과 평소처럼 농담을 주고받는 모습이 내게는 참 반가웠다. 아픔과 두려움이 자리할 수밖에 없는 병상에서도 먼저 웃음을 건네는 사람, 그 무거운 고통을 가볍게 받아주며 함께 웃어주는 사람. 어쩌면 그것이 암이라는 거대한 두려움을 마주하는 가장 인간적인 힘인지도 모른다.무엇보다 아내의 말 가운데 '지금은'이라는 단어가 마음에 오래 남았다. 수술은 무사히 끝났지만, 최종 조직검사 결과를 기다려야 했다. 항암치료나 방사선치료가 필요할지 아내도 나도 알 수 없었고, 불안하고 두려운 시간이었다. 그때 아내는 "지금은 살 만해요"라고 말했다. 오늘 하루를 무사히 건너고 있다는 그 담담한 한마디가 고마웠다.지난해에도 비슷한 마음으로 글 한 편을 썼다. 아내의 오빠가 림프절까지 전이된 담도암으로 힘든 시간을 보내고 있을 때였다. 작은 힘이라도 보태고 싶어 글로 마음을 적었다.누군가 아프다는 소식을 들으면 안부부터 묻고 싶어진다. 그러면서도 정작 입이 쉽게 떨어지지 않는다. 몸은 좀 어떠냐고 물으면 아픈 사람에게 병 이야기를 다시 꺼내게 하는 건 아닐까 싶고, 힘내라는 말이 이미 하루하루 힘껏 견디고 있는 사람에게 오히려 부담이 되지는 않을까 망설여진다. 그때도 그런 마음으로 한 자 한 자 말을 골랐다.아내와 지인의 대화가 오래 남은 건, 아내가 먼저 꺼낸 말을 지인이 자연스럽게 받아주었기 때문이다. 아내에게 무슨 말을 건네야 할지 조심스러웠던 내게도, 그날 함께 웃은 일이 위로되었다.가족이 아프면 주변에서 안부를 묻는 전화가 온다. 수술은 어땠는지, 결과는 언제 나오는지, 환자가 지금 어떤 상태인지부터 답하게 된다. 그러다 보면 정작 곁을 지키는 사람의 하루는 이야기할 기회가 드물다.나 역시 그런 보호자였다. 그래서 가끔은 그런 시간을 지나는 보호자에게 "오늘은 좀 어땠어요?" 하고 묻고 싶다. 환자 옆에서 함께 아파하고 함께 견디는 가족에게도, 자기 하루를 털어놓을 자리가 있으면 좋겠다. 물론 매일 웃을 수만은 없다. 어떤 날에는 이야기를 나눌 기운조차 없을 수도 있다. 그럴 때는 안부를 짧게 묻고, 상대가 말을 꺼낼 때까지 그저 조용히 곁에 있어 주는 것만으로도 든든한 울타리가 되어 줄 것이다.오늘도 길고 무거운 치료의 터널을 지나고 있을 환우들과, 그 옆에서 함께 견디는 가족들에게 건네고 싶은 말이다. 당장 날짜를 잡지 못해도 괜찮다. 몸이 조금 편한 날, 먹고 싶은 음식이 떠오르는 날, 마주 앉아 따뜻한 밥 한 끼 함께할 수 있으면 좋겠다.병원에서 있었던 일이든, 집에 돌아와 먹고 싶었던 음식 이야기든, 그날 하고 싶은 말부터 천천히 듣고 싶다. 그러다 누군가 농담을 건네면, 지난 6월 아내와 그림 동호회 지인이 그랬듯 함께 소리 내어 웃고 싶다.