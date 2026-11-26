큰사진보기 ▲서울시노동이사제10주년 기념행사 단체 사진서울시노동이사제10주년 기념행사에 참석한 전,현직노동이사와 서울시 등 각계 관계자들이 1부 행사 종료 후 단체 사진을 촬영하고 있다 ⓒ 서노이협 관련사진보기

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큰사진보기 ▲서울시공공기관노동이사들의 노동이사제 비전2.0 선언문을 낭독서울특별시 노동이사제 10주년을 맞아 서울특별시공공기관노동이사들이 노동이사제 비전2.0 선언문을 함께 낭독하고 있다. ⓒ 강득주 관련사진보기

큰사진보기 ▲허윤정 시의원의 서울특별시 노동이사제 10주년 기념 토론회 개회사서울특별시 노동이사제 10주년 기념행사 후 2부 토론회 시작 전에 서울시의원 허윤정의원이 개회사를 하고 있다. ⓒ 강득주 관련사진보기

서울시 노동이사제 도입 10주년을 맞아 지난 10년을 점검하고 앞으로 10년 방향을 모색하는 토론회가 열렸다. 발제자들은 노동이사의 이사회 참여를 제도화한 것을 지난 10년의 성과로 꼽으면서도, 이제는 그 참여가 실제 경영 의사결정으로 이어지도록 제도를 보완해야 한다는 데 뜻을 모았다.서울특별시공공기관노동이사협의회는 24일 서울시청 8층 다목적홀에서 열린 '서울시 노동이사제 10주년 기념행사' 2부 토론회에서 노동계·서울시·현장 노동이사가 각각 발제에 나서 제도의 현주소와 과제를 짚었다고 밝혔다. 토론회는 노광표 공공상생연대기금 이사장이 좌장을 맡았고, 정윤희 전국공공노동조합연맹 정책실장, 정은진 서울시 공기업지원팀장, 김수정 전 서울디자인재단 노동이사가 발제했다.1부 기념식에는 서울특별시공공기관노동이사협의회(아래 서노이협) 소속 전, 현직 노동이사들과 함께 부산·광주·충북·충남 등 전국 각 지역에서 전국공공기관노동이사협의회(아래 공노이협) 소속의 노동이사들이 자리를 채웠다. 뿐만 아니라 정치권과 서울시, 양대노총 등의 관계자들이 축사에 나서 10년의 성과를 축하하면서도, 제도의 후퇴와 남은 과제를 함께 짚으며 축하와 다짐이 어우러진 자리가 됐다.한성욱 서노이협 의장은 개회사에서 "지난 10년은 노동자도 경영의 주체가 될 수 있다는 인식의 대전환이었다"면서도 "제도가 도입되었다고 해서 실질적인 경영참여가 저절로 이루어지는 것은 아니다"며 "노동이사의 권한과 책임은 명확하지 않고, 독립성과 전문성의 보장도 여전히 과제로 남아 있다"고 말했다. 그는 "우리 노동자의 참여가 공공기관을 바꾸고, 공공기관의 변화가 시민의 삶을 바꾸며, 그 변화가 우리 사회의 경제민주주의를 한 걸음 더 나아가게 하는 미래를 함께 만들어 보자"고 호소했다.서울시는 제도 지원 강화 의지를 분명히 했다. 오세훈 서울시장은 박찬구 정무부시장이 대독한 축사에서 "지난 10년 동안 노동이사 여러분은 현장의 목소리를 이사회에 전달하고, 기관의 주요 의사결정이 노동자와 시민에게 미칠 영향을 함께 살펴왔다"며 "노동이사 여러분의 열정과 노력은 노사 간 갈등을 대화와 협력으로 풀어가는 상생의 문화를 확산하는 데 큰 힘이 되었다"고 평가했다.이어 오 시장은 "서울시는 노동이사제가 더욱 내실 있게 운영될 수 있도록 지원을 강화하겠다"며 "노동이사의 전문성 향상을 위한 교육을 지원하고, 세부 운영지침에 따른 권한이 현장에서 실질적으로 보장될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.조례 개정으로 제도가 축소됐다는 현장의 우려가 큰 시기에, 서울시장이 공식 축사를 통해 노동이사의 권한 보장과 지원 강화를 직접 약속했다는 점에서 의미가 적지 않다.박유진 서울시의회 예산결산특별위원장은 "나와 똑같은 월급 받는 우리 형이, 우리 언니가 이사회에 들어가서 우리(노동자) 이야기를 정말로 한다면서요? 하는 이야기가 실제로 식사 자리에서 나누는 사람들이 진짜로 있었고 그 이야기를 전해 들으면서 많은 여운이 많았다"며 "선출직 공직자로서 최선을 다해 응원하겠다"고 말했다.양대노총을 대표해 김진억 민주노총 서울지역본부장과 김기철 한국노총 서울지역본부 의장(김해광 상임부의장 대독)은 제도 개선을 한목소리로 요구했다. 이들은 노동이사 활동의 독립성과 정보접근권, 실질적인 의결권, 활동 여건 보장을 요구하고, 조례 개정으로 후퇴한 적용 기관과 선임 기준의 원상회복과 노동이사제의 법적·제도적 보장을 촉구했다.박경은 공노이협 상임의장은 "조례 개정으로 300인 미만 기관의 소중한 동지 절반이 사라졌다"며 "작은 기관이라고 해서 노동자의 경영참여 목소리가 작아야 되는 건 아니다"라고 했다.1부 기념식은 노동이사들이 △지속가능한 제도적 기반 확립 △실질적 경영참여 강화 △시민의 신뢰로 공공가치 실현 △노동존중과 노사협력 △연대와 참여로 전국 확산 등 다섯 가지 방향을 담은 '노동이사제 2.0 비전 선언문'을 낭독하며 마무리됐다.2부 토론회는 이번 기념행사의 주관자인 허윤정 서울시의원의 개회사로 시작됐다.허 의원은 "노동이사의 참여가 형식에 그치지 않고 공공기관의 투명성과 책임경영으로 이어지려면 제도적 뒷받침이 필수"라며 "노동이사제 적용 기준을 정원 100명 이상 기관으로 되돌리고 안건제출권과 정보열람 요구권을 강화하는 조례 개정안을 대표 발의했다"고 밝혔다.첫 발제는 정윤희 전국공공노동조합연맹 정책실장이 '중앙 및 지방공공기관 노동이사제 법제화 현황과 향후 입법과제'를 주제로 발표했다.정 실장은 "지난 10년이 노동이사제의 가능성을 확인하는 과정이었다면, 이제는 노동이사가 이사회에 참여한다는 사실과 실제 기관 운영에 얼마나 영향을 미치는지를 구분해 봐야 한다"고 말했다.지방공기업법·지방출자출연법 개정안은 2024년 11월 박정현 의원 대표발의로 국회에 제출됐지만, 2년 가까이 행정안전위원회 법안심사소위에 머물러 있다.정 실장은 "이제는 제도 도입의 필요성을 원론적으로 논의하는 단계를 넘어, 지방공공기관에 어떤 법적 기준을 마련할지 구체적인 입법 논의가 이뤄져야 한다"며 행정안전위 소속 의원들로 협의를 넓히고 서울노동이사협의회 등 현장의 개선 요구를 입법에 반영하겠다고 밝혔다.두 번째 발제자인 정은진 서울시 공기업지원팀장은 "지난 10년은 노동이사제가 공공기관에 뿌리내릴 가능성을 보여준 시간이자, 제도가 현장에서 제대로 작동하려면 무엇이 필요한지 확인해온 시간"이라고 평가했다. 그는 "노동이사가 이사회에서 차지하는 비중은 작지만, 그 참여는 의사결정이 현장에 미칠 영향을 폭넓게 살피는 계기가 됐다"고 말했다.서울시는 앞으로 정무부시장 간담회 등 노동이사와의 소통을 이어가고 전문성 향상 교육을 지원하겠다는 계획을 내놓았다. 정 팀장은 "활동 과정에서 부당한 불이익이 없도록 관심을 기울이고, 정보열람권과 안건제출권 등 세부 운영지침에 따라 보장된 권한이 현장에서 충실히 활용될 수 있도록 살피겠다"고 밝혔다.이날 가장 눈길을 끈 것은 현장 노동이사의 경험을 자료로 풀어낸 김수정 전 서울디자인재단 노동이사의 발제였다. 서울디자인재단은 조례 개정으로 현재 노동이사제가 일몰된 상태다. 김 전 이사는 3년간의 활동 경험과 함께, 서울시 공공기관 14곳의 노동이사 활동보고서 65건을 검토한 결과를 내놓았다.그는 노동이사제의 출발점을 '경영의 연속성'에서 찾았다. 김 전 이사는 "기관장은 임기를 마치면 바뀌지만, 직원들은 10년, 20년 이상 조직에 있으면서 사업의 성공과 실패를 경험하고 그 결정의 결과도 함께 감당한다"며 "이 경험이 경영 판단에 반영되도록 하는 것이 노동이사의 중요한 역할"이라고 말했다.활동보고서에는 노동이사들이 이미 경영 현안 전반에 목소리를 내고 있다는 사례가 담겼다. 서울경제진흥원에서는 승진 정체 해소를 위한 직급별 정원 조정을, 서울문화재단에서는 경영전략 TF 참여를 통한 조직·인사 의견을 냈다. 서울주택도시개발공사에서는 한강버스 사업의 중장기 수익성 개선안을 요구하고, 단기 대여금 지원안에 대해서는 서울시의 구체적 지원 방안을 전제로 한 조건부 가결 의견을 제시했다.그러나 김 전 이사는 "의견을 제시하는 것과 그것이 공식적인 경영 의사결정으로 연결되는 것은 다르다"고 짚었다. 그는 "참여 횟수보다 언제 참여했는지, 무엇을 제안했는지, 그 의견이 어떻게 처리됐는지가 중요하다"며 "결정 전에 참여하고, 검토 결과와 후속 조치까지 확인할 수 있어야 실질적인 경영참여"라고 강조했다.김 전 이사는 노동이사의 영향력을 가르는 요인으로 기관 규모·기관 유형·기관장 태도·개인 역량 네 가지를 살폈다. 그 결과 "규모나 유형만으로는 설명하기 어려웠고, 반복해서 드러난 것은 기관장의 인식과 태도, 그리고 활동을 보장하는 제도적 여건이었다"고 밝혔다. 다만 그는 통계적으로 입증된 인과관계가 아니라 제한된 자료와 경험에서 얻은 문제의식이라는 점을 분명히 했다.그가 제시한 역설도 눈길을 끌었다. 규모가 작은 기관은 기관장과 소통하기 쉽지만, 그만큼 경영참여가 기관장의 재량에 크게 좌우된다는 것이다. 김 전 이사는 "규모가 작은 기관일수록 노동이사의 경영참여를 더욱 명확한 제도적 절차로 보장해야 한다"며 "2024년 조례 개정으로 운영 대상이 정원 300명 이상 기관으로 조정된 것도 원점에서 다시 검토해야 한다"고 주장했다.김 전 이사는 두 가지를 제안했다. 노동이사가 제안한 안건을 공식 접수해 기한 안에 검토하고 상정 여부와 사유를 회신하는 '안건부의권' 절차, 그리고 기관이 노동이사 활동을 얼마나 책임 있게 지원했는지를 경영평가에 반영하는 것이다. 그는 "의견을 낼 권한을 넘어 의견이 공식적으로 검토될 권한을 보장하자는 것"이라며 "지난 10년이 참여의 자리를 만든 시간이었다면, 앞으로의 10년은 그 참여가 경영의 결정을 바꾸는 시간이 되길 기대한다"고 말했다.