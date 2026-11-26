큰사진보기 ▲<한국사 이상현상 연구원> 최인서 소설 ⓒ 서나은 관련사진보기

큰사진보기 ▲《한국사 이상현상 연구원》의 내부 구성. 탐사 지침과 사례 기록, 연구원들의 손글씨 메모 ⓒ 서나은 관련사진보기

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베스트셀러 순위를 살펴볼 때마다 눈에 띄는 책이 있었다. <한국사 이상현상 연구원>. 출간 이후 줄곧 베스트셀러 상위권에 자리하고 있는 책이었다. 도대체 무슨 역사책이길래 이렇게 인기가 좋은 걸까? 호기심이 생겼다. 그렇게 책을 구입했다. 그런데 첫 장을 넘기고 나서야 깨달았다. 어라? 이거 소설이잖아? 다시 표지를 살펴보았다. 떡하니 '최인서 소설'이라고 쓰여 있었다. 내가 안 본 것이다.그런데 서술 방식부터 예사롭지 않았다. 이게 뭔가 싶었다. 사건 보고서와 각종 기록물, 탐사 지침서, 녹취록까지. 소설을 읽는 건지 업무 보고서를 읽는 건지 헷갈릴 지경이었다. 읽다 보니 내가 정말 한국사 이상현상 연구원에 입사한 신입사원이 된 듯한 기분이 들었다. 솔직히 초반에는 진입 장벽이 있었다. 익숙하지 않은 서술 방식 때문이었다. 기존의 소설 형식에 익숙하고 새로운 형식을 받아들이는 데 어려움을 느끼는 독자라면 이야기의 재미를 발견하기도 전에 책을 덮어버릴 수도 있겠다는 생각이 들었다.다행히 나는 새로운 형식을 비교적 잘 받아들이는 편이다. 게다가 무려 2만 2천 원이나 주고 산 책 아닌가. 몇 장 읽다가 책장에 꽂아두고 썩힐 수는 없었다. 그렇게 나는 가격의 압박으로 진입 장벽을 극복했다. 문제는 내가 평소 속독을 하는 편이라는 것이다. 그런데 이 책은 좀처럼 속독이 되지 않았다. 보고서는 보고서대로, 녹취록은 녹취록대로 읽어야 했다. 평소 소설을 읽던 속도로는 읽히지 않으니 답답할 노릇이었다.그런데 보고서 중간중간 연구원들이 필기체로 끄적여 놓은 낙서가 은근히 재미있었다. 딱딱한 보고서 사이에 불쑥 등장하는 연구원들의 사적인 의견과 농담, 푸념들. 심지어 욕설과 속어까지 섞여 있는데, 그것이 오히려 리얼리티를 살려주었다. 보고서에 붙여 놓은 메모지며, 서로 다른 색깔의 펜으로 주고받은 대화며, 심지어 커피잔을 올려놓았던 듯한 얼룩까지 구현해 놓았다.작가는 단순히 보고서 형식으로 소설을 쓴 것이 아니었다. 누군가 실제로 사용하고 돌려 읽었던 문서처럼 책을 만들어 놓았다. 그러니 속독이 될 리가 있나. 보고서 여백에 적힌 낙서 하나도 놓칠 수 없는데 말이다. 작가의 상상력은 물론이고 그것을 책이라는 형태로 구현해 낸 출판사의 기획력도 칭찬하고 싶었다.소설에서 반복적으로 강조하는 것이 있다. 이상현상은 실제 역사와 다르다는 것이다. 실제 역사에 대한 지식을 바탕으로 이상현상에 접근하거나 무언가를 시도했다가는 순직 처리될 수 있다는 무시무시한 경고가 반복된다. 덕분에 나는 실제 역사와 허구 사이에 명확한 경계선을 그어놓고 읽을 수 있었다. 한국사를 소재로 삼았지만 어디까지나 작가의 상상력이 만들어낸 세계였다. 그런데 읽다 보면 걸핏하면 순직 처리된단다. 신입사원 교육 한번 살벌하다.이상현장에 들어가는 방식부터가 기발했다. 해당 시대에 맞는 옷차림을 하고 내관이나 궁녀, 걸인 등으로 위장해 잠입해야 한다. 그곳에서 정보를 수집하고 실종자를 구출하는 것이 연구원들의 임무다. 매 이상현장에 들어가는 순간부터 그곳을 빠져나오기까지 긴장의 연속이었다. 애가 타기도 하고, 안타깝기도 하고, 답답하기도 했다. 쫓길 때는 무서웠고, 정체를 들킬까 봐 겁이 났다. 내가 이상현장에 들어간 것도 아닌데 말이다! 사건 하나하나가 기발했다. 작가는 도대체 어떻게 이런 상상을 했을까?이야기가 진행될수록 등장인물들에게도 정이 들었다. 태오와 태성 형제, 서희와 그의 연인에 얽힌 이야기를 알아가면서 인물들을 향한 마음도 점점 애틋해졌다. 기이한 사건만큼이나 그 안에 등장하는 사람들의 이야기가 나를 사로잡았다.책을 읽으면서 몇 번이고 생각했다. 이건 영화다! 한국이 영화를 만들고, 일본이 애니메이션을 만들어야 한다! 이건 소설의 형식을 띤 시나리오다! 이상현장에 잠입하는 연구원들의 모습부터 긴박하게 탈출하는 장면까지 머릿속에서 영상처럼 펼쳐졌다. 그 기발한 사건들을 영상으로 구현한다면 얼마나 재미있을까. 책을 읽으면서도 영화와 애니메이션이 보고 싶어지는 소설이었다.그리고 책 표지에 실린 설재인 소설가의 추천사에 격하게 공감했다. "이 작가가 밉고 부러워 그 뇌를 파먹고 싶다." 나도 소설을 쓰는 사람인지라 그 말에 어찌나 공감이 되던지. 이상현상 하나하나를 고안해 내고, 그 안에 규칙을 만들고, 인물들을 집어넣어 이야기를 풀어가는 그 상상력이 너무도 부러웠다. 도대체 머릿속에 무엇이 들어 있기에 이런 이야기를 만들어낼 수 있는 걸까?역사책인 줄 알고 구입한 책이었다. 낯선 서술 방식에 당황했고, 속독이 되지 않아 답답했고, 2만 2천 원이 아까워 부지런히 읽었다. 그러고는 졸지에 연구원 신입사원이 되어 수많은 이상현장을 누볐다. 그것도 모자라 영화와 애니메이션으로 만들어 달라고 외치고 있다. 그리고 이제는 나도 최인서 작가의 뇌를 파먹고 싶어졌다.