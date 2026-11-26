큰사진보기 ▲지난 11월 21일 경기도 의왕시 문화공간 '그린캔버스'에서 열린 멸종위기식물 및 염생식물 세미나에서 한국세밀화협회 소속 작가들이 강연에 집중하고 있다. ⓒ 안종복 관련사진보기

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"꽃대 하나에 꽃이 두 개 피면 노랑붓꽃, 하나만 피면 금붓꽃입니다. 이름만 비슷할 뿐 족보 자체가 다른 풍란과 나도풍란은 꽃 뒤쪽 꿀주머니 모양부터 다릅니다."

큰사진보기 ▲국립생태원 손동호 연구위원이 염생식물의 생태와 현장 관찰 기록 방법을 설명하고 있다. ⓒ 안종복 관련사진보기

"염을 다루는 방식이 통통한 몸체나 잎 표면의 솜털 같은 형태로 나타나고, 그 형태는 다시 식물의 삶을 이해하는 단서가 됩니다."

큰사진보기 ▲무청이 걸려있는 그린캔버스 갤러리 공간 ⓒ 안종복 관련사진보기

경기도 의왕시 왕곡동 솔고개길 35번지. 택지지구 개발 소식이 들려오며 오랜 마을의 풍경이 흔들리는 이곳에는 1960년대 지어진 구옥을 손수 고쳐 만든 작은 문화공간 '그린캔버스'가 자리하고 있다. 미술 전시와 북토크가 열리던 이 소박한 공간이 지난 11월 21일 토요일 오후, 뜻밖의 생태 배움터로 변신했다.세월의 흔적이 고스란히 남은 투박한 나무 서까래 아래, 두꺼운 겨울 외투를 여민 25명의 식물세밀화 작가들이 의자를 바짝 당겨 앉았다. 한국세밀화협회가 주최하고 국립생태원 오창호 전문위원과 손동호 연구위원이 강연자로 나선 '멸종위기식물 및 염생식물 생태 세미나' 현장이다.세밀화 작가들에게 식물은 가장 익숙한 대상이지만, 이날 강의실의 공기는 사뭇 진지했다. 강연자들은 식물을 단순히 '예쁘게 그릴 대상'이 아니라, 척박한 환경에서 살아남기 위해 치열하게 진화한 생명체로 바라볼 것을 주문했다.오창호 전문위원은 제주 곶자왈에서 한겨울에 잠깐 잎을 틔우는 제주고사리삼부터 풍란, 해오라비난초, 황근 등 우리 땅에서 사라져가는 멸종위기식물의 삶을 들려줬다. 특히 그림을 그릴 때 놓치기 쉬운 미세한 구별점을 짚어줄 때마다 작가들의 손놀림이 바빠졌다.식물학적 고증이 더해져야 비로소 한 폭의 세밀화가 생명력을 얻는다는 설명에 작가들은 연신 고개를 끄덕였다.이어진 손동호 연구위원의 '염생식물' 강의 역시 흥미로웠다. 바닷가 갯벌이나 모래언덕처럼 소금기가 가득한 땅에서는 식물이 물을 빨아들이기 어렵고, 몸속에 쌓인 소금이 독이 된다. 이 혹독한 환경을 견디기 위해 염생식물은 소금을 희석하거나, 한곳에 가두거나, 잎 밖으로 배출하는 세 가지 생존 전략을 택한다.손 위원은 바닷가 모래언덕의 모래 유실을 막아주는 '순비기나무', 갯벌 가장자리에서 자라는 '칠면초', 바닷가 습지의 '갈대'와 '사철쑥', 장미과 식물인 '해당화' 등을 예로 들며 식물의 생존 방식이 어떻게 생김새로 이어지는지 알기 쉽게 풀어냈다.강연 중반, 스크린에 8월의 초록빛에서 9월과 10월을 거치며 붉게 물드는 염생식물의 계절별 변화 사진이 뜨자 강의실 곳곳에서 휴대전화 카메라 셔터 소리가 이어졌다. 식물을 관찰할 때 반드시 날짜와 장소, 주변 환경을 함께 기록해야 한다는 조언은 작가들에게 '그림 그리는 과학자'로서의 책임감을 일깨웠다.이번 세미나가 더욱 깊은 울림을 준 이유는 강연이 열린 공간의 의미 때문이다. 그린캔버스는 택지 개발이라는 거대한 변화의 물결 속에서 본래의 모습을 잃어가는 왕곡동 왕림마을의 한가운데서, 60년 된 옛집과 텃밭을 지켜내며 지역 예술가와 주민들을 이어온 공간이다.콘크리트 건물 대신 흙과 풀이 먼저 밀려나는 시대에, 오래된 나무 서까래 아래 모여 멸종위기식물과 바닷가 풀의 삶을 공부하는 풍경은 그 자체로 하나의 메시지였다. 세미나를 기획한 신소영 보태니컬아트 작가는 식물을 그리는 분들께 "식물의 겉모습만을 닮게 그리는데 집중하지 말고, 식물이 그 자리에 뿌리내리기까지 견뎌낸 시간과 환경을 먼저 이해하면 좋겠습니다"라고 의견을 전했다.세밀화 한 점을 완성하기 위해서는 싹이 트고 꽃이 피고 열매를 맺기까지 1년, 길게는 2년의 시간을 꼬박 들여다봐야 한다. 빠르게 소비되고 잊히는 이미지가 넘쳐나는 요즘, 세밀화 작가들의 느린 시선과 손끝은 사라져가는 우리 식물을 기억하고 지켜내는 가장 다정한 기록 방식이다.솔고개 작은 전시장에서 피어난 25명의 치열한 배움이, 앞으로 어떤 생명의 기록으로 세상에 나올지 기대된다.