큰사진보기 ▲전교조 위원장과 사무총장으로 당선된 박영환, 이민희 당선인. ⓒ 전교조 관련사진보기

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제23대 전국교직원노동조합(전교조) 위원장·사무총장 선거에서 기호 2번 박영환 위원장·이민희 사무총장 후보 조가 뽑혔다. 박 위원장은 제22대에 이어 위원장으로 연임하게 됐다. 득표율은 51.21%였다.25일 오후 8시 10분, 전교조는 "23일부터 25일까지 전국 조합원을 대상으로 온라인 투표 방식으로 선거를 진행한 결과 이 같은 당선자가 확정됐다"라고 발표했다. 기호 1번 김현희·박종훈 후보 조는 43.97%를 얻었다.박 위원장 당선인은 <오마이뉴스>와 통화에서 "지금 학생 자살률이 떨어지지 않고 있는데, 학생들을 살리는 문제와 교사들을 살리는 문제가 따로 떨어져 있지 않다고 생각한다"라면서 "전교조의 핵심 활동과 요구 방향을 학생과 교사를 살리는 방향으로 모을 것"이라고 다짐했다.이재명 정부와 관련, 박 위원장은 "교사들이 기대를 많이 했는데 교사들의 열망을 외면하고 있는 것에 대해서 교사들이 분노하고 있다"라면서 "이재명 정부가 지금이라도 현장의 목소리를 제대로 듣고 아동복지법 개정과 교사 정치기본권 보장 등을 실현해서 공교육을 정상화하는 방향으로 나아가기를 기대한다"라고 밝혔다.박 위원장은 교사 노동조건 개선을 위한 주요 공약으로 ▲아동복지법 개정과 국가소송책임제 도입 ▲교사 정치기본권 보장 ▲교직수당 인상과 차등성과급 기본급화 ▲학급당 학생 수 상한제 정착 ▲교사 행정업무 경감 등을 내세운 바 있다.교육정책 분야에서는 ▲고교학점제 폐지 ▲수능 자격고사화 ▲지방교육재정교부금 구조 개편 저지 ▲새로운 교육정책 도입 시 학교 영향평가제 도입 등을 공약했다. 아울러 ▲국회와 정례 입법협의체 구성 등도 공약으로 내세웠다.박영환 위원장 당선인은 "조합원들이 다시 한번 위원장으로 선출해 주신 것은 '교사들의 척박한 현실을 반드시 바꿔내라'라는 명령"이라면서 "교사가 교육의 주체로 존중받고 학생과 교사가 함께 행복한 학교를 만들기 위해 조합원들과 힘차게 나아갈 것"이라고 소감을 밝혔다.두 당선인의 임기는 2027년 1월 1일부터 2028년 12월 31일까지 2년간이다.