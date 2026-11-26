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"아버지, 생신 축하드립니다. 항상 건강하세요. 사랑합니다."

"항상 건강하고 행복하자. 고마워."

덧붙이는 글 | 개인 브런치에도 실립니다.

새벽 공기를 가르는 도맛소리에 잠이 깼다. 어제부터 장바구니를 들고 분주히 오가던 아내의 부지런함이 부엌에서 다시 움직이고 있었다. 오늘은 내가 세상에 첫울음을 터뜨린 날, 이른바 '귀빠진 날'이다. 어머니가 산고를 겪으며 나를 세상에 내놓은 날짜를 기억하려 나는 해마다 음력으로 생일을 쇤다. 음력 10월 17일이다.부엌에서 건너온 고소한 참기름 냄새가 집 안을 채웠다. 식탁 위에는 일 년에 딱 한 번 마주하는 뽀얀 미역국이 김을 모락모락 피워 올리고 있었다. 초록빛 채소가 어우러진 샐러드, 김치와 불고기도 곁을 지켰다. 주인공인 미역국을 기꺼이 빛내주는 훌륭한 조연들이다.소고기 한 점과 푹 익은 미역이 어우러진 국물이 목을 타고 넘어갔다. 오늘도 아내가 차려준 밥상 앞에서 또 한 번 생일을 맞는다. 30년 가까이 묵묵히 곁을 지켜온 아내의 투박한 손길이 따뜻한 국물이 되어 가슴에 번졌다.숟가락을 내려놓으려는데 식탁 위 휴대전화 화면이 환하게 밝아졌다. 강원도 최전방 부대에서 국방의 의무를 다하는 막내아들이 보낸 짧은 메시지다.짧은 문장을 읽는 내내 늠름해진 아들의 얼굴이 눈앞에 어른거렸다. 입꼬리가 올라가다가도, 시선은 자연스레 식탁의 빈 의자에 머물렀다. 해가 갈수록 온 가족이 한날한시에 모이기는 쉽지 않다. 아들의 빈자리가 유난히 크게 느껴지는 아침이었다.아침부터 사회관계망서비스(SNS)에도 축하 인사가 이어졌다. 오랜 지인들의 안부 속에는 서로의 시간을 기억하는 따뜻함이 묻어났다. 지구 반대편 독일에 사는 작가님도 시차를 뚫고 메시지를 보내왔다. 낯선 타국의 하늘 아래서도 내 생일을 기억해 주는 이가 있다는 사실이 서늘했던 아침 공기를 훈훈하게 데웠다.식사를 마치고 창밖을 바라보았다. 마당의 나무들은 마지막 잎사귀마저 내려놓고 겨울을 맞을 채비를 하고 있었다. 가지 끝에 매달린 잎들이 바람에 흔들리는 모습이 어쩐지 내 뒷모습과 닮았다.한때는 푸른 잎을 무성하게 틔우는 데 온 힘을 쏟았지만, 이제는 무엇을 더 움켜쥐기보다 무엇을 내려놓아야 할지 가늠하게 된다. 잎을 떨군 나무가 보이지 않는 뿌리로 다음 계절을 준비하듯, 인생의 겨울 초입에 선 나 역시 조용히 내실을 다질 시간이다.명함과 직함이 사라진 인생 2막의 생일은 젊은 날과 결이 다르다. 예전에는 나이를 한 살 더 먹는 일이 그저 숫자의 증가였다면, 이제는 그 숫자에 지나온 시간의 무게와 배움의 설렘이 함께 담긴다. 바쁘게 앞만 보고 달리던 걸음을 늦추니 비로소 곁에 있는 이들의 얼굴이 선명하게 보인다.앞으로 내게 몇 번의 생일이 더 허락될지는 아무도 모른다. 지나간 시간은 돌아오지 않고, 내 손에 쥔 것은 지금 이 순간뿐이다.잠시 후 아내와 딸이 생일 축하 노래를 불러주었다. 식탁 위 케이크에 꽂힌 촛불이 작게 흔들렸다. 불꽃을 바라보며 마음속으로 짧은 소원을 빌었다. 거창한 바람 대신 우리 가족 모두 건강하기를, 지금처럼 서로의 곁을 지켜주기를 바랐다.촛불을 끄고 건넨 짧은 인사에 아내와 딸이 환하게 웃었다. 나이를 먹는다는 것은 달력의 숫자가 늘어나는 일이 아니라, 바람과 추위를 견디며 마음속에 나이테 하나를 더 새기는 일이다. 조금 느려도, 조금 서툴러도 괜찮다. 아직 배울 것이 있고, 안부를 물을 사람이 있으며, 기록할 이야기가 남아 있으니 말이다.오늘 나는 나이를 세는 대신, 내 곁을 지켜주는 사람들의 이름을 마음속으로 다시 한번 불러보았다.