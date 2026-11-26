'강화도 조약은 조선이 체결한 불평등 조약의 출발이었다. 조선은 강화도 조약으로 부산, 원산, 인천 등 3개 항구를 개항하고, 일본의 영사 재판권과 해안 측량권 등을 인정하였다. … 조선은 서구 열강 가운데 처음으로 미국과 조미수호통상조약을 맺었다. 이 조약에는 다른 나라와 분쟁이 발생하였을 때 미국의 지원을 기대할 수 있는 거중 조정도 들어갔다. 하지만 영사 재판권과 최혜국 대우를 인정한 불평등 조약인 것은 마찬가지였다.' (한국사 교과서 113쪽)

"조약의 세부 내용과 조건은 어차피 조약 체결 당사국이 공통으로 적용받는 것일 텐데, 교과서에선 왜 영사 재판권과 최혜국 대우 등의 조항을 불평등 조약의 근거로 설명하는지 모르겠어요. 상대국의 교과서에서도 그렇게 설명하고 있는지 궁금합니다."

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'일본국 인민이 조선국 지정 항구에 머무는 동안 죄를 범한 것이 조선국 인민과 교섭(交涉)이 있는 경우 모두 일본국 관원이 심단(審斷)한다.'

일단 질문의 요지를 파악하기 전에 교과서의 설명이 부실하다는 것부터 지적해야 할 것 같다. 워낙 다양하고 복잡한 인과관계 속에서 역사적 사건들을 달랑 한두 문장으로 요약하려다 보니 오해와 억측이 난무하는 것도 무리는 아니다. 역사 과목에만 해당하는 건 아닐 테지만, 무릇 공부란 교과서의 내용만 기억하는 걸로 끝내선 곤란하다.프로젝트 수업이나 친구들과의 협동학습 등이 필요한 건 그래서다. 분명한 건, 교과서의 내용을 동기부여 삼아 호기심이 꼬리에 꼬리를 물고, 그걸 해결하기 위해 동분서주하는 자세가 진짜 공부라는 사실이다. 그런 의미에서 이 질문은 조금 엉뚱하긴 해도 나름의 의미가 있다. 부디 교과서의 짧고 감질나는 서술에서 멈추지 말고, 구체적인 내용을 찾아가며 진짜 역사 공부의 묘미를 느껴보길 바란다.현대 사회에서 국가 간에 체결되는 조약은 체결 당사국이 서로 동등하게 혜택을 주고받는 '상호주의'가 원칙이다. 그러나 아시아와 아프리카 대륙을 먹잇감 삼아 서구 열강이 식민지 개척에 혈안이 됐던 제국주의 시대에는 영사 재판권과 최혜국 대우 등의 조항이 철저하게 약소국 한쪽만 의무를 지는 일방적 규정이었다. 실제로 강화도 조약으로 통칭하는 조일수호조규의 영사 재판권 조항은 이렇게 적시되어 있다.여기서 '교섭이 있다'는 말을 현대적 의미로 번역하면, '관련이 된다'는 의미이고, '심단'이라는 한자어는 '재판'과 동의어다. 요즘의 경우라면, '조선국 인민이 일본국에 머무는 동안 죄를 범한 경우도 조선국 관원이 심단한다'는 '상호주의' 규정이 반드시 삽입될 테지만, 당시 조항에는 이런 내용을 찾아볼 수 없다. 이는 조선의 사법 주권을 전면 부정하는 독소 조항으로, 제국주의 세력의 침략 야욕에 꽃길을 깔아주는 꼴이 됐다. 설마 일본인이 조선 땅에서 마음대로 불법 행위를 저지르고도 조선의 국법으로 처벌받지 않는 어처구니없는 상황을 예측하지 못했던 것일까.1882년 미국과 체결된 조미수호통상조약에 처음 들어간 최혜국 대우 조항도 마찬가지다. '조선이 앞으로 다른 나라에 더 좋은 조건으로 시장을 개방하거나 혜택을 제공하면, 그 혜택은 자동으로 미국에도 적용된다'고 명시했다. 여기서도 반대로 조선에도 자동 적용된다는 쌍무적인 내용은 없다. 최혜국 대우 조항은 미국을 시작으로 이후 다른 서구 열강과 체결된 모든 조약에 그대로 적용되었고, 영사 재판권과 결합하면서 경제적 수탈을 넘어 조선의 국권을 농락하는 참혹한 결과를 초래했다.조선에 조약 체결을 강요한 서구 열강이 '상호주의'를 거부한 이유는 아편전쟁과 미국에 의한 일본의 강제 개항에서 연원을 찾을 수 있다. 서구 열강의 무력 침략에 무릎 꿇은 청나라와 일본은 그들의 일방적인 요구를 수용할 수밖에 없었고, 그 첫 번째 요구 사항이 주요 항구 개방과 더불어 영사 재판권과 최혜국 대우 조항이었다. 이를 통해 중국 중심의 전통적인 동아시아의 조공, 책봉 관계는 '만국 공법'에 따른 조약 체제로 바뀌었고, 조선도 그 영향을 피할 수 없었다. '만국 공법'이란 당시 서양에서 사용하던 국제법을 번역한 한자어로, 세계의 여러 국가를 서구적 관점에서 자주국과 반자주국, 속국 등으로 구분하여 이들 간의 불평등한 조약 체결을 합리화하였다.서구 열강은 자신들을 스스로 근대적인 사법 시스템을 갖춘 '문명국'으로 규정했고, 조선은 봉건적인 고문과 잔혹한 형벌이 남아 있는 '비문명국'으로 낙인찍었다. 곧, '상호주의'를 무시한 영사 재판권의 강요는 문명국의 시민들을 비문명국의 야만적인 법으로 재판받게 할 수 없다는 차별적 인식에서 비롯됐다. 1853년 미국에 의해 강제 개항된 일본이 20여 년 뒤 강화도 조약을 체결할 때 조선 정부를 압박한 것도 같은 논리였다. 일본의 관점에서 보면, 강화도 조약은 일본이 서구 열강과 어깨를 나란히 한 제국주의 국가로서 첫발을 내디딘 일대 사건이었다.식민지인들의 시각에선 제국주의 세력의 명백한 침략 행위지만, 서구 열강은 한 세기가 지난 지금까지도 야만의 땅에 선진 문명을 전파했다는 시혜적 관점이 여전히 강하다. 길게는 수백 년 동안 서구 열강의 식민지였던 땅에서 오랫동안 '근대 교육'이 시행됐고, 그 결과 서구 중심적 세계관이 보편화하면서 침략자들을 위인으로 떠받드는 황당한 일까지 벌어지고 있다. 15세기 말 신항로를 개척한 콜럼버스는 고향인 이탈리아나 출항지인 스페인보다 되레 유럽의 식민지였던 아메리카의 대륙에서 더 추앙되는 현실이다.남아메리카의 콜롬비아는 '콜럼버스가 개척한 땅'이라는 의미고, 아메리카 대륙에 그의 이름을 딴 도시는 헤아릴 수 없을 만큼 많다. 그의 행적과 직접적 연관성도 없는 우리나라에서도 그의 생애를 다룬 위인전이 시중에 나와 아이들에게 읽히고 있고, 신항로의 개척을 아직도 '신대륙의 발견'이라고 말하는 이들이 주변에 많다. 36년 동안 일제의 식민 통치를 경험한 우리가 콜럼버스의 공적을 기린다는 건, 거칠게 말해서, 우리가 침략의 원흉인 이토 히로부미를 추앙하는 것과 별반 다르지 않다.당시 흥선대원군이 갑작스럽게 실각하고 고종의 친정으로 개화파 관료들이 득세하는 상황에서 개항은 불가피한 현실이었다. 더욱이 강화도 조약이 맺어지기 5년 전인 1871년 일본이 청나라와 조약을 체결하고 대등한 관계를 표방하는 상황과 맞물려 조선의 개항은 기정사실화됐다. 두 나라가 근대적 조약을 통해 주권 국가 간의 대등한 관계를 선포하자 당시 조선 내에서도 국제 질서의 기본 원리로 제시한 만국 공법을 적극 수용해야 한다는 여론이 조성됐다.그러나 이는 고종을 비롯한 개화파 관료들의 '순진한' 기대였을 따름이다. 그 결과가 일본과의 강화도 조약과 그 이후 줄줄이 체결된 서구 열강과의 불평등 조약이었다. 요컨대, 격랑의 소용돌이 속에서 쇠망해 일제의 식민지로 전락한 조선은 서양 문물의 도입 필요성만 강조했을 뿐 개항 이후의 후폭풍을 간과한 개화 세력과 서세동점의 급변하는 국제 정세에 무지한 채 줄곧 몽니로만 일관한 보수 세력의 '합작품'이었던 셈이다.참고로, 영사 재판권은 치외법권이라는 용어와 동의어인 양 혼용하지만, 구분해 사용하는 게 맞을 성싶다. 치외법권이란 해당 국가의 국내법을 일절 적용받지 않는다는 뜻으로, 사법적 관할권을 면제받는다는 의미의 영사 재판권을 포괄하는 상위 개념이다. 현재 국가 원수와 외교관 등에 치외법권이 인정되지만, 일반적인 외국인에 대해 영사 재판권을 허용하는 국가는 없다.