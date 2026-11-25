큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 25일 오전 경기신용보증재단에서 열린 여성폭력 추방주간 기념행사에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사 25일 경기신용보증재단에서 열린 여성폭력 추방주간 기념행사에서 이종원 경기남부경찰청장, 이승협 경기북부경찰청장, 여가재단 대표이사 직무대행과 업무협약 후 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 25일 경기신용보증재단에서 열린 여성폭력 추방주간 기념행사에서 선언문 낭독자들과 권리선언 퍼포먼스를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

추미애 경기도지사가 스토킹과 교제폭력, 디지털 성범죄 등 여성폭력 피해자를 보호하기 위한 관계기관 공동대응 체계 구축에 나섰다. 경찰의 범죄 초기 대응부터 전문기관의 법률·의료·심리·주거 지원까지 연결해 피해자가 언제 어디서든 도움받을 수 있도록 하겠다는 구상이다.추미애 지사는 25일 경기신용보증재단 대강당에서 열린 '2026년 여성폭력 추방주간 기념식'에서 "여성폭력이 많은 나라는 후진국"이라며 "여성폭력이 일어나면 언제 어디서나 행정적·정책적인 지원은 물론 경찰과 24시간 피해자를 보호할 수 있는 대응체계를 갖추려고 한다"고 밝혔다.세계 여성폭력 추방의 날이자 여성폭력 추방주간(11월 25일~12월 1일) 첫날을 맞아 열린 이날 행사에는 도의원과 경기남·북부경찰청 관계자, 여성폭력 방지시설 종사자, 도민예방단 등 100여 명이 참석했다.추미애 지사는 여성폭력 문제를 단순한 범죄 대응 차원을 넘어 교육과 사회문화의 문제로 바라봐야 한다는 점도 강조했다. 그는 "여성폭력의 문제는 범죄 영역 이전에 교육의 영역이자 문화의 영역"이라며 "여성을 독자적인 삶의 주체로 인식하고 여성폭력이라는 단어 자체가 사라져야 진짜 선진국이 될 수 있다"고 말했다.이날 경기도와 경기남·북부경찰청, 경기도여성가족재단은 관계성 범죄와 디지털 성범죄 피해자의 권리보장 및 공동대응을 위한 업무협약을 체결했다.이번 협약은 스토킹과 교제폭력 등 관계성 범죄가 중대범죄로 이어지는 것을 예방하고, 범죄 발생 초기부터 피해자에게 필요한 보호와 지원을 제공하는 데 초점을 맞췄다.협약에 따라 세 기관은 피해자 권리보장을 위한 협력체계를 구축하고, 전문가 자문과 긴급 사례회의를 운영하기로 했다. 수사기관과 피해지원기관 종사자에 대한 공동교육도 진행하고, 공동대응 성과를 점검해 제도 개선사항을 발굴할 계획이다.특히 경찰의 초기 수사·보호 조치와 전문기관의 법률·의료·심리·주거 지원을 유기적으로 연결하는 것이 핵심이다. 피해자가 여러 기관을 찾아다니며 지원을 요청해야 하는 부담을 줄이고, 범죄 발생 직후부터 필요한 서비스를 받을 수 있도록 하겠다는 취지다.이종원 경기남부경찰청장은 "이번 업무협약을 계기로 촘촘하고 선제적인 범죄예방부터 실질적인 피해자 보호·지원까지 경기도 등 유관기관과의 협력을 더욱 공고히 해 나가겠다"고 밝혔다.경기도는 이미 피해자 지원을 위한 현장 대응체계를 운영하고 있다. 2024년 4월 출범한 젠더폭력통합대응단은 디지털 성범죄와 스토킹·교제폭력, 아동·청소년 성착취 피해자를 대상으로 상담과 법률·의료·심리·주거 지원, 피해영상물 삭제 등을 지원한다. 올해 8월에는 의정부에 북부거점을 개소해 경기북부 피해자의 접근성을 높였다.16개 시군에서는 상담사와 사회복지사, 경찰이 함께하는 '바로희망팀'도 운영 중이다. 112에 신고된 가정폭력·성폭력 사건에 공동 대응하고, 신고 다음 날 초기상담과 사례회의를 거쳐 상담·복지서비스 연계와 가정방문 등 피해자별 맞춤형 지원을 제공한다.이날 기념식에서는 추미애 지사와 도민, 경찰, 법률·심리 전문가, 피해지원기관 관계자들이 '피해자 권리보장 공동선언문'을 낭독했다. 변화하는 폭력 양상에 대한 공동 대응과 피해자의 존엄·권리 존중, 편견과 차별 없는 사회 조성, 안심하고 도움을 요청할 수 있는 환경 마련 등을 약속했다.