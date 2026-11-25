큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 25일 경기도교육청 남부청사 아레나홀에서 열린 '2026 교육감과 함께하는 교(원)장 타운홀미팅'에서 강연을 하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

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안민석 경기도교육감이 학교 현장의 목소리를 바탕으로 경기교육 정책을 보완하고, 인공지능(AI) 시대에 맞는 교육·평가체계 전환에 속도를 내겠다는 의지를 밝혔다. 학교장 전보와 부장교사 확보 등 당장 학교 운영에 영향을 미치는 현안부터 미래교육의 방향까지 교(원)장들과 직접 논의하며 정책 실행의 접점을 찾았다.경기도교육청은 25일 남부청사에서 안민석 교육감 주재로 권역별 교(원)장 타운홀미팅을 개최했다고 밝혔다. 지난 23일 1권역 회의에 이어 이날 2·3권역 회의가 진행됐으며, 오전과 오후에 걸쳐 경기지역 교(원)장 350여 명이 참석했다.이날 회의에서는 학교장 전보 주기, 학교 내 중간관리자인 부장교사 확보 문제, AI 시대 학교 교육과 평가 방식의 변화 등이 주요 의제로 다뤄졌다.학교장 전보와 관련해 안민석 교육감은 한 학교에서 4년간 근무하는 것을 원칙으로 하되, 원거리 통근 등 개인별 여건을 고려해 별도 심의를 거쳐 예외를 적용하겠다는 방침을 설명했다. 학교 운영의 안정성을 확보하면서도 교장 개인의 상황을 함께 고려하겠다는 취지다.부장교사 확보의 어려움 등 학교 운영 과정에서 제기된 문제에 대해서는 현장 의견을 면밀히 살펴 내년부터 보완하겠다고 밝혔다.특히 이날 논의에서 눈길을 끈 대목은 AI 시대에 대응하는 교육과 평가체계의 변화다. 안 교육감은 기존 오지선다형 평가 중심의 교육에서 벗어나 학생의 사고력과 표현력을 키우는 방향으로 교육의 무게중심을 옮겨야 한다고 강조했다.그는 이번 대학수학능력시험에서 적발된 부정행위 사례를 언급하며 기존 평가체계의 한계를 지적했다. 그러면서 학교 현장의 서·논술형 평가를 지원하기 위한 가이드라인을 마련해 내년 1월 각 학교에 안내하겠다고 밝혔다.안민석 교육감은 "AI 시대에는 많이 읽고, 깊이 생각하며, 자신의 생각을 글로 표현하는 교육이 더욱 중요해질 것"이라고 말했다.특히 안 교육감은 "교장선생님들이 경기교육대전환의 주역"이라며 경기도가 미래교육의 새로운 모델을 만들어 나가겠다고 강조했다.이번 타운홀미팅은 안민석 교육감이 추진하는 경기교육대전환을 학교 현장에 안착시키기 위한 소통 행보의 연장선에 있다. 앞서 경기도 31개 시군을 순회하며 학부모 타운홀미팅을 진행한 데 이어 교(원)장들과 직접 만나 학교 운영의 어려움과 정책 개선 과제를 들었다.