큰사진보기 ▲경기도경제과학진흥원(경과원)이 25일 판교테크노밸리 스타트업캠퍼스에서 대·중견기업과 기업형 벤처캐피탈(CVC) 등 11개사가 참여하는 ‘판교 CVC 협의체’ 출범식을 열었다. ⓒ 경과원 관련사진보기

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경기도경제과학진흥원(경과원)이 대·중견기업 및 기업형 벤처캐피탈(CVC)과 손잡고 판교 스타트업의 투자 유치와 사업화 지원을 확대한다. 개별 투자설명회 중심의 지원에서 벗어나 기업과 투자기관이 정기적으로 교류하며 유망 스타트업을 발굴하고 후속 투자까지 연결하는 협력체계를 구축한다는 구상이다.경과원은 25일 판교테크노밸리 스타트업캠퍼스에서 대·중견기업과 CVC 등 11개사가 참여하는 '판교 CVC 협의체' 출범식을 개최했다고 밝혔다.이번 협의체는 경과원이 추진하는 '2026년 판교 스타트업 투자교류회(In-Best 판교)' 사업의 하나로 마련됐다. CVC를 통한 전략적 투자와 기업 간 개방형 혁신(오픈이노베이션)이 확대되는 산업 환경에 대응하고, 제1·2판교테크노밸리 내 유망 스타트업의 성장 기반을 강화하기 위한 것이다.협의체에는 솔루엠, 인포뱅크, CJ ENM(CJ온스타일), 아주, 쏠리드엑스, 티씨케이, 앤시스코리아 등 대·중견기업과 투자 관련 기관 11개사가 참여했다.이날 출범식에서는 협의체 운영 방향을 공유하고 참여기관 관계자들에게 위촉장을 수여했다. 이어 각 기업의 투자 관심 분야와 신사업 수요를 소개하고, 유망 스타트업 공동 발굴과 기술실증(PoC), 사업화 협력 방안 등을 논의했다.경과원은 올해 판교 스타트업 투자교류회를 통해 판교 소재 스타트업 20개사를 선정했다. 이들을 대상으로 모두 4차례에 걸쳐 기업설명회(IR 피칭), 투자자와의 1대1 밋업, 대기업 오픈이노베이션 연계 프로그램 등을 운영했다.이번 협의체 출범은 기존 투자교류회에서 형성한 기업 간 관계를 일회성 행사에 그치지 않고 정기적인 협력 네트워크로 발전시킨다는 점에서 의미가 있다.특히 스타트업이 투자기관을 대상으로 기술과 사업모델을 소개하는 데서 나아가 대·중견기업의 실제 신사업 수요와 연결될 수 있도록 협력 범위를 넓혔다. 투자 검토뿐 아니라 기술 검증과 사업화까지 연계해 스타트업의 성장 가능성을 높이겠다는 취지다.협의체는 앞으로 분기별 정기모임을 열어 투자정보와 산업 동향을 공유할 예정이다. 참여기업의 투자 수요와 신사업 분야를 토대로 유망 스타트업을 공동 발굴·추천하고, 기술실증과 사업협력 기회도 확대한다. 이를 통해 스타트업의 초기 투자 유치뿐 아니라 후속 투자와 실제 사업 성과로 이어지는 선순환 구조를 만든다는 계획이다.김현곤 경과원장은 "이번 협의체 출범을 통해 기존 투자교류회에서 구축한 네트워크가 지속적인 투자와 사업협력으로 이어지기를 기대한다"며 "판교 스타트업의 혁신기술이 대·중견기업의 투자와 신사업 수요로 연결될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.