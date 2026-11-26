"이것은 소리 없는 아우성

저 푸른 해원을 향해 흔드는

영원한 노스텔지어의 손수건(이하 생략)"

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"이 시에서 화자가 지향하는 대상의 성격을 작품에 근거하여 해석하시오. 그리고 그 대상을 지향하는 태도가 인간의 삶에 어떤 의미를 갖는지 자신의 관점을 밝히고, 구체적인 근거를 들어 논증하시오. (350자 내외)"

큰사진보기 ▲교육부가 2027학년도 대학수학능력시험(수능)에 스마트안경뿐 아니라 초소형카메라를 활용한 부정행위도 있을 수 있다고 보고 추가 대책을 마련 중이라고 밝힌 11월 16일 서울 시내의 한 카메라 매장에서 판매 중인 초소형 카메라 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"수십만 명의 답안을 누가 채점합니까? 채점자의 주관에 따라 합격이 달라지면 어떻게 합니까?"

덧붙이는 글 | 글쓴이는 인문계 고등학교에서 20년 근무했고, 지금은 중학교 교장이다. 최근 <학교라는 이상한 세계>(지음미디어) 책을 펴냈습니다.

올해 수능을 치른 날 저녁, 드라마 <폭싹 속았수다>를 다시 봤다. 마침 관식이 애순에게 유치환의 시 <깃발>을 읊어 주는 장면이 나왔다.문득 이 시의 첫 행에 밑줄을 긋고 시험에 출제한다면 어떻게 물을 수 있을까 하는 생각이 들었다.과거 학력고사에서는 '소리 없는 아우성'에 사용된 표현법을 물었을 것이고, 수험생은 '역설법'이라는 지식을 꺼내면 된다. 현행 수능이라면 다섯 개의 선택지에서 같은 표현법이 사용된 시구를 찾아내게 할 것이다.그렇다면 서·논술형에서는 어떻게 물을 수 있을까. 시 전문을 제시하고 다음과 같이 출제할 수 있다.이 질문에는 미리 마련된 다섯 개의 답이 없다. 수험생은 시를 해석하고 자신의 관점을 세워 근거와 함께 논증해야 한다. 작품 이해의 정확성, 해석의 타당성, 주장의 논리성이라는 공통된 기준으로 채점한다.세 문항의 차이는 답안 형식에만 있지 않다. 학생에게 어떤 사고를 요구하고, 어떤 능력을 가치 있게 평가할 것인가의 차이다.1994학년도 대입부터 시행된 대학수학능력시험은 암기 중심의 학력고사를 개선하고 대학에서 공부하는 데 필요한 사고력을 평가하자는 취지에서 도입됐다.블룸의 교육목표 분류는 인지과정을 기억하기, 이해하기, 적용하기, 분석하기, 평가하기, 창조하기의 여섯 범주로 구분한다. 지식의 기억뿐 아니라 근거에 따른 판단과 새로운 해석의 창출까지 포함한다.과거 학력고사가 지식의 기억을 중시했다면, 수능은 이해와 적용, 분석을 중시하는 방향까지 나아갔다. 분명 의미 있는 진전이었다.그러나 30여 년이 흐른 지금도 수능 국어 영역은 45문항 모두 오지선다형이다. 학생들은 복잡한 글을 읽고 분석하지만 최종적으로는 누군가 만들어 놓은 답 가운데 하나를 선택한다.그렇다면 평가하기와 창조하기처럼 근거를 들어 판단하고 새로운 해석과 주장을 만들어 내는 능력을 현행 수능은 얼마나 직접적으로 평가하고 있나.현 수능 국어의 선택과목에는 '화법과 작문'도 있다. 그러나 말하기와 글쓰기 능력을 실제로 말하고 쓰게 해서 평가하지는 않는다. 제시된 자료를 읽고 답을 고르게 할 뿐이다. 그렇게 선택지를 잘 골랐다고 해서 자신의 생각을 말과 글로 표현하는 능력까지 확인할 수 있을까.대학에서는 서로 다른 학설을 비교하고 자신의 견해를 논증해야 한다. 그러나 대학수학능력을 측정한다는 수능은 학생에게 자신의 견해를 직접 글로 밝혀 보라고 요구하지 않는다.교육평가에서 '타당도'란 평가가 본래 측정하려는 능력을 얼마나 적절하게 평가하는가의 문제다.우리는 수능의 공정한 시행과 정확한 채점에 막대한 관심을 기울여 왔다. 그러나 정작 평가해야 할 능력을 놓쳤다면 그 시험이 제 역할을 다했다고 할 수 있을까.AI는 방대한 지식을 순식간에 분석하고 답을 제시한다. 그런데 우리는 여전히 학생들에게 오랜 세월 정답을 고르는 훈련을 시키고, 그 결과로 학생을 선발한다. 이것이 AI 시대에 우리가 길러야 할 인간의 능력인가.AI는 서·논술형 문제에도 답할 수 있다. 그러나 AI가 그럴듯한 답을 만들어 낼수록 인간에게는 무엇을 질문하고 그 답이 타당한지 판단할 능력이 더욱 중요해진다. 그 능력을 잃는다면 우리는 AI를 도구로 활용하는 주체가 아니라, AI의 답에 끌려다니는 존재로 전락할 것이다.수능을 서·논술형 중심으로 전환해야 한다. 그러나 답을 쓰는 방식만 바꾸고 질문의 내용은 그대로 둔다면, 그것은 시험 형식의 교체에 불과하다.'역설법이 사용된 부분을 찾고, 그것의 정의와 표현상 효과를 서술하시오'라고 묻는다면 기존의 문학 지식을 확인하는 수준에 머물기 쉽다. 중요한 것은 배운 지식을 활용해 작품을 해석하고, 자신의 견해를 근거 있게 밝히도록 질문하는 것이다.현실에는 정답이 하나로 정해지지 않은 문제가 수없이 많다. 때로는 자신이 옳다고 믿었던 생각을 바꾸고 다른 가능성을 탐색해야 한다. 이것은 사고력인 동시에 세상을 대하는 태도의 문제다.그런데 아이들에게 언제까지 '정답은 이미 정해져 있으니 찾아내기만 하라'는 경험을 반복시킬 것인가.서·논술형 수능 전환을 이야기하면 어김없이 반론이 나온다.당연히 해결해야 할 문제다. 그러나 그 어려움이 전환을 시도하지 않을 이유가 될 수는 없다.나는 2014학년도 중등교사 임용시험에서 교육학 논술형 평가가 도입되었을 당시 채점위원으로 참여한 적이 있다. 채점에 앞서 평가기준을 숙지하고, 채점자들이 동일한 기준을 적용하도록 사전에 점검했다. 실제 채점에서는 세 명이 독립적으로 점수를 부여했으며, 점수 차이가 큰 답안은 다시 검토하고 협의했다. 공정성을 채점자의 주관에 맡기지 않고 기준과 절차로 확보하려는 체계였다.학령인구 감소로 수험생 규모도 장기적으로 줄어들 전망이다. 지금부터 사회적 공감대를 형성하고 채점인력과 제도를 갖추며 단계적으로 준비해야 한다. 공정성은 전환을 포기할 명분이 아니라, 전환과 함께 해결해야 할 제도적 과제다.채점이 쉽다는 이유로 평가의 한계를 감수한다면 학생의 능력보다 시험 운영의 편의를 앞세우는 셈이다. 평가의 타당도와 채점의 신뢰도는 어느 하나를 포기할 문제가 아니다. 둘 다 확보해야 한다.우리나라에서 수능은 단순한 시험이 아니다. 시험일이면 공공기관의 출근 시간이 조정되고, 영어 듣기평가 시간에는 항공기 운항까지 통제된다. 그러나 수능의 진짜 권력은 시험 당일보다 그 이전에 행사된다.무엇이 수능에 출제되는가에 따라 학교에서 무엇을 가르치고 학생들이 무엇을 공부하는지가 달라진다. 국어교사 시절, 시에 관한 학생의 새로운 해석에 "그렇게 볼 수도 있지만, 시험에서는 이렇게 답해야 해"라고 말한 적이 있다. 다양한 해석을 존중하고 싶어도 정답을 가르쳐야 하는 현실이었다.수능은 학생을 선발하는 시험인 동시에 우리 교육의 방향을 움직이는 권력이다.그렇다면 그 권력을 어디에 사용할 것인가. 주어진 답을 고르는 능력에 머물 것인가, 스스로 질문하고 자신의 견해를 근거 있게 밝히는 능력까지 평가할 것인가.삶은 우리에게 다섯 개의 선택지를 마련해 주지 않는다. 때로는 정답이 없고, 때로는 질문부터 스스로 만들어야 한다. 자신이 옳다고 믿었던 생각을 다른 사람의 말 한마디에 다시 돌아봐야 할 때도 있다.아이들의 미래는 다섯 개의 선택지 안에 있지 않다. 이제 수능도 그 밖을 물어야 한다.