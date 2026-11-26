큰사진보기 ▲11월 25일 바르셀로나 거리에 페드로 산체스 스페인 총리 겸 스페인 사회노동당(PSOE) 대표의 선거 운동 광고판이 걸려 있다. 그 옆에는 '복스에 투표하세요, 그것이 상식입니다'라고 적힌 극우 정당 복스(Vox)의 산티아고 아바스칼 대표 선거 운동 광고판이 설치되어 있다. 스페인은 사회당 중심 정부의 8년 집권에 이어 오는 11월 29일 조기 총선을 치를 예정이다. ⓒ 연합뉴스/AFP 관련사진보기

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11월 29일로 예정된 스페인의 조기 총선이 나흘 앞으로 다가온 가운데, 진보 성향의 여당 사회당(PSOE)이 정권을 잃을 위기에 놓였다. <로이터> 보도에 따르면 40dB 등 복수의 여론조사 기관은 여론조사 공표 금지 기간을 앞둔 마지막 발표에서 보수 인민당(PP)과 극우 복스당(Vox)의 합산 의석이 과반을 넘길 것으로 전망했다.페드로 산체스 총리는 지난 10월 주거 위기 관련 입법이 교착되자 의회 해산과 조기 총선을 선언했다. 주거 위기 속에서 정권의 명운을 건 승부수를 던진 셈이다. 그러나 이후 톨레도에서 대규모 열차 사고가 발생하는 등 악재 속에 총선 국면을 맞았다.그나마 교통부 장관의 사임 이후 사회당이 지지율을 회복하면서 일부 여론조사에서는 인민당과 접전을 벌이고 있다. 그러나 복스당의 약진과 군소 좌파 정당들의 부진으로 사회당이 기존의 집권 구도를 유지하기는 쉽지 않은 상황이다.조기 총선의 배경에는 유럽 전역을 휩쓴 주거 위기가 있다. 지난 9월 23일, 마드리드의 한 주택에서 70년 넘게 거주해 온 87세 노인 마리카르멘 아바스칼이 강제 퇴거당하는 사건이 있었다.아바스칼은 부동산 투자회사가 해당 주택을 매입한 이후 인상된 임대료를 감당하지 못해 결국 집에서 쫓겨났다. 비난에 휩싸인 회사는 아바스칼이 기존과 비슷한 임대료로 거주할 수 있도록 합의했으나, 아바스칼은 끝내 집으로 돌아가지 못한 채 10월 7일 세상을 떠났다.강제 퇴거 사건을 계기로 스페인 전역에서 시위가 일어났다. 9월 26일에는 수만 명의 시민이 마드리드 거리로 나섰으며, 시위대는 마드리드 중심부의 푸에르타 델 솔 광장에 텐트를 설치하고 농성을 벌였다. 시위는 다른 도시로도 확산됐으며, 지난 11일에는 스페인의 주요 노동조합들이 주거난 해결과 임금 인상 등을 요구하며 전국적인 총파업을 벌였다.실제로 스페인의 주거난은 심각하다. 스페인 청년위원회(CJE)가 지난 5월 발표한 보고서에 따르면 스페인 청년 독립 거주율은 14.5%로, 통계 집계 이래 최저치를 기록했다. 월평균 임대료는 1176유로로 청년 평균 임금의 98.7%에 달했다. 청년이 홀로 독립해 살기 위해서는 사실상 월급 전부를 임대료로 지출해야 하는 셈이다.이에 산체스 정부는 지난 9월 29일 주거 위기에 대응하기 위한 긴급명령 2건을 의결했다. 취약계층에 대한 강제 퇴거 유예를 2030년까지 연장하고, 부동산 투자펀드의 투기적 주택 매입을 제한하는 한편 임대차 계약의 자동 갱신을 도입하는 등의 내용을 담았다.그러나 10월 2일 하원 표결에서 인민당과 복스당뿐 아니라 그간 산체스의 집권을 뒷받침했던 카탈루냐 지역주의 정당 '카탈루냐를 위하여'까지 반대표를 던지면서 두 긴급명령은 모두 부결됐다. 결국 산체스 총리는 사흘 뒤인 10월 5일 의회 해산과 조기 총선을 선언했다.역설적이게도 스페인은 산체스 내각 아래에서 상당한 경제 성장을 이뤘다. 유럽연합(EU) 집행위원회의 경제 전망에 따르면 올해 스페인의 경제성장률은 2.6%로, 유로존 평균인 1.2%의 두 배를 웃돌 것으로 전망된다.이러한 경제 성장의 배경에는 관광산업의 호황과 내수 회복, 그리고 이민자 유입에 따른 노동인구의 증가가 있다. 유럽 각국이 이민에 대한 규제를 강화하는 가운데 산체스 정부는 이민자의 취업과 합법적인 체류를 지원하는 정책을 펼쳐왔다. 스페인 중앙은행에 따르면 2022년부터 2025년까지 경제 성장의 약 절반, 고용 증가분의 3분의 2 이상이 이민자 유입에 힘입은 것이었다.그러나 경제 성장이 국민 개개인의 삶의 질 향상으로 이어진 것은 아니었다. 노동인구의 증가에 비해 노동생산성의 향상은 더뎠고, 실질임금 역시 정체되어 있었다.인구 증가에 걸맞은 주택 공급도 이루어지지 않았다. 2021년부터 2025년까지 스페인에서 약 122만 가구가 새롭게 형성됐으나, 같은 기간 건설된 주택은 약 46만 6000채에 불과했다.이민 문제 역시 산체스 정부의 정치적 부담으로 작용하고 있다. 스페인 정부에 따르면 지난 7월 말, 스페인령 세우타에 7만 명 이상의 이주민이 모로코 국경을 넘어 들어오는 사태가 발생했다. 현지의 수용 능력이 한계에 부딪히면서 주민들의 항의 시위가 이어졌고, 스페인 정부는 8월 25일 세우타에 국가안보 차원의 위기 대응 조치를 발동했다.9월 7일 발표된 40dB의 여론조사에서는 응답자 과반이 산체스 정부의 세우타 위기 대응을 부정적으로 평가했다. 사회당의 지지율은 하락한 반면 인민당과 반이민 정책을 내세운 복스당의 지지율은 상승했다.페드로 산체스 총리의 스페인은 유럽연합(EU) 내에서 가장 뚜렷한 좌파 성향의 국가로 꼽혔다. 유럽 각국이 반이민 여론 속에서 이민 규제를 강화하는 동안에도 이민에 적극적인 태도를 보였고, 도널드 트럼프 미국 대통령의 국방비 증액 요구에도 대립각을 세웠다.그러나 집권 장기화에 따른 피로감과 불만도 쌓여갔다. 2023년 총선 이후 카탈루냐 분리독립 세력에 대한 사면을 약속하면서 정치적 논란이 일었고, 불안정한 의석 구도로 인해 2023년 이후로는 새로운 예산안을 통과시키는 데에도 어려움을 겪었다. 지난 6월에는 산체스 총리의 측근이었던 호세 루이스 아발로스 전 교통부 장관이 부패 혐의로 징역 24년을 선고받으며 정치적 타격을 입었다.이 가운데 주목할 만한 것은 극우 정당 복스당의 약진이다. 2023년 총선에서 12.4%의 득표율로 33석을 확보하는 데 그쳤던 복스당은 40dB의 마지막 여론조사에서 17.3%의 예상 득표율과 51~61석의 예상 의석수를 기록했다.특히 청년층에서의 약진이 두드러진다. 스페인 일간지 <엘 파이스>의 보도에 따르면, 2023년 총선 직전과 비교해 18~24세 유권자의 복스 지지율은 14%에서 23%로, 25~34세 유권자의 지지율은 12%에서 23%로 상승했다.복스당은 주거난과 생활비 상승의 원인으로 정부의 규제와 이민 정책을 지목하고 있다. 산티아고 아바스칼 대표는 "주택 문제의 가장 큰 원인은 이민자"라며 이들을 주거 위기의 원흉으로 지목했다. 이어 '자국민 우선'을 내세워 공공주택과 임대료 지원 등에서 스페인 국민에게 우선권을 부여하겠다고 공약했다.인민당과 복스당의 연립정부가 출범한다면 프랑코 정권 종식 이후 민주화된 스페인에서 극우 정당이 중앙정부에 참여하는 첫 사례가 된다. 유럽의 대표적인 진보 정부였던 스페인마저 우경화의 흐름에 합류하게 될지, 오는 29일 스페인 유권자들의 선택에 이목이 쏠린다.