큰사진보기 ▲교내 ‘비교반납소‘ 부스 운영 현장서울여자대학교 교내에서 ’비교반납소‘ 부스를 운영하고 있는 현장이다. ⓒ 최지윤 관련사진보기

"다들 취업하는데 나만 뒤처지는 것 같아요."

"다른 사람들은 열심히 사는 것 같은데, 저는 아무것도 하지 못하고 있는 것 같아요."

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큰사진보기 ▲비교반납신청서. ⓒ 최지윤 관련사진보기

"다른 사람들과 함께 있을 때, 나는 어떤 모습일 때 가장 나다운가요?"

"외모를 제외하고, 내가 나 자신에게서 좋아하는 모습이나 성격은 무엇인가요? 사소한 것도 좋아요."

"다른 사람의 저축 금액과 상관없이, 지금 내가 모으고 있는 돈으로 이루고 싶은 목표는 무엇인가요?"

"남들의 속도를 신경 쓰지 않는다면, 나는 지금 무엇을 하고 싶나요?"

이러한 비교는 청년들의 일상에서 어렵지 않게 찾아볼 수 있다. 특히 취업을 준비하는 과정에서 타인의 성취를 보며 자신의 속도를 걱정하거나, SNS 속 타인과 자신의 모습을 비교하곤 한다. 그렇다면 청년들은 어떤 것과 비교하며, 그 순간 어떤 감정을 느끼고 있을까? 이러한 문제를 다뤄보고자 서울여자대학교 바롬종합설계 수업에서 HAE-SO(해소)팀은 청년들의 비교 피로도 해소를 주제로 '비교 반납소' 프로젝트를 진행했다.해소팀이 이 프로젝트를 시작하게 된 계기는 청년들의 정신건강 문제를 조사하면서부터였다. 기존에 청년들의 정신건강을 다룬 자료들을 살펴보면서 취업이나 경제적 어려움뿐 아니라 사회적 관계와 주변 환경 역시 청년들의 정신건강과 관련이 있다는 점에 주목했다. 특히 <보건사회연구, 2025>에 게재된 '청년의 정신건강, 무엇과 관련될까?'라는 연구는 '비교반납소' 프로젝트의 방향을 설정하는 데 중요한 참고자료가 되었다.해당 연구는 청년의 정신건강에 영향을 미치는 개인적 요인과 사회적 요인을 함께 분석했다. 연구 결과, 사회적 고립과 부정적 정서는 정신건강에 부정적인 영향을 미치는 요인으로 나타났으며, 삶의 만족도와 사회참여 등도 중요한 관련 요인으로 확인됐다.무엇보다 HAE-SO(해소)팀이 주목한 부분은 연구의 정책적 제언이었다. 연구에서는 청년들의 정신건강을 지원하기 위해 경제적 지원뿐 아니라 사회적 환경을 개선하는 접근이 필요하다고 설명했다. 특히 "청년들이 쉽게 접근할 수 있는 오프라인 거점과 온라인 커뮤니티를 연계하여 정보·자원·심리상담을 통합적으로 제공하는 플랫폼을 제공하는 등 정서적 지지 체계를 확충해야 한다"고 제언했다.이에 HAE-SO(해소)팀은 연구에서 제시한 온·오프라인 연계형 정서적 지지 체계의 필요성을 프로젝트에 반영하고자 했다.또한 HAE-SO(해소)팀은 SNS 속 비교 문화의 실태를 파악하기 위해 <엠브레인 트렌드모니터, 2024>를 참고했다. 조사에 따르면 SNS 게시물 작성 목적 중 자기 과시가 43.1%를 차지했으며, 응답자의 79.2%는 SNS에서 자기 과시를 목적으로 활동하는 이용자가 많다고 인식하고 있었다. 이는 SNS가 타인의 성취와 일상을 끊임없이 접하며 자신과 비교하게 되는 환경이 될 수 있음을 보여준다. 이에 해소팀은 청년들이 일상에서 경험하는 비교의 순간을 인식하고, 그 과정에서 느끼는 감정을 돌아보며 스스로 비교를 내려놓을 수 있는 기회가 필요하다고 생각했다.'비교반납소' 프로젝트는 지난 11일 오프라인 부스 운영을 시작으로 본격적인 활동을 진행했다. 비교 반납소는 청년들이 평소 다른 사람과 비교하는 영역을 살펴보고, 그 과정에서 느꼈던 감정을 돌아보는 공간이다. 참여자들은 '비교반납신청서'를 작성하면서 취업, 외모, 대인관계, 돈, 건강 카테고리 중 평소 가장 많이 비교하는 영역을 선택한 후 해당 고민을 떠올렸을 때 느끼는 감정과 자신이 듣고 싶은 말에 대해서도 답하도록 했다.오프라인 프로젝트 '비교 반납소'를 통해 수집한 설문 응답('비교 반납 신청서')는 총 100건이었다. 가장 많이 선택된 카테고리는 취업이었다. 전체 응답자 중 43명(43%)이 취업을 선택했으며, 돈 19명(19%), 외모 16명(16%), 대인관계 11명(11%) 순으로 나타났다. 건강 및 기타 고민과 복수 선택 응답도 있었다. 해당 카테고리를 떠올렸을 때 느끼는 감정으로는 불안함이 56명으로 가장 많았고, 막막함이 53명으로 뒤를 이었다. 열등감은 33명, 부러움은 31명, 위축감은 30명이 선택했다. 감정 항목은 복수 선택이 가능했다.특히 고민 분야에 따라 느끼는 감정에도 차이가 있었다. 취업을 고민으로 선택한 43명 중 32명(74.4%)은 불안함을, 30명(69.8%)은 막막함을 선택했다. 외모를 선택한 16명 중에서는 12명(75%)이 부러움을, 11명(68.8%)이 열등감을 선택했다. 이러한 결과는 청년들이 경험하는 비교가 단순히 타인을 부러워하는 감정에 그치지 않는다는 점을 보여준다. 취업에 대한 불안과 막막함, 외모에 대한 열등감 등 각자의 고민에 따라 다양한 감정을 복합적으로 경험하고 있었다.참여자들이 작성한 '들었을 때 힘이 되는 말'의 주관식 답변도 인상적이었다. 취업 고민에는 "부담 가지지 말고 천천히 준비해~", 외모 고민에는 "충분히 너답고 예뻐", 돈 고민에는 "밥 사줄게", 대인관계 고민에는 "너와 함께 있을 때 기분이 좋아져"라는 답변이 있었다. 각각의 고민은 달랐지만, 참여자들이 듣고 싶어 하는 말에는 공통점이 있었다. 지금의 자신을 인정해 주고, 조금은 편안하게 살아가도 괜찮다는 위로였다.참여자들은'비교 반납 신청서'를 제출한 뒤 QR코드를 통해 후속 '나를 되찾는 7일 챌린지' 온라인 활동에 참여할 수 있었다. 오프라인에서 고민을 작성하는 것으로 일회성 경험으로 끝나지 않도록 온라인 챌린지와 연계한 것이다. 오프라인 비교 반납소에서 자신의 비교 영역과 그에 따른 감정을 돌아봤다면, 다음은 일상에서 타인에게 향했던 시선을 자신에게 돌려보는 과정이었다.7일 챌린지는 매일 고민 카테고리 별로 주어지는 질문에 답하며 스스로에 대해 알아가는 챌린지다.비교를 줄이기 위해 무조건 SNS를 끊거나 더 열심히 노력하자는 방향보다는, 잠시 다른 사람에게 향해 있던 시선을 자신에게 돌려보는 활동을 구성하고자 했다. 따라서 챌린지는 자신이 좋아하는 일과 가치관을 생각해 보는 활동부터 스스로에게 위로의 말을 건네는 활동까지 다양한 미션으로 구성했다.7일 챌린지에는 총 15명이 참여했고, 15명 모두 마지막까지 참여해 완주율 100%를 기록했다. 전반적인 만족도는 5점 만점에 4.37점이었다. 참여자들의 응답 중 가장 눈에 띄었던 부분은 자신의 감정과 생각을 돌아볼 시간이 생겼다는 점이었다. 참여자의 100%가 해당 문항에 긍정적으로 응답했으며, 93.3%는 평소 자신이 비교하는 순간을 알아차리게 됐다고 답했다. 또한 15명 중 14명이 다른 사람에게 챌린지를 추천할 의향이 있다고 응답했다.주관식 답변에서도 여러 가지 변화를 확인할 수 있었다. 한 참여자는 취업을 준비하면서 다른 사람의 기준을 따라가고 있었지만, 챌린지를 통해 자신이 중요하게 생각하는 가치를 다시 확인했다고 답했다.또 다른 참여자는 친구의 입장에서 자신에게 해줄 말을 생각해 보면서 그동안 스스로에게 너무 모질었다는 사실을 깨달았고, 그 과정에서 뭉클함을 느꼈다고 전했다. 특히 "남들은 남들이고 나는 내 페이스대로 가자는 마음이 생겨 마음이 훨씬 편해짐"이라는 답변이 기억에 남았다. 챌린지가 끝난 후에는 앞으로 진행되었으면 하는 활동에 대한 의견도 수집했다. SNS를 사용하지 않는 하루를 보내는 디지털 디톡스, 마음 환기와 명상, 성장 그래프 그리기 등이 제안됐다. 비슷한 고민을 가진 청년들이 익명으로 사연을 나누고 서로 응원할 수 있는 커뮤니티를 원한다는 의견도 있었다.프로젝트를 진행하면서 해소팀이 계속해서 고민했던 질문이 있다. '나는 정말 어떤 사람이 되고 싶은가?' 우리는 생각보다 자주 다른 사람과 자신을 비교하며 살아간다. 친구의 취업 소식에 조급해지고, 누군가의 성취를 보며 나의 부족한 점을 찾기도 한다. 그러다 보면 내가 진정으로 원하는 것이 무엇인지 생각할 기회조차 놓치게 된다.비교를 완전히 하지 않는 것은 어려울 수 있다. 하지만 내가 언제 다른 사람과 비교하는지 알아차리고, 그때 느끼는 감정을 들여다보는 것부터 시작할 수 있다. 다른 사람보다 조금 늦어도 괜찮고, 모두와 같은 방향으로 나아가지 않아도 괜찮다. 중요한 것은 다른 사람의 기준에 나를 맞추기보다 내가 원하는 삶이 무엇인지 생각해 보는 일이다.해소팀의 '비교 반납소'는 청년들이 자신의 고민을 꺼내놓고, 다시 자신에게 집중할 수 있는 작은 계기를 만들고자 시작한 프로젝트였다. 이번 활동이 참여자들에게 다른 사람과 비교하는 시간을 조금 줄이고, 자신을 조금 더 이해하는 시간이 되었기를 바란다.