큰사진보기 ▲25일 오후 서울 강남구 청담동 한 아파트 보행자 출입구 앞에서 한 라이더가 오토바이를 주차한 뒤 도보 배달을 하고 있다. 이 아파트는 오토바이의 단지 내 출입을 막으면서 라이더들과 갈등을 빚고 있다. ⓒ 박수림 관련사진보기

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큰사진보기 ▲25일 오후 서울 강남구 청담동 한 아파트 보행자 출입구 앞에 배달 오토바이 진입 금지를 비판하는 현수막이 걸려 있다. 이 아파트는 오토바이의 단지 내 출입을 막으면서 라이더들과 갈등을 빚고 있다. ⓒ 박수림 관련사진보기

큰사진보기 ▲25일 오후 서울 강남구 청담동 한 아파트 출입구에 외부인과 오토바이의 출입을 금지하는 안내판이 놓여있다. 이 아파트는 오토바이의 단지 내 출입을 막으면서 라이더들과 갈등을 빚고 있다. ⓒ 박수림 관련사진보기

큰사진보기 ▲25일 오후 서울 강남구 청담동 한 아파트 보행자 출입구 앞에 배달 오토바이 진입 금지를 비판하는 현수막이 걸려 있다. 이 아파트는 오토바이의 단지 내 출입을 막으면서 라이더들과 갈등을 빚고 있다. ⓒ 박수림 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울 강남구 청담동 한 아파트가 오토바이의 단지 내 출입을 막으며 라이더들과 갈등을 빚자, 지난 10월 28일 전국민주노동조합총연맹 공공운수노조 라이더유니온지부가 공유한 배달 라이더의 동선. 단지 내 5개의 출입구 중 보행자 출입구에 오토바이를 주차하고 도보 배달할 경우 가장 먼 동까지의 거리는 편도 약 500m이다. ⓒ 라이더유니온 제공 관련사진보기

25일 오후 2시 30분께 서울 강남구 청담동의 한 아파트 보행자 출입구 앞. 배달 오토바이가 멈춰 서자 보안업체 직원이 '주차 후 도보 배달'을 안내했다. 라이더들은 모두 오토바이를 세워둔 채 음식만 들고 단지로 걸어 들어갔다. 배달 오토바이의 지상 및 지하 주차장 진입을 막은 1261세대 규모 아파트 단지에서 벌어지고 있는 일이다.보행자 출입구 앞에서는 "입주민의 편의가 배달 노동자의 인권보다 앞설 순 없습니다" "배달 라이더는 입주민의 노예가 아니다" 등의 문구가 담긴 현수막을 여럿 볼 수 있었다. 건널목 옆에 놓인 검은 스피커에선 "사람 잡는 도보 배달 강요 중단하고 지하 주차장 허용하라"는 구호가 반복해 흘러나왔다.이 현수막과 스피커는 전국민주노동조합총연맹 공공운수노조 라이더유니온지부(아래 라이더유니온) 조합원인 라이더 최필용씨가 "40일쯤 전 사비 50만 원을 들여 설치한 것"이다. <오마이뉴스>와 만난 최씨는 "지난 8월, 37℃ 무더위에 이 출입구에서 가장 먼 동까지 도보 배달을 한 것이 계기였다"라고 설명했다.아파트 단지 앞에는 방송사 취재진도 와 있었다. 카메라가 아파트 전경을 비추자 단지에서 걸어 나오던 행인 일부는 "아주 하루 종일 찍어라, 하루 종일!"이라고 외쳤다. 초등학생으로 보이는 아이는 스피커 소리가 들리자 "이건 대체 며칠 동안 있는 거야?"라며 걸음을 옮겼다.주민들은 기자가 소속과 이름을 밝히며 오토바이 진입 금지에 대한 생각을 묻자 하나같이 "모르겠다", "저는 (인터뷰가) 어려울 것 같다"라며 답을 피했다.<오마이뉴스>와 만난 라이더들은 도보 이동으로 배달 시간이 늘어나는 점을 가장 문제 삼았다. 인근에서 콜을 기다리던 라이더 A씨는 "어플에서 배달을 수락하면 기본적으로 여기(보행자 출입구) 앞으로 길 안내가 나온다"고 설명했다. 이곳에서 도보로 배달할 경우 가장 먼 동까지의 거리는 편도 약 500m다.A씨는 "원래는 지하 주차장으로 드나들 수 있었다"면서 "처음부터 막았으면 기분이라도 안 나쁜데, 나중에 와서 막으니까..."라고 불만을 표했다. 그는 "저희는 시간이 돈인데..."라며 다음 배달을 위해 다시 오토바이를 타고 이동했다.그렇다고 라이더들이 아파트 단지 배달을 매번 거절하기도 어렵다. 라이더 최필용씨는 "배달을 매번 거절해 (라이더의) 평점과 수락률에 반영되면 한동안 콜이 안 들어오는 불이익을 받는다"며 "무조건 거절하기는 쉽지가 않다"라고 설명했다.쿠팡 협력사 소속 라이더 나아무개씨도 "하루 거절률을 10% 안으로 맞춰야 한다"라며 "이 아파트가 걸리면 어쩔 수 없이 와야 되는 구조"라고 했다. 배달을 마치고 나오던 또 다른 라이더 B씨는 "이 아파트는 웬만해선 안 오려고 하는데 어쩌다 콜이 잡혀버려서 왔다"라고 말했다.라이더들은 걸어서 배달해도 추가 보상은 없다고 했다. 나씨는 "라이더가 아파트 입구에서 걸어 들어가야 하는 다른 아파트 중엔 1000원씩 할증이 붙는 곳도 있지만 이곳은 할증이 전혀 없다"고 전했다. 그는 "여기뿐 아니라 역삼동 쪽으로 가면 (오토바이에 대한 방침이) 더 심한 데도 있다"라고 귀띔했다.최필용씨는 "이곳 보안 업체 직원 등에게 '아파트 동대표들에게 라이더들의 뜻을 전해달라'라고 여러 번 부탁했지만 '알았다'는 말 이상의 응답은 받은 바 없다"라고 했다. 그는 "지하 1·2층보다 비교적 한산한 지하 3·4층만이라도 오토바이가 진입할 수 있게 해달라고 요청했지만 역시 답이 없었다"고 부연했다.아파트 측은 '안전'을 이유로 든다. 이날 <오마이뉴스>와 만난 아파트 관계자는 "구조상 지하로 주민들이 많이 다닌다. 단지 내에 어린이집도 있다"며 "통행량이 많아 위험해서 열어드릴 수가 없다"라고 설명했다. 그러면서 오토바이 진입 금지는 "입주민 논의를 거쳐 결정한 것"이라고 말했다.아파트 출입구가 여러 개라는 점도 강조했다. 이 관계자는 "(문제를 제기하는) 라이더들은 자꾸 보행자 출입구에서 가장 먼 동을 예시로 드는데, 단지 사방에 모두 5개의 출입구가 있다"라며 "이중 어디에든 오토바이를 대면 들어올 수 있고, 각 출입구에서 인근 동의 거리는 70m가량"이라고 했다.이 관계자에 따르면 아파트 동대표들은 25일 중 출입구마다 가까운 동을 알려주는 안내 표지판을 붙이기로 했다.한편 라이더유니온은 이날 이 아파트 입주자대표회의에 공문을 보내 ▲ 지하 주차장 출입을 허용하거나 ▲ 아파트 입구에 배달물품보관소를 설치하는 등의 대책을 마련하라고 촉구했다. 라이더유니온은 12월 1일까지 답변을 요구하며 "문제가 해결되지 않을 경우 배달 거부 등 단체행동을 전개할 것"이라고 경고했다.