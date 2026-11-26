큰사진보기 ▲16일 오전 서산시청 앞에서 공군 제20전투비행단 인근 소음피해 지역 주민 60여 명이 트랙터를 앞세워 '광주 군공항 전투기 서산(해미) 추가 배치' 반대 집회를 열고 있다. ⓒ 김선영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 13일 서산시 해미면 행정복지센터에서 소음피해 지역주민들은 조사 방식과 보상 대상지역의 경계 설정에 이의를 제기했다. ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 13일 서산시 해미면 행정복지센터에서 공개된 서산비행장 주변 소음영향도 조사 결과안. ⓒ 김선영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

국방부는 광주 군공항 부지를 반도체 산업단지로 쓰기 위해 제1전투비행단 전력을 서산 등 공군기지 3곳에 나눠 임시 배치할 계획이다. 이전 시한은 2028년 중순이다.이에 국방부가 광주 군공항 전투기의 서산 임시 분산배치를 논의하러 와서 피해 주민과 소통하겠다고 밝혔다. 그러나 정작 시청 앞에 있던 주민들은 만나지 않았다는 비판이 나왔다. 국방부는 범정부 차원의 지원 방안을 협의하는 중이라 주민을 만날 준비가 되지 않았다고 설명했다.이국찬 서산시의회 군소음피해대책특별위원장은 25일 열린 제317회 제2차 정례회 5분 자유발언에서 지난 16일 국방부 관계자들과 가진 면담 경위를 공개했다. 그는 국방부가 피해 주민을 대하는 태도부터 바꿔야 한다고 지적했다.이 의원에 따르면 지난 16일 오전 10시쯤 서산시청에서 천승현 국방부 군공항이전사업단장 일행과 면담이 열렸다. 이완섭 시장과 장갑순 시의회 의장, 이 의원이 참석했다. 천 단장은 모두발언에서 피해 주민들과 소통하기 위해 서산을 찾았다고 말했다.같은 시각 시청 앞에서는 군 소음 피해 주민들이 전투기 추가 배치에 반대하는 집회를 열고 있었다. 일부 주민은 농사에 쓰는 트랙터를 몰고 나왔다.이 의원은 회의 도중 "마침 시청 앞에 피해 주민들이 계신다. 소통의 첫걸음은 만남"이라며 주민들을 직접 만나 달라고 요청했다. 회의 말미에 돌아온 답은 정책적 대안이 갖춰지지 않아 지금 만나도 실효가 없다는 취지였다고 강력하게 비판했다.25일 <서산시대>와의 통화에서 이 의원은 실무자만이라도 주민을 만나 달라고 다시 요청했지만 이마저 받아들여지지 않았다고 말했다.같은 날 <서산시대>와의 통화에서 천 단장은 "이날 방문은 이 시장과 미리 약속한 면담이었다"고 말했다. 그는 "범정부 차원의 지원 방안을 아직 협의하고 있어 주민을 만나기에는 준비가 되지 않았다"며 "만날 필요가 없다고 말씀드린 적은 없다"고 했다. 이어 서산시가 중앙정부에 바라는 사안을 전달받아 관계 부처와 함께 검토하고 있다고도 밝혔다.해미면에서도 같은 문제가 불거졌다. 지난 13일 해미면 행정복지센터에서는 군 소음영향도 조사 결과 주민설명회가 열렸다. 천 단장은 이 자리에서 조사 결과에 이어 광주 전투기 임시 배치 계획도 설명할 예정이었다고 말했다. 그러나 주민 항의로 임시 배치 설명은 무산됐다.이 의원에 따르면 주민대책위는 이날 제3종 소음대책지역은 넓어졌는데 제1·2종 구역은 그대로인 이유를 물었다. 주민들은 그 근거를 요구했지만 국방부 측은 역시 답하지 못했다.발표 자료도 문제가 됐다. 화면에 띄운 자료 일부가 주민에게 나눠 준 인쇄물에서 빠져 있었다. 이유를 묻자 국방부 측은 아직 확정되지 않은 자료라 배부할 수 없다고 답했다고 이 의원은 5분 발언에서 설명했다. 그는 확정되지 않아 나눠 줄 수 없는 자료를 설명에 쓴 것부터 납득하기 어렵다고 지적했다.이 의원은 기존 소음 피해에 대한 보상 수준도 문제 삼았다.군용비행장·군사격장 소음 방지 및 피해 보상에 관한 법률(군소음보상법) 시행령에 따른 기본보상액은 ▲ 제1종 월 6만 원 ▲ 제2종 월 4만5000원 ▲ 제3종 월 3만 원이다. 이 의원은 2020년 11월 제도 시행 당시 정한 이 금액이 한 차례도 인상되지 않았다고 지적했다. 실제 지급액은 전입 시기와 근무지, 거주 기간 등에 따라 이보다 줄어들 수 있다.이 의원은 이날 주민 소음피해대책위원회의 입장문도 대신 읽었다. 대책위는 광주 전투기의 서산기지 추가 분산배치 계획을 전면 철회하라고 요구했다. 주민 고통을 정치적 계산이나 다른 현안과 연계하지 말라고도 했다. 서산시의회와 서산시장, 충남도지사에게는 적극적인 대응을 촉구했다.대책위는 "기존 소음 피해조차 제대로 해결하지 못한 상황에서 주민 동의 없는 추가 배치를 일방적으로 추진해서는 안 된다"고 밝혔다.이 의원은 통화에서 국방부가 이번 임시 배치 문제뿐 아니라 서산비행장 주변 소음으로 지난 30년간 이어진 피해를 원점에서 다시 살펴야 한다고 말했다.