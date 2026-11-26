큰사진보기 ▲대장동 개발 비리 사건 핵심 인물 5인. 사진은 왼쪽부터 김만배, 정영학, 남욱, 정민용, 유동규. ⓒ 권우성 이희훈 이정민 사진공동취재 관련사진보기

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녹취록 변경 의혹을 제기

검찰 조사 과정의 문제를 제기

[녹취록 변경 의혹]

큰사진보기 ▲해당 녹취록에는 정영학 측 녹취록에 없는 ‘실장님’, ‘윗 어르신들’ 등의 표현이 기재돼 있다. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲해당 녹취록에는 정영학 측 녹취록에 없는 ‘실장님’, ‘윗 어르신들’ 등의 표현이 기재돼 있다. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

- 정영학 측 녹취록 : 재창이형

- 검찰 1기 수사팀 녹취록 : 재창이형

- 검찰 2기 수사팀 녹취록 : 실장님

"검사가 해당 속기록을 고의로 조작한 사실은 절대 없다."

[검찰 수사 적법성]

"(유동규가) 형들한테라고는 안 했다. 약속한 게 있는데 안 주면 곤란하다는 게 워딩이었다."

큰사진보기 ▲남욱 변호사가 9월 4일 서울 서초구 서울고등법원에서 열린 ‘특정범죄가중처벌등에관한법률위반(뇌물) 등 혐의’ 항소심 10차 공판에 출석하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

대장동 개발사업 민간업자들의 항소심이 변론 종결을 앞둔 가운데 검찰의 수사·기소 과정에서 제기된 불법행위 의혹을 수사할 특검이 변수로 떠올랐다. 결심공판을 불과 8일 앞둔 지난 19일 '조작기소 특검법'이 시행되면서다.서울고등법원 형사6-3부(재판장 민달기 고법판사)는 27일 유동규·김만배·남욱·정영학·정민용 등 대장동 사건 피고인 5명의 항소심 결심공판을 진행한다. 지난해 10월 1심에서는 업무상 배임 등 혐의가 유죄로 인정돼 이들에게 징역 4~8년이 선고됐다.1심 재판부는 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장이 민간업자들과 유착관계를 형성하고, 이들의 요구를 공모지침서에 반영하는 등 배임을 주도했다고 판단했다. 민간업자들과 공사 관계자들의 공모관계 및 배임의 고의성이 유죄 판단의 핵심이었다.피고인들은 검찰(현 공소청)이 확보한 증거와 진술의 신빙성을 다퉈 왔다. 정영학 회계사는했고, 남욱·정민용 변호사는 관련 사건 재판에서했다. 김만배씨는 유 전 본부장 진술의 신빙성을 다투고 있다.이재명 대통령도 최근 잇따라 대장동 사건을 언급했다. 지난 20일 자신의 엑스(X)에 정민용 변호사의 언론 인터뷰를 공유하며 5500억 원 상당의 공공이익을 환수했다는 점을 강조했다. 22일에는 성남시 몫의 이익 4300억 원을 미리 확정하고 부동산 시장 상황이 개선되자 민간업자들에게 1100억 원을 추가 부담시켰다며 업자들과 결탁한 시장이라면 할 수 없는 행동이라는 취지로 주장했다.검찰이 이 대통령에게 적용한 배임액은 4895억 원이다. 대장동 의혹 관련 이 대통령 사건 1심 재판은 헌법 84조(대통령 불소추 특권)에 따라 중단된 상태다.지난해 11월 <오마이뉴스>는 정영학 회계사 측이 작성한 '대장동 사건에서의 검찰의 문제점'이라는 제목의 의견서를 단독 입수해 보도했다. 정 회계사 측이 문제 삼은 것은 검찰이 자신이 제출한 녹음파일을 토대로 별도로 작성한 녹취록이었다. 2013년 대화에서 남욱 변호사는 유 전 본부장에게 현금 9000만 원을 전달한 당시 상황을 설명했다. 세 종류의 녹취록에는 해당 발언이 다음과 같이 기재돼 있다.윤석열 정부 출범 이후 구성된 2기 수사팀에서만 표현이 달라졌다. <오마이뉴스>가 확보한 검찰 증거기록에는 제출 검사로 엄희준 검사가, 피고인으로 이재명·정진상이 명기돼 있었다. 해당 녹취록은 정진상 전 실장의 공소사실을 뒷받침하는 증거로 활용됐다.정영학 녹취록은 대장동 민간업자들과 성남도시개발공사 관계자들의 공모관계 등 검찰이 대장동 사건의 공소사실을 구성하는 데 근간이 된 증거다. 동일한 녹음파일을 토대로 작성된 녹취록의 내용이 수사팀에 따라 달라졌다는 점은 정 전 실장 사건뿐 아니라 대장동 민간업자들의 재판에서도 검찰이 제출한 증거의 신빙성과 수사 과정의 적정성을 따져볼 수 있는 대목이다.지난해 5월 19일 대장동 재판에서도 검찰은 해당 녹취를 재생하며 정 회계사에게 '실장님'이 정 전 실장을 의미하는지 물었다. 정 회계사는 '재창이형'이라고 답했다. 실제 발언자인 남 변호사 역시 같은 취지로 증언했다.2013년 8월 30일 자 검찰 측 녹취록에는 '윗 어르신들'이라는 표현이 등장한다. 검찰은 이를 이 대통령 등 성남시 수뇌부가 위례신도시 사업에 개입했다는 정황으로 해석했다. 그러나 정 회계사 측 녹취록에는 해당 부분이 청취 불능으로 기재돼 있었다. 2024년 5월 7일 대장동 재판에서 남 변호사는 자신이 말한 것은 '윗 어르신들'이 아니라 '위례신도시'라고 증언했다.대장동 수사를 이끌었던 엄희준 검사는 지난해 11월 14일과 16일 두 차례에 걸쳐 <오마이뉴스>에 반론을 보내왔다. 엄 검사는 녹취록의 신빙성을 다투는 피의자들이 있어 전문 속기사에게 별도로 녹취를 의뢰했으며, 법정에서 검증할 수 있도록 원본 녹음파일도 제출했다고 설명했다.16일 추가 반론에서는 '윗어르신들'은 1기 수사팀에서 인계받은 녹취록에 이미 포함돼 있었고, '실장님'은 반부패3부가 속기사에게 의뢰해 회신받은 표현을 그대로 제출한 것이라고 밝혔다.이후 올해 4월 국회 국정조사에서 녹취록 문제가 다시 다뤄졌다. 송경호 전 서울중앙지검장과 반부패3부장이었던 강백신 검사는 문제의 녹음파일을 듣고 '재창이형'으로 들린다는 취지로 답변했다.올해 법무부 차원의 진상조사에서는 '윗어르신들' 녹취도 문제가 됐다. 검사들로 구성된 진상조사단은 위례 사건 수사 과정에 위법성이 없었다는 취지로 보고했으나, 법무부 검찰인권존중미래위원회는 보완조사를 요구했다. 미래위는 '윗어르신'으로 지목된 사람들을 수사·기소한 것은 중대한 오류라고 지적하고 사과 및 원상회복 노력도 요구한 것으로 전해졌다.27일 피고인신문을 받는 남욱 변호사는 대장동 사건 1심 선고 전부터 관련 사건 재판에서 검찰 조사 과정에 문제를 제기해 왔다.2022년 11월 21일 남 변호사는 법정에서 유 전 본부장에게 전달한 현금 9000만 원이 '형들'에게 전달된 것으로 생각했다고 증언했다. 검찰이 '형들'이 누구냐고 묻자 정진상 전 실장과 김용 전 민주연구원 부원장을 지목했다.그러나 지난해 8월 12일 정 전 실장 재판에서는 다른 증언을 내놨다.남 변호사는 '형들'이라는 표현을 "2022년 이후 검찰 조사 과정에서 처음 들었다"라고 증언했다. 지난해 9월에도 남 변호사는 100회가 넘는 검찰 조사 과정에서 자신의 기억과 검찰로부터 들은 내용이 혼재됐다는 취지로 증언했다. 지난 10월 20일 곽상도 전 의원의 '50억 클럽' 사건 항소심 재판에 나와서는 검찰로부터 이 대통령이 지시했다고 얘기하라는 요구를 받았다고 주장했다.정민용 변호사 역시 지난해 10월 28일 윤석열씨 명예훼손 혐의 사건에 증인으로 출석해 50회가 넘는 검찰 조사 과정에서 반복적인 질문을 받았다고 증언했다. 김만배씨의 지시를 직접 들은 사실이 없는데도 검찰의 질문에 수긍하는 과정에서 해당 내용이 조서에 담겼다는 취지였다.지난 9월 18일 대장동 항소심에서는 남 변호사로부터 35억 원의 뇌물을 받았다는 자신의 혐의와 관련해 검찰 수사 과정에 문제를 제기했다. 검찰이 이 대통령의 배임 혐의를 입증하려는 과정에서 자신의 뇌물 혐의 역시 적극적으로 다투기 어려웠다는 주장이었다.지난 17일 <매봉쇼> 인터뷰에서는 검찰 조사 과정에서 대장동 사업의 성과를 설명하자 담당 검사가 "저희도 알아요. 대장동 사업 잘된 거", "시키는 건 해야죠"라고 말했다고 주장했다.화천대유 대주주 김만배씨는 항소심에서 유 전 본부장 진술의 신빙성을 다투고 있다. 유 전 본부장이 자신의 형사책임을 줄이기 위해 다른 피고인들에게 불리한 진술을 할 이해관계가 있었다는 주장이다.검찰은 피고인들의 항소를 기각해 달라는 입장이다.27일 변론이 종결되더라도 형사소송법 제305조에 따라 재판부는 직권 또는 검사·피고인·변호인의 신청으로 변론을 재개할 수 있다. 특검이 선고 전 유죄 판단에 영향을 미칠 새 증거를 확보한다면 피고인들은 이를 근거로 변론재개를 신청할 수 있다.다만 특검 수사가 실제 항소심 선고에 영향을 미칠지는 미지수다. 특검 임명과 수사 준비에 필요한 시간, 결심공판 이후 선고까지의 기간 등을 고려하면 특검이 유죄 판단에 영향을 미칠 만한 새 증거를 확보하는 데 시간적 제약이 있기 때문이다.