큰사진보기 ▲5분 발언하는 김주성 태안군의원김 의원은 25일 제326회 제2차 정례회에서 5분 자유발언을 통해 국방과학연구소 안흥종합시험장 군소음 피해보상지역 경계에 따른 주민 간 형평성 문제를 제기했다. ⓒ 태안군의회 제공 관련사진보기

"피해 정도와 관계없이 무조건적인 보상을 하자는 것이 아닙니다. 같은 마을에서 비슷한 피해를 겪어 온 주민들의 현실과 생활권이 보상 기준에 충분히 반영되기를 바라는 것입니다. 국가안보를 위해 오랜 세월 희생해 온 주민들이 보상지역의 경계 때문에 또 다른 소외감과 상실감을 느끼는 일이 없기를 바랍니다."

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덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

충남 태안군 근흥면에 위치한 국방과학연구소 안흥종합시험장의 군소음 피해로 고통을 겪고 있는 피해주민들이 같은 마을에서 같은 소음 피해를 겪고 있지만 경계선으로 인해 피해보상금에 형평성이 제기되는 가운데 태안군의회 김주성 의원이 소음피해 보상 사각지대 해소를 위한 태안군 집행부의 적극적인 노력을 주문하고 나섰다.김 의원은 25일 제326회 제2차 정례회에서 5분 자유발언을 통해 국방과학연구소 안흥종합시험장 군소음 피해보상지역 경계에 따른 주민 간 형평성 문제를 제기했다.김 의원은 "근흥면, 남면, 소원면 일대 주민들은 수십 년 동안 포성과 소음, 진동으로 인한 불편에도 국가안보를 위해 희생을 감내해 왔다"며 "이번 소음영향도 재조사를 통해 보상 대상자가 늘어날 것으로 예상되지만, 여전히 형평성 문제가 남아 있다"고 밝혔다.소음영향도 조사는 지난 2021년 '군용비행장·군사격장 소음 방지 및 피해보상에 관한 법률'이 국방부에서 고시됨에 따라 5년마다 재검토 용역을 통해 보상구역과 대상자를 선정한다. 안흥종합시험장은 2021년 최초 조사 이후 올해 재조사가 이루어졌다. 그리고 지난 11월 20일 재조사 결과안에 대한 주민설명회가 열렸다. 2026년 12월 보상구역과 대상자를 최종 고시하며, 2027년 8월부터 소음피해 주민에게 보상을 시작한다.그동안 안흥사격장 주변 지역 피해 주민들은 공정한 피해보상을 위해 소음측정 50%, 사격장과의 거리 50%를 적용하고, 84데시벨 이상을 소음측정 기준으로 삼고 있는 측정기준을 바꿔달라고 목소리를 내왔다.그리고, 올해 재조사를 통해 제2종과 제3종 보상 대상 주민이 늘어날 것으로 예상된다는 게 김 의원의 전망이다.법률에 따른 보상금은 소음 등급에 따라 ▲ 1종(94dB 이상) 월 6만 원 ▲ 2종(90~94dB 미만) 월 4만5천 원 ▲3 종(84~90dB 미만) 월 3만 원이 지급된다. 다만 전입 시기, 실제 사격일수, 근무지 위치 등에 따라 감액될 수 있다."그동안 보상에서 제외되었던 주민 일부가 새로 보상받게 된다는 점은 분명 긍정적인 변화"라고도 한 김 의원은 하지만 "같은 마을에서 동일한 소음 피해를 겪고 있음에도 경계선 하나로 보상 여부가 달라지는 것은 주민들이 쉽게 납득하기 어려운 문제"라면서 "바로 옆집은 보상을 받는데 우리 집은 받지 못한다면, 주민들께서 그 기준을 납득하기는 쉽지 않을 것"이라고 보상 문제를 넘어 마을 공동체의 갈등으로 이어질 수 있다는 우려를 나타냈다.특히 지난 3월 25일 발의된 비도시지역의 제3종 소음대책지역 연접지역의 경계 기준을 '지방자치법'에 따른 리의 경계로 변경해 행정리 단위의 보상지역 확대를 위한 '군소음보상법 일부개정법률안'이 국회 법률안심사소위원회에 회부된 점을 언급하며 "이 법안이 조속히 처리될 수 있도록 태안군과 군의회도 법률 개정의 필요성을 국회와 관계기관에 적극적으로 건의해야 한다"고 강조했다.아울러 현행 제도 내에서 보상 사각지대를 최소화하기 위해 ▲ 보상 대상에서 제외되는 피해 마을과 가구의 현황 파악 ▲ 주민 의견의 관계기관 전달 및 행정적 지원 ▲ 보상금 신청에 대한 충분한 정보 제공과 세심한 안내 등을 집행부에 당부했다.끝으로 김주성 의원은 "중요한 것은 보상 대상자가 얼마나 늘었느냐가 아니라 실제 피해를 겪는 주민들이 얼마나 공정하고 합리적으로 보상받느냐"라며 오랜 세월 희생을 감내해 온 피해주민들이 상실감을 느끼지 않도록 해달라고 강조했다.