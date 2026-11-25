큰사진보기 ▲지난 5월 청해부대 48진 왕건함의 부산작전기지 출항 모습. 왕건함은 지난달 2일 출항한 청해부대 49진 충무공이순신함과 임무를 교대한다. 2026.11.5 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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청해부대의 임무와 원칙은 분명합니다. 첫째, 전쟁에는 관여하지도, 개입하지도 않을 것입니다. 둘째, 파견 목적은 오직 우리 국민의 안전과 선박 및 해상수송로의 보호에 있습니다. 셋째, 활동지역은 소말리아 아덴만 해역과 오만 남방 외해로 한정합니다. 호르무즈 해협은 물론 그 인근 해역도 활동범위에서 제외됩니다. 넷째, 지휘권은 우리 군이 갖고 독자 지휘체계를 유지하며 우리의 판단과 통제에 따라 임무를 수행합니다. 아울러, 역내 주요 국가들과도 긴밀히 소통할 것입니다.

이재명 대통령이 청해부대의 파견 범위가 확대되더라도 '전쟁 불개입' 원칙은 확고히 지킬 것이라고 25일 밝혔다. 이날 국회 국방위원회 소위원회에서는 청해부대 파견에 관한 동의안이 통과됐다.이 대통령은 엑스(X·옛 트위터)에 관련 뉴스를 공유하며 "우리 선박과 해상수송로 안전 확보를 위한 청해부대의 임무는 넓히되, 전쟁 불개입 원칙은 분명히 지킬 것"이라고 했다. 앞서 정부는 10일 국무회의에서 청해부대의 작전 구역을 오만 남방 해협까지 확대하고 해상초계기 등 추가자산을 투입하는 내용을 담은 파견연장 수정동의안을 의결, 국회에 제출했다.이 대통령은 "우리 경제의 생명선인 바닷길과 선박의 안전을 확보하는 일 역시 국가의 중요 책무"라며 "외국 간 전쟁에는 관여하지 않겠지만 우리 국민의 안전과 생명, 이익은 우리 스스로의 힘으로 지켜내야 한다"고 했다. 또 수정동의안 내용을 소개하면서 "지난 9월에 말씀드린 것과 같이, 전투부대 파견은 물론 전쟁에 관여하거나 개입하는 일은 없음을 분명히 밝힌다"고 거듭 강조했다.이 대통령은 "우리 장병들이 모두 무사히 임무를 수행하고 귀환할 수 있도록, 안전 또한 빈틈없이 살피겠다"며 "원칙은 분명하게, 임무는 책임 있게"라고 했다. 또 "바다 위의 위협 앞에서 가만히 있을 수도 무임승차할 수도 없다"며 이번 파병은 국제 정세와 동맹관계를 고려한 결정이라고 강조했다.한편 국방위 소위는 수정동의안에 전쟁 불개입 원칙과 파병 장병의 안전을 최우선으로 유의하고, 자위권 원칙을 준수한다는 부대의견을 추가했다. 오는 26일 국방위 전체회의에서 수정동의안이 통과되면 청해부대 파견에 관한 국회 동의 절차는 본회의 투표만 남는다.