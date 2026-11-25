"어제 만난 사람들이 오늘 또 만나는데, 왜 회의를 네 번이나 따로 하지?"

큰사진보기 ▲<사진-1> 한-아세안 정상회의에 참석한 이재명 대통령 (출처: 대한민국 청와대) ⓒ 대한민국 청와대 관련사진보기

큰사진보기 ▲<사진-2> 한-메콩 정상회의에 참석한 이재명 대통령 (출처: 대한민국 청와대) ⓒ 대한민국청와대 관련사진보기

큰사진보기 ▲<사진-3> 아세안+3 정상회의에 참석한 이재명 대통령 (출처: 대한민국 청와대) ⓒ 대한민국 청와대 관련사진보기

큰사진보기 ▲<사진-4> 동아시아 정상회의(EAS)에 참석한 정상들 (출처: 대한민국 청와대) ⓒ 대한민국청와대 관련사진보기

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지난 16일부터 필리핀에서는 말 그대로 '외교 잔치'가 벌어졌다. 이재명 대통령이 이틀 동안 참석한 다자 정상회의만 네 개였다. 11월 16일에는 한-아세안 정상회의와 한-메콩 정상회의, 17일에는 아세안+3 정상회의와 동아시아 정상회의(EAS)가 열렸다. 외교에 별 관심 없는 사람이라면 이런 질문이 자연스럽게 든다.답은 간단하다. 회의실 문패가 바뀔 때마다 함께 앉는 나라와 다루는 문제가 달라지기 때문이다.첫 번째는 한-아세안 정상회의다. 한국과 아세안 전체가 마주 앉는 자리다. 이번에는 자유무역협정 개선, 인공지능과 디지털 전환, 에너지·전력망, 문화산업 등이 주요 의제로 올라왔다. 안보와 국제정세도 논의됐지만 상대적으로 경제와 산업협력이 두드러졌다.두 번째, 한-메콩 정상회의에서는 지도가 조금 작아진다. 태국·베트남·캄보디아·라오스·미얀마 등 메콩강 주변 5개국이 대상이다. 과거에는 농촌개발이나 인프라 같은 개발협력의 성격이 강했지만, 최근에는 핵심광물 공급망과 초국가범죄까지 의제가 넓어지고 있다. 개발협력에 경제안보가 섞이기 시작한 셈이다.세 번째, 아세안+3에는 한국·중국·일본이 더해진다. 이 협력은 1997년 아시아 금융위기를 계기로 본격화됐다. 한 나라만 잘한다고 막을 수 없는 금융·식량·보건·에너지 위기에 함께 대비하자는 성격이 강하다. 쉽게 말하면 한-아세안이 "같이 잘해보자"에 가깝다면, 아세안+3는 "위기가 오면 같이 버텨보자"에 조금 더 가깝다.마지막 동아시아정상회의(EAS)에는 미국·러시아·인도·호주·뉴질랜드까지 들어온다. 여기서는 남중국해, 미얀마, 국제수로, 강대국 경쟁처럼 훨씬 민감한 문제가 등장한다. 물론 실제 의제는 이렇게 칼로 자르듯 나뉘지 않는다. 다만 이번 회의에서 상대적으로 무엇이 더 두드러졌는지를 보면 대략 이런 그림이 나온다.그런데 여기서 재미있는 문제가 생긴다. 회의에 참여하는 국가들의 전략은 서로 상당히 다르다. 한국과 미국은 동맹이고, 중국은 한국의 중요한 경제 파트너다. 필리핀과 베트남은 남중국해에서 중국과 직접 충돌한다. 아세안 안에서도 중국과 미국을 바라보는 입장은 회원국마다 다르다. 정치체제도, 경제수준도, 안보적 이해도 다른 나라들이 그런데도 계속 만난다. 왜일까.답은 의외로 간단하다. 모든 문제에서 같은 편일 필요는 없기 때문이다. 동네 사람 열 명이 있다고 생각해보자. 정치 이야기를 하면 서로 싸울 수 있고 재개발 문제에서도 의견이 갈릴 수 있다. 하지만 골목에 불이 나면 일단 같이 불부터 끈다.국제정치도 크게 다르지 않다. 남중국해를 바라보는 생각은 달라도 온라인 사기조직은 함께 잡을 수 있다. 미국과 중국 가운데 어느 쪽과 더 가까운지는 달라도 무역은 할 수 있다. 정치체제가 달라도 인공지능이나 전력망 문제는 함께 논의할 수 있다. 국제정치와 지역협력 연구에서는 이처럼 국가 전체의 전략을 먼저 맞추기보다, 서로 이해관계가 겹치는 분야에서 협력을 쌓아가는 방식을 '기능적 협력'이라는 틀로 설명하기도 한다.아세안 역시 이런 방식에 익숙하다. 다만 '아세안이 하나의 생각을 가진다'고 보면 곤란하다. 회원국마다 이해관계는 다르다. 그럼에도 무역, 개발, 재난, 보건, 연결성처럼 공동으로 해결해야 할 문제에서는 협력을 축적해 왔다. 이 지점에서 이재명 정부가 말하는 '국익 중심 실용외교'와 아세안 협력의 방식이 만난다.한국은 미국과의 동맹을 유지하면서도 중국과의 경제관계를 외면할 수 없다. 미·중 경쟁이 심해질수록 다른 지역과 협력의 폭을 넓힐 필요도 커진다. 아세안 회원국들도 각자 계산은 다르지만 디지털 전환, 에너지 인프라, 공급망 안정, 개발격차처럼 공통으로 풀어야 할 과제가 있다. 이런 일을 미국이나 중국 어느 한 나라와만 할 이유는 없다. 일본도, 한국도 필요한 협력 상대가 될 수 있다.결국 서로 필요한 것이 겹치는 지점이 생긴다. 굳이 "우리는 국제정치를 똑같이 바라봅니다"라고 선언할 필요도 없다. 합의할 수 있는 것부터 하면 된다. 이번 정상회의에서도 경찰협력은 실제 사업으로 이어졌고, FTA 개선과 인공지능·문화산업 같은 다음 협력이 논의됐다. 이번 외교의 특징을 조금 거칠게 표현하면 바로 '전략보다 작동'이다. 전략이 중요하지 않다는 뜻은 아니다. 전략이 달라도 작동할 수 있는 분야부터 먼저 움직인다는 뜻이다.물론 여기에는 분명한 한계가 있다. 남중국해는 영토와 주권, 해양질서, 미·중 경쟁이 얽힌 국가 간 안보문제다. 범죄자를 함께 잡는 것과 "이 바다는 누구 것인가"를 결정하는 것은 전혀 다른 일이다. 미얀마는 성격이 다르다. 여기서는 군부 통치와 정권의 정당성, 폭력과 인도주의 위기가 핵심이다. 아세안은 폭력 중단과 대화, 인도적 지원 등을 요구해 왔지만 정치적 해결은 여전히 멀다.두 문제는 서로 다르지만 공통점이 있다. 기술이나 경제협력만으로 쉽게 풀기 어려운 고위정치의 영역이라는 점이다. 그래서 기능적 협력의 힘은 갈등을 모두 해결하는 데 있지 않다. 오히려 하나의 갈등 때문에 다른 협력까지 모두 멈추지 않게 만드는 데 있다. 남중국해에서 의견이 다르다고 인공지능 협력을 중단할 이유는 없다. 미얀마 문제를 당장 풀지 못한다고 온라인 범죄 대응까지 포기할 필요도 없다.이번 네 번의 정상회의에서 눈여겨볼 지점이 바로 여기에 있다. 참가국들이 하나의 전략에 합의한 것이 아니다. 전략이 다른 상태에서도 무엇을 함께할 수 있는지를 찾아낸 것이다.그렇다면 이렇게 복잡한 회의를 네 번이나 하고 나면 한국에는 무엇이 남을까. 가장 먼저 기대할 수 있는 것은 협력의 통로가 넓어지는 것이다. FTA 개선과 인공지능·에너지 협력이 실제 사업으로 이어진다면 한국 기업에는 새로운 시장과 산업협력의 기회가 생길 수 있다. 메콩 지역의 핵심광물과 아세안+3의 공급망 협력 역시 특정 국가에 대한 의존을 줄이는 선택지가 될 수 있다.조금 더 피부에 와닿는 분야는 국민안전이다. 동남아시아를 거점으로 한 온라인 사기와 초국가범죄는 이미 한국인의 피해와 직접 연결돼 있다. 경찰협력이 실제 사업으로 이어졌다는 점은 이런 정상외교가 시민의 일상과도 연결될 수 있음을 보여준다.장기적으로는 외교적 선택지를 넓힐 가능성도 있다. 미·중 경쟁이 심해질수록 한국에는 양자택일의 압박이 반복된다. 그러나 외교가 반드시 객관식일 필요는 없다. 아세안과 관계를 넓히고, 중국·일본과는 아세안+3에서 협력하며, 미국·인도·호주와는 EAS에서 계속 만나는 것 자체가 한국이 움직일 수 있는 공간을 넓히는 일이다.다만 여기서 한 가지는 분명히 해야 한다. 정상회의에서 합의했다는 것과 실제 성과가 생겼다는 것은 같은 말이 아니다. FTA 개선은 앞으로 협상을 거쳐야 하고, 인공지능이나 문화산업 협력도 실제 사업과 예산으로 이어져야 한다. 공급망 역시 선언한다고 하루아침에 안정되지 않는다. 정상회의는 가게 문을 연 것에 가깝다.평가는 이제부터다. 이번에 만든 협력들이 실제로 시장과 공급망의 선택지를 넓히고, 국민의 안전을 지키며, 미·중 경쟁 속에서 한국이 움직일 공간을 얼마나 넓혀주는지를 지켜봐야 한다. 이번 네 번의 정상회의가 보여준 것은 거대한 전략적 합의가 아니었다. 생각이 다른 나라들과도 할 수 있는 것부터 하나씩 움직여보는 방식이었다. 전략보다 작동. 이 말이 단순한 외교수사로 끝날지, 한국이 복잡해지는 국제질서를 헤쳐나가는 하나의 방식이 될지는 결국 앞으로 무엇이 실제로 작동하느냐에 달려 있다.