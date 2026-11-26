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"저는 변호인을 선임하지 않겠습니다. 이혼을 받아들이겠어요. 그리고 재혼 승인을 요구합니다."

큰사진보기 ▲이혼을 받아들이며 당당히 재혼 승인을 요구하는 나비에. ⓒ 디즈니+ 관련사진보기

"내가 그 단 한 명이 될 거예요."

큰사진보기 ▲즉위식에서 나비에에게 청혼하는 하인리. ⓒ 디즈니+ 관련사진보기

"폐하는 내가 힘을 써서 상처를 줄 가치가 없어요. 나는 내 삶의 선택을 했을 뿐입니다. 그러니 폐하는 폐하가 선택한 그 사람과 가려던 길을 가세요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

수요일마다 시곗바늘을 빨리 돌리고 싶게 만들었던 드라마 <재혼황후>가 대단원의 막을 내렸다.방영 내내 안방극장을 뜨겁게 달구었던 이 작품은 원작 웹소설과 웹툰의 큰 줄기를 벗어나지 않은 결말을 택했다. 예상 밖의 파격이나 충격적인 반전은 없었으나, 드라마가 퇴장하며 남긴 묵직한 여운과 인간적인 통찰만큼은 쉽게 가시지 않는다. 이제 더 이상 수요일을 손꼽아 기다릴 일이 사라졌다는 허전함 속에서, 마지막 회가 건넨 메시지의 의미를 천천히 되짚어 본다.마지막 회에서 가장 강렬하고 통쾌했던 순간은 단연 나비에(신민아 분)의 이혼 법정 장면이다. 법정으로 향하는 두 사람의 대비는 극명하다. 황제 소비에슈(주지훈 분)는 미련을 버리지 못한 채 결혼반지를 낀 손으로 이혼 사유를 빼곡히 적은 서류 뭉치와 변호인을 대동하고 나타난다. 반면, 나비에는 아무것도 끼지 않은 빈 손가락으로 단 한 장의 서류도, 변호인조차 선임하지 않은 홀가분한 모습으로 등장한다.동대제국 역사상 폐비가 재혼한 전례가 단 한 번도 없다는 소비에슈의 절규 앞에, 나비에는 일말의 흔들림도 없이 단호하게 선을 긋는다.평생을 바쳐 일구어낸 황후의 왕관 대신, 서왕국의 하인리(이종석 분)와 함께 평등과 자유라는 새로운 바람을 일으키기로 결심한 나비에.이 장면을 지켜보던 라스타(이세영 분)는 나비에를 향해 "참 무서운 분이시군요. 권력 없이는 단 하루도 살 수 없는 걸까요?"라며 혀를 내두른다. 하지만 그 말은 오히려 라스타 자신의 비극적인 삶을 비추는 거울처럼 들린다.노예라는 비천한 과거를 지우고 권력의 정점에 서기 위해 온갖 거짓과 위선으로 점철된 삶을 선택한 라스타에게, 권력이란 타인을 짓밟고 자신을 치장하는 생존의 도구였다. 그렇기에 권력을 내려놓으면서도 곧바로 다른 나라의 왕비가 되려는 나비에의 행보가 그에게는 권력에 대한 지독한 집착으로 밖에 보이지 않았던 것이다.그러나 나비에의 선택은 라스타의 계산과는 본질적으로 달랐다. 어린 시절 나비에와 소비에슈는 동대제국의 가장 춥고 어두운 곳까지 빛이 들게 해달라며, 마지막까지 서로의 곁을 떠나지 않겠다고 간절히 기도했었다. 세상의 온갖 풍파와 내란을 함께 이겨내며 위대한 제국을 건설한, 그야말로 신이 점지해 준 운명 같은 부부였다.하지만 변심한 남편과 과거의 영광은 이미 지나간 시간일 뿐이다. 나비에는 과거의 맹세와 타인의 시선이라는 낡은 감옥에 스스로를 가두지 않고, 자신의 미래를 주체적으로 개척하는 길을 택했다. 왕관이라는 껍데기가 아니라, 평등과 자유라는 새로운 가치를 함께 실현할 동반자를 선택한 것이다.극의 대미를 장식한 것은 매달리며 울부짖는 소비에슈를 향한 나비에의 서늘하고도 명료한 일갈이었다.곁에 두고 싶은 사람을 빼앗기는 것이 가장 큰 치욕이라며, 나비에가 사랑하는 모든 것을 세상에서 없애버리겠다고 저주에 가까운 분노를 쏟아내는 소비에슈. 거짓된 선택의 늪에 빠져 스스로를 파멸로 몰아넣은 라스타와 집착에 눈이 먼 소비에슈가 텅 빈 궁전 속에서 고독을 맞이할 때, 모든 것을 내려놓고 떠난 나비에는 마침내 진정한 자유를 얻는다."나는 내 삶의 선택을 했을 뿐"이라는 나비에의 이 선언은, 브라운관 밖에서 각자의 인생을 살아가는 우리에게도 묵직한 질문을 던진다.우리는 살면서 마주하는 수많은 불행과 갈등, 그리고 예상치 못한 시련의 원인을 타인이나 환경 탓으로 돌리곤 한다. '누구 때문에', '무엇 때문에' 내 삶이 이렇게 엉켜버렸다며 원망을 쏟아내지만, 냉정하게 한 걸음 물러서서 돌아보면 그 모든 길의 입구에 서서 발을 내디딘 것은 결국 '나 자신'의 선택이었다.올해 은퇴를 맞이하고 황혼육아를 결심하며 딸의 집에서 보내는 나의 일상 역시 이와 다르지 않다.설레는 마음과 선의로 시작한 '딸과 함께 살기'는 막상 현실의 문턱을 넘자 생각보다 만만치 않은 과제로 다가왔다. 사소한 생활 습관부터 아이를 돌보는 방식까지, 딸이 불편함을 느끼며 일일이 수정을 요청할 때마다 내 마음속에는 서운함과 피로감이 겹겹이 쌓여갔다.여기에 나이 듦에 따른 관절의 잦은 통증과 극심한 에너지 고갈, 그리고 주변 지인들의 잇따른 투병 소식까지 겹치며 마음의 여유는 바닥을 드러냈다. 가깝게 지내던 이들의 건강 이상 신호가 남의 일처럼 느껴지지 않는 나이가 되었다는 사실은, 육체적 피로만큼이나 깊은 심리적 위축을 불러왔다.갈등과 서운함의 늪에서 허우적대던 내게 남편은 냉철한 진단을 내놓았다. 우리 가족은 누구의 간섭을 받는 것을 싫어하고 각자의 생각대로 살아가는 독립적인 성향이 강한 편이며, 딸의 집이라는 공간에서 벌어지는 간섭은 부모에 대한 존중의 결여가 아니라 내가 새로운 환경과 규칙에 '적응'해 가는 과정일 뿐이라는 것이다. 또한 육아 퇴근 후에도 밤늦게까지 시간을 보내느라 만성 피로에 시달리는 젊은 부부의 생활 리듬을 이해해야 한다는 조언도 덧붙였다.남편의 말을 듣고 나서야 비로소 머릿속을 짓누르던 안개가 걷혔다. 나는 애초에 존재하지 않던 과분한 친절과 배려를 혼자서 기대하며, 내 마음대로 서운함이라는 소설을 쓰고 있었던 셈이다. 무엇보다 중요한 사실은, 이 모든 상황 역시 나비에의 말처럼 "내가 내 삶의 선택을 했을 뿐"이라는 점이다. 누구의 강요나 억압이 아닌, 사랑스러운 손주들의 성장을 가장 가까운 곳에서 지켜보고 싶다는 내 의지로 기꺼이 택한 길이다.드라마의 마지막 장면에서 하인리는 나비에에게 자신이 밤마다 편지를 전하던 새 '퀸'이라는 사실을 알리기 위해 마지막 날갯짓을 한다. 원작에 담긴 두 사람의 행복한 일상과 새 생명의 탄생 같은 뒷이야기는 온전히 시청자의 상상과 여운으로 남았다.나의 황혼육아 역시 아직 완성되지 않은 현재진행형의 드라마다. 때로는 삐걱거리고, 체력이 부쳐 예민해지기도 하겠지만, 이제는 탓하거나 원망하기보다 먼저 지친 내 몸과 마음의 에너지를 충전하는 일에 집중하려 한다. 나비에가 동대제국의 무거운 왕관을 벗어 던지고 서대제국의 새로운 여왕으로 거듭났듯, 나 역시 이 낯선 일상의 주인이 되어보려 한다.