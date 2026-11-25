큰사진보기 ▲중앙해양특수구조단 잠수구조대는 25일 오전 2인 1조를 투입해 태안 해광호 침몰 지점 주변을 탐색했다. ⓒ 태안해경제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲중앙해양특수구조단 잠수구조대는 25일 오전 2인 1조를 투입해 태안 해광호 침몰 지점 주변을 탐색했다. ⓒ 태안해경제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲중앙해양특수구조단 잠수구조대는 25일 오전 2인 1조를 투입해 태안 해광호 침몰 지점 주변을 탐색했다. ⓒ 태안해경 제공 관련사진보기

▲25일 해광호 수중 수색 장면 태안해경제공(신문웅 편집) 관련영상보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

태안해양경찰서가 해광호 실종 선원 7명을 찾기 위해 수색 여드레째인 25일 오전과 오후 두 차례 잠수수색을 벌였으나, 강한 물살과 제한된 시야로 선체와 실종자를 찾지 못했다.앞서 해군 무인잠수정으로 침몰 선체의 위치를 확인한 해역에서 잠수대원들이 직접 접근을 시도했지만, 이날 수색에서는 선체에 닿는 데 어려움을 겪었다.태안해경에 따르면 중앙해양특수구조단 잠수구조대원들은 조류가 약해지는 정조 시간에 맞춰 이날 오전 10시께와 오후 4시께 침몰 해역에서 수중수색을 했다. 해경은 잠수대원 8명을 2인 1조, 4개 조로 편성했으며 오전에는 첫 번째 조 2명을 투입했다.정조에 맞춰 들어갔지만 수중 여건은 좋지 않았다. 해경은 조석 간만의 차가 큰 사리 때를 맞아 현장 유속이 약 2노트(시속 약 3.8㎞)에 달했고, 수중 시야는 1m 이내였다고 설명했다.잠수대원들은 약 100kg의 장비를 착용한 채 조류에 밀리지 않도록 하잠줄을 한 손으로 붙잡고 주변을 살폈다. 해경은 오리발을 저어도 제자리를 유지하기 어려울 정도로 물살이 강해 대원들의 체력 소모가 컸다고 밝혔다.해경은 선체 주변 장애물과 위험요소를 확인하고 잠수대원이 안전하게 접근하고 이동할 수 있는 경로를 확보하는 데 우선순위를 두고 있다. 선체에 접근하면 위치 표시 부이 설치를 추진하고, 다방향 수중 CCTV로 선체 외부 등을 살필 계획이다. 출입구 봉쇄 등 추가 조치도 현장 여건에 따라 검토한다.해경은 기상과 조류, 수중 시야, 구조대원의 안전을 종합적으로 고려해 다음 잠수수색 일정을 정하고, 계획이 확정되는 대로 알리겠다고 밝혔다.한편 24일 밤에는 함선 19척이 동원됐다. 기상 악화로 항공·잠수수색이 제한된 가운데 중부·서해지방해양경찰청 관할 해역과 항포구, 도서지역을 수색했으나 특이사항은 발견되지 않았다. 25일 주간 수색계획에는 해경 함정 17척과 관공선 2척, 군 함정 2척 등 함선 21척과 항공기 8대가 편성됐다.