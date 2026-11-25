"법적 분쟁이 계속되는 가운데, 기금 문제 해결을 내세운 새로운 단체들까지 등장하면서 지역사회에 혼선과 갈등을 조장하고 있습니다. 대표성과 권한이 불분명한 일부 단체의 주장이 군민 전체의 뜻으로 받아들여져서는 안 됩니다."

큰사진보기 ▲5분 자유발언에 나선 장영숙 태안군의회 부의장장 부의장은 5분 발언에서 “태안군은 기존 유류 피해 관련 단체와 어촌계, 군민 대표, 군과 의회, 전문가 등이 폭넓게 참여하는 공정한 협의체를 구성하고, 이를 통해 군민이 기금의 현황을 올바르게 이해하고, 충분한 공론화를 거쳐 기금의 활용과 집행 방향에 실질적으로 참여할 수 있도록 해야 한다”고 제안했다. ⓒ 태안군의회 제공 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

피해민의 재기와 해양 환경 복원을 목적으로 삼성중공업이 11개 유류 피해 지역에 내놓은 '삼성지역발전기금'을 둘러싸고 현재 법적 분쟁이 진행되고 있는 가운데 '배분금 반환 청구의 소' 1심에서 허베이사회적협동조합이 패소하면서 사회복지공동모금회에 배분금 반환을 선고한 이후 우후죽순으로 생겨나고 있는 단체들에 대한 우려가 충남 태안군의회에서 나왔다.태안군의회 장영숙 부의장은 25일 열린 제326회 제2차 정례회에서 5분 자유발언에 나서 대표성 없는 단체들에 대한 우려를 전한 뒤 대안으로 "태안군은 기존 유류 피해 관련 단체와 어촌계, 군민 대표, 군과 의회, 전문가 등이 폭넓게 참여하는 공정한 협의체를 구성하고, 이를 통해 군민이 기금의 현황을 올바르게 이해하고, 충분한 공론화를 거쳐 기금의 활용과 집행 방향에 실질적으로 참여할 수 있도록 해야 한다"고 제안했다.장 부의장은 '삼성출연기금, 이제 태안군민의 품으로 돌아와야 합니다'를 주제로 5분 발언에 나섰다. 장 부의장은 먼저 삼성지역발전기금의 수탁 과정에서부터 법정 다툼이 이어지기까지의 과정을 설명했다.장 부의장은 "사고에 대한 사회적 책임을 다하기 위해 삼성중공업은 지역 주민의 재기와 해양 환경 복원을 목적으로 2900억 원의 지역발전기금을 출연했다"면서 "이 가운데 태안·서산·서천·당진 4개 피해 지역을 대상으로 하는 허베이사회적협동조합에는 이자를 포함해 약 2,024억 원이 배분되었다"고 전제했다."사고 발생 19년이 지난 지금까지도 기금은 본래의 목적을 이루지 못하고 있다"고 말을 이은 장 부의장은 "지난 10월 1일 서울중앙지방법원은 허베이사회적협동조합에 배분금 잔액 약 1,850억 원과 지연손해금을 사회복지공동모금회에 반환하라고 선고했다"면서 "그러나 허베이조합이 이에 불복해 항소하면서 판결은 아직 확정되지 않았고, 법적 분쟁은 계속되고 있다"고 법정 다툼을 우려했다.현재 삼성지역발전기금 배분기관인 사회복지공동모금회가 수탁기관인 허베이사회적협동조합과 서해안연합회를 상대로 제기한 '배분금 반환 청구의 소'는 모금회가 서해안연합회를 상대로 지난 10월 16일에, 서해안연합회와 허베이사회적협동조합이 모금회를 상대로 10월 1일과 8일에 각각 항소장을 제출하면서 2라운드를 맞고 있다.서울고등법원은 이 사건을 지난 13일 접수한 뒤 사건을 제16-2민사부에 배당했다. 23일 현재 원고인 모금회와 허베이조합, 서해안연합회에 모두 항소장부본과 항소기록접수 통지서, 소송안내서가 송달된 것으로 확인됐다. 항소심 첫 공판일은 아직 잡히지 않았다.서울중앙지법의 판결문을 인용해 장 부의장은 "허베이사회적협동조합은 2021년 말까지 목적 사업비로 약 64억 원을 집행한 반면, 운영비로는 약 93억 원을 사용했다"면서 "재판부는 내부 갈등과 의사결정 체계의 기능 부전, 저조한 사업 집행 실적을 지적하면서 사업 계획에 피해민의 의사가 충분히 반영되었다고 보기 어렵다고 판단했다. 참으로 안타깝고 실망스러운 일"이라고 내다봤다.계속해서 장 부의장은 "피해민의 재기와 지역공동체의 회복을 위해 마련된 기금이 정작 그 목적을 제대로 이루지 못한 채, 조직 운영과 내부 갈등 속에서 오랜 시간을 허비한 것"이라면서 "이제는 기금 운영에 대한 책임 있는 설명과 성찰이 있어야 한다"며 기금의 사용처를 군민 앞에 소상히 밝혀야 한다고도 했다.그러면서 태안군의 적극적인 역할론도 주문했다. 태안군이 기금의 활용 방향을 논의할 수 있도록 책임 있는 조정자이자 협력자로 나서야 한다는 것.이에 장 부의장은 ▲기금 운영의 투명한 공개와 책임 있는 설명과 ▲관계기관과의 협의를 통한 정상 집행 방안 마련, 특히 군민이 주도적으로 참여하는 지역사회 협의체 구성을 제안했다."더 이상 소중한 기금이 갈등과 법적 다툼 속에 머물러 있어서는 안 된다"면서 윤희신 태안군수에게도 요청했다. 장 부의장은 "더 이상 이 문제를 관계기관이나 특정 단체에만 맡겨두어서는 안된다"면서 "태안군이 직접 군민의 목소리를 모으고, 관계기관과 적극적으로 협의하여 지역발전기금이 본래의 목적에 맞게 군민 품으로 돌아올 수 있길 바란다. 유류 피해 당사자인 군민의 정당한 요구가 기금의 집행 과정에 반영될 수 있도록 앞장서달라"며 책임 있는 결단과 실천을 촉구했다.