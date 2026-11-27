민생의 또 다른 뜻은 생민, 즉 살아있는 국민입니다. 남인순 국회부의장이 구성을 제안한 '친밀관계폭력대책 특별위원회'는, 그래서 민생특위입니다. 국회의원 93명이 뜻을 같이 했습니다. 살아있는 국민을 더 잘 지키자는 결의에 여야는 없습니다. 그 의미와 과제 그리고 진행 과정 등을 93회 연재합니다.

큰사진보기 ▲세계여성폭력추방주간 시작날인 2024년 11월 25일 오전 서울 종로 보신각앞에서 한국여성의전화 주최로 '여성 살해 규탄 퍼포먼스 - 192켤레의 멈춘 신발'이 열렸다. ⓒ 권우성 관련사진보기

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하반기 국회에서 특위 구성에 대한 합의가 안됐다. 각 당이 진행하려는 특위에 대한 여야 협상이 안 된 상황이 친밀관계폭력대책 특위 구성과도 맞물려 있다.

큰사진보기 ▲김민석 더불어민주당 대표가 23일 국회에서 열린 최고위원회의에서 폐회를 선포하고 있다. 오른쪽은 한병도 원내대표. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲정점식 국민의힘 원내대표가 19일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 오른쪽은 장동혁 대표. ⓒ 남소연 관련사진보기

우리 법과 제도는 교제폭력을 너무나 소극적으로 다루고 있습니다.

큰사진보기 ▲고민정 더불어민주당 의원이 16일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 교육위원회 전체회의에서 최교진 교육부 장관에게 수능 부정 행위자에 대해 "(응시 자격을) 완전 박탈해야 한다"는 의견을 밝히고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

강경숙, 강준현, 고민정, 곽상언, 권향엽, 김교흥, 김남국, 김남근, 김남희, 김동아, 김미애, 김병주, 김선민, 김성범, 김소희, 김윤, 김재원, 김정재, 김주영, 김준형, 김준환, 김현, 김현정, 김희정, 남인순, 맹성규, 모경종, 문금주, 문대림, 문정복, 민병덕, 박은정, 박정, 박주민, 박지원, 박지혜, 박해철, 박홍근, 박희승, 백선희, 백혜련, 복기왕, 부승찬, 서미화, 서영교, 서영석, 서왕진, 성일종, 소병훈, 손솔, 송옥주, 송재봉, 신장식, 안규백, 안태준, 양부남, 염태영, 오세희, 용혜인, 유동수, 유용원, 윤종군, 윤종오, 이광재, 이기헌, 이상식, 이수진, 이언주, 이연희, 이재관, 이재정, 이주희, 이춘석, 이학영, 임미애, 장종태, 전종덕, 전진숙, 정성호, 정춘생, 정혜경, 조계원, 조은희, 진선미, 채현일, 최기상, 최혁진, 한준호, 허성무, 허영, 허종식, 홍기원, 황명선(가나다 순)

10월 12일 새벽, 제주도 대로변에서 40대 여성이 사망했습니다. 가해자는 전 연인이었던 강아무개(61)이었습니다. 지난해 10월부터 지난 5월까지 피해자는 스토킹, 교제폭력 등으로 4차례 경찰에 신고를 하며 자신을 지키려 애썼습니다. 경찰은 지난 9월 16일 피해자에게 스마트워치를 지급했으나 강씨가 범행 도중 스마트워치를 뜯어냈다고 합니다. 결국 스마트워치를 눌러보지도 못한 채, 피해자는 사망했습니다.또, 그렇게 한 명의 여성이 교제살인 당했습니다.그로부터 3일 뒤, 남인순 국회부의장은 국회에 결의안을 발의했습니다. 여야 의원 93명, 전체의 3분의 1에 가까운 이들이 뜻을 함께했습니다. 남 부의장이 낸 결의안은 흩어져 있는 친밀한 관계 폭력 관련 법안들을 한 데 모아 심사·처리하자는 것을 골자로 하는 '친밀관계폭력대책 특별위원회 구성 결의안'이었습니다. 남 부의장은 지난 13일 <오마이뉴스>와 한 인터뷰에서 "이 문제에 대해 가장 우선적으로 논의해야 한다는 시급성과 절박성이 있었다"라고 했습니다. 하루 걸러 하루, 교제살인 사건이 보도되던 때였습니다.남 부의장은 "특위를 통해 법안을 논의하면 속도가 난다"고도 말했습니다. 그도 그럴 것이, 22대 국회에서 발의된 친밀관계폭력 대응 관련 법안은 무려 28건(11월 25일 기준)에 달합니다. 법제사법위원회, 성평등위원회 등 소관 상임위원회도 다릅니다. 법안마다 내용과 형식(전면 개정, 제정 등)에도 차이가 있습니다. 이 법안들이 '계류'만 돼 있기에, 이를 한꺼번에 모아서 빨리 논의를 시작하자는 것입니다.발의 바로 다음 날인 10월 16일, 결의안은 소관 상임위인 운영위원회에 회부됐습니다. 그로부터 40여 일이 흘렀습니다. 특위 구성에 대한 논의는 어디까지 진척됐을까요. 이에 대해 남 부의장은 다음과 같이 설명했습니다.당 별로 구성하고자 하는 특위들이 있는데, 정치권이 경색돼 여야가 합의에 이르기 어렵다는 것입니다. 특위가 출범을 해야 법안 논의도 하고, 관계 부처 협의도 시작하고, 공청회를 통해 여론도 만들어 갈 텐데 '여야 합의'라는 길목 앞에 꽉 막혀 있는 형국입니다.그런데 말입니다. 여야 지도부는 이미 입을 모아 '친밀한 관계 폭력' 관련 법이 필요하다고 강조해왔습니다.김민석 더불어민주당 대표는 지난 4일 교제·가정폭력 및 스토킹이 "사적 갈등의 영역을 넘어서 이제는 중대 범죄가 됐다. 관계성 범죄는 이제 사전 예방 체제로 넘어가야 하는 상황"이라고 진단했습니다. 교제·가정폭력 및 스토킹 근절대책 특별위원회 출범식에서 이 같이 말한 김 대표는 당 소속 특위 위원들에게 "무거운 책임감을 가지고 함께해 주시고 당도 적극적으로 돕겠다"고 덧붙였습니다. 지난 25일 세계 여성 폭력 추방의 날을 맞아 김 대표는 "당 특위를 중심으로 법·제도 개선을 포함, 종합대책 마련에 속도를 내겠다"라고 밝히기도 했습니다.같은 날 한병도 원내대표 역시 "지난달 여야 의원 93명은 여러 상임위에 걸친 법안을 함께 심사하기 위해 '친밀관계폭력대책특별위' 구성 결의안을 공동 발의했다"며 "조속히 본회의에서 의결하도록 힘쓰겠다"고 말했습니다.협상의 상대, 국민의힘도 마찬가지입니다. 정점식 국민의힘 원내대표는 지난 10월 21일 국민의힘 성평등가족위원회가 주최한 '관계성 범죄, 반복되는 여성 피해와 국가의 책임' 간담회에 참석해 "당 성평등가족위원회를 중심으로 관계성 범죄 TF를 만들어서 관계성 범죄 예방과 피해자 보호를 위한 입법과 제도 개선에 최선을 다하겠다"고 강조했습니다.장동혁 대표도 1년 전인 2025년 9월 11일 '교제폭력 대응 국회 세미나'를 통해 "교제폭력 처벌과 근절을 위한 특례법이 논의되고 있는 것으로 알고 있다. 신속한 입법을 통해 피해자 보호를 위한 제도적 기반이 마련되어야 할 것"이라며 "국민의힘도 교제폭력 문제를 개선할 수 있는 정책들을 마련할 수 있도록 모든 노력을 기울이겠다"고 말했습니다.저마다 "속도를 내겠다", "힘쓰겠다", "최선을 다하겠다", "노력을 기울이겠다"고 했습니다. 신속한 입법을 약속한 지 1년이 넘었습니다. 법안들을 한데 모아 심사하자는 결의안이 발의된 지도 40여 일이 흘렀습니다. 그러나 여야를 아우르는 국회 특위는 아직 출범조차 못했습니다.장 대표가 참석한 세미나에는 교제폭력 생존자 박지현(가명)씨도 참석했습니다. 이별을 통보하자 전 연인은 박씨의 집에 들어오려 했다고 합니다. 경찰의 적극적 대응으로 일상을 회복했다면서도 박씨는 "경찰 노력이 무색하게도 제도적으로 미비한 부분이 꽤 많다는 걸 실감했다"고 토로했습니다. 그러면서 "제 경험과 다른 피해자들의 목소리가 제도와 법을 바꾸는 데 작은 불씨가 되기를 바라는 마음에 이 자리에 섰다"고도 말했습니다. 그는 이렇게 얘기하기도 했습니다.이 말을 두고 여야 지도부는 자신 있게 '아니'라고 얘기할 수 있을까요. 의지는 말로 증명되지 않습니다. 구체적 행동으로 드러납니다. 이제는 여야 지도부의 진짜 의지를, 이를 통한 합의를 보여줄 때입니다. 이미 늦었습니다.남 부의장이 발의한 결의안에는 고민정 더불어민주당 의원도 이름 올렸습니다.KBS 아나운서였던 고 의원은 2017년 당시 문재인 대선 후보 캠프의 대변인으로 활동하며 본격적으로 정치권에 발을 디뎠습니다. 이후 제21·22대 국회의원 선거(서울 광진구 을)에서 연달아 당선돼 현재 재선의원인데요.그간 고 의원은 성평등 및 교제폭력 문제를 두고 여러 활동을 해왔습니다. 고 의원은 '선거 시 각 정당이 여성을 30% 이상 추천 노력' 등의 내용이 담긴 '성평등 국회 실현을 위한 실천 결의안'에 동참했는데요. 고 의원은 같은 당 소속 박정현·김동아 의원이 발의한 교제폭력 관련 처벌법 및 교제폭력 피해자 지원 등에 관한 법률 네 건에 공동 발의자로 참여하기도 했습니다.지난해 10월 22일 국회 교육위원회 국정감사에서 고 의원은 교제폭력 피해를 입은 학생이 숨진 사건을 두고 임종식 경북교육감을 강하게 질타하기도 했는데요. 당시 고 의원은 "피해자에 대한 분리 조치에 실패했다", "학교폭력전담관의 2차 가해가 있었다"며 임 교육감의 책임을 따져 물었습니다.고 의원이 공개한 '학교폭력사안 조사보고서'에는 피해 학생이 교제 중이던 가해 학생으로부터 '담배빵' 행위를 당했다고 기재돼있었는데요. 학교폭력대책심의위원회 위원장은 이를 두고 피해 학생에게 "빌미를 줬다"며 2차 가해 발언을 했습니다. 이 역시 고 의원이 공개한 학폭위 회의록에 고스란히 적혀 있었는데요. 이후 가해 학생에게는 출석정지 10일의 처분이 내려졌고, 피해자는 처분 3주 후 스스로 생을 마감했습니다. 고 의원은 "이렇게 세 번을 놓쳤기에 학생이 목숨을 끊었다"며 교육감에게 사과를 촉구했고, 임 교육감은 자리에서 일어나 유가족에게 사과했습니다.다음은 친밀관계폭력대책 특별위원회 구성결의안 공동발의 국회의원 93명.