민생의 또 다른 뜻은 생민, 즉 살아있는 국민입니다. 남인순 국회부의장이 구성을 제안한 '친밀관계폭력대책 특별위원회'는, 그래서 민생특위입니다. 국회의원 93명이 뜻을 같이 했습니다. 살아있는 국민을 더 잘 지키자는 결의에 여야는 없습니다. 그 의미와 과제 그리고 진행 과정 등을 93회 연재합니다.

"오늘은 세계여성폭력추방의날이자 여성폭력추방주간이 시작되는 날이다. 올해만 해도 남양주, 부천, 경기 광주, 서울 송파, 제주, 대전, 서울 은평, 그리고 더 많은 곳에서 여성들이 살해되었다. 대부분 남편, 전 남편, 애인, 전 애인이 저지른 것이었다. 피해자들은 신고 이력이 있으며, 접근금지 명령, 스마트워치 지급 등 보호조치를 받기도 했다. '신고하면 보호받는다'라는 기본적인 원칙이 무너졌다."

큰사진보기 ▲2026년 10월 21일, 서울 종로구 청와대 인근에서 한국여성의전화 주최로 열린 스토킹처벌법 시행 5주년 기자회견에서 참가자들이 손팻말을 들고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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"무엇이 한 할머니를 상해치사범으로 만들었는가. 두말할 필요 없이 '인간의 탈을 쓴 악마'다. 자기 여인을 시도 때도 없이 마구 두들겨 패는 인격 파탄자 앞에서 그 여인의 노모는 온몸을 떨며 몸부림쳤다. 그 결과 그 파탄자가 죽었다. 그렇다면 그 노모는 가해자인가? 우리는 아니라고 생각한다." (1996년 5월 9일 자 <조선일보> 사설)

큰사진보기 ▲1996년 5월 3일자 <한겨레>의 '칠순 할머니 서글픈 살인' 보도. ⓒ 네이버뉴스라이브러리 관련사진보기

"당시 시대적 상황에서 볼 때 특례법의 이원적 구조는 법을 탄생시키기 위한 불가피한 측면이 있었던 것이 사실이다... (중략) 하지만 형사처벌과 보호사건 송치 선택에 검사의 폭넓은 재량이 인정되는 가운데 결국 처벌법의 이원적 구조는 '가정보호'라는 입법 목적과 결부되어 실질적으로는 가정폭력범죄를 '경미한 폭력사건' 정도로 취급하는 결과를 가져왔다." (가정폭력범죄 처벌 특례법 10년의 평가, 2008년, 이호중 현 서강대 법학전문대학원 교수)

"'가정 유지', '관계 유지'가 아닌 피해자의 인권 보장을 우선으로 정책을 마련하라."

큰사진보기 ▲2026년 7월 31일, 강준현 의원(더불어민주당 수석대변인)이 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"국회의원의 가장 큰 책무는 법을 제정·개정하고 행정부를 견제·감시하는 것이다. 그 과정에서 시민들의 목소리를 반영하는 것이 무엇보다 중요하다."

강경숙, 강준현, 고민정, 곽상언, 권향엽, 김교흥, 김남국, 김남근, 김남희, 김동아, 김미애, 김병주, 김선민, 김성범, 김소희, 김윤, 김재원, 김정재, 김주영, 김준형, 김준환, 김현, 김현정, 김희정, 남인순, 맹성규, 모경종, 문금주, 문대림, 문정복, 민병덕, 박은정, 박정, 박주민, 박지원, 박지혜, 박해철, 박홍근, 박희승, 백선희, 백혜련, 복기왕, 부승찬, 서미화, 서영교, 서영석, 서왕진, 성일종, 소병훈, 손솔, 송옥주, 송재봉, 신장식, 안규백, 안태준, 양부남, 염태영, 오세희, 용혜인, 유동수, 유용원, 윤종군, 윤종오, 이광재, 이기헌, 이상식, 이수진, 이언주, 이연희, 이재관, 이재정, 이주희, 이춘석, 이학영, 임미애, 장종태, 전종덕, 전진숙, 정성호, 정춘생, 정혜경, 조계원, 조은희, 진선미, 채현일, 최기상, 최혁진, 한준호, 허성무, 허영, 허종식, 홍기원, 황명선(가나다 순)

11월 25일은 세계여성폭력추방의 날입니다. 한국여성의전화 등 14개 전국조직 및 협의회와 66개 단체가 이날 내놓은 성명 제목은 "교제폭력 포괄하는 친밀관계폭력처벌법으로 가정폭력처벌법 전면 개정하라"입니다. 이들은 "국가가 가해자를 내버려둔 채 '피해자 보호 조치'에만 매달렸다"며 "피해자를 보호하겠다던 그 시간 동안, 역설적이게도 수 천 명의 여성들이 죽음으로 내몰렸다"고 주장했습니다.그러면서 이들은 "가정폭력처벌법이 제정된 후 30년이 되어 가는 시간 동안, 데이트폭력이 가시화되어 입법 논의를 해 온 십 여 년 간 끊임없이 제기되고, 지적되고, 예견된 한계였다"고 강조했습니다. '예견된 한계', 무슨 뜻일까요.가정폭력범죄 처벌 등에 관한 특례법과 가정폭력 방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률이 제정된 것은 1997년 12월.하지만 우리나라에서 가정폭력 문제가 사회적 의제로 떠오른 시기는 이보다 훨씬 더 거슬러 올라갑니다. 1983년 6월이었습니다. 당시 <동아일보> 보도에 따르면 기독교 사회운동단체 크리스찬 아카데미가 국내에서는 처음으로 주부 706명을 대상으로 가정폭력 실태조사를 실시했습니다. 그 결과는 충격적이었습니다. '결혼 후 남편에게 맞아 본 적이 있는가'란 물음에 42%가 있다고 대답했습니다.이 조사를 실시한 여성 50여명이 만든 단체가 바로 한국여성의전화입니다. 상시적으로 피해 여성들의 상담 전화를 받는 한편, 지속적으로 가정폭력 문제를 사회적 문제로 제기하게 되죠. 한국여성의전화는 1987년 역시 국내 최초로 가정폭력 피해 여성들을 위한 쉼터를 개설했고, 오랜 시간 동안 지속적으로 가정폭력방지법 제정이 필요하다고 목소리를 높였습니다.그러나 국회는 움직이지 않았습니다. 1996년 5월, 가정폭력처벌법 제정에 결정적인 계기가 된 사건이 일어납니다.이 사건이 큰 관심을 받게 된 데는 이유가 있었습니다. 상습적으로 가정폭력을 당하던 딸이 어머니를 대신해 죄를 뒤집어쓴 사실이 검찰 수사 단계에서 새롭게 밝혀졌습니다. 앞서 여러 차례 신고를 했지만 경찰이 외면했던 정황도 알려졌습니다. 1996년 5월 3일 자 <한겨레> 기사 제목은 '칠순 할머니 서글픈 살인'이었습니다.이같은 상황이 알려지면서 가정폭력에 대한 문제의식과 함께 가정폭력방지법의 필요성에 공감하는 분위기가 사회적으로 확산됐습니다. 법 제정을 촉구하는 서명운동이 일어났고, 당시 보도에 따르면 많은 남성들이 참여했다고 합니다. 국회로서는 더 이상 외면할 수 없는 상황이 된 것이죠. 1996년 6월 7일, 집권당이었던 신한국당은 가정폭력방지법 제정 방침을 마침내 공식화하기에 이릅니다.'예견된 한계'는 이 과정에서 생겼습니다.여성계는 피해자의 안전과 인권이 중요하다는 입장이었습니다. 피해자의 처벌불원 의사가 무조건적인 불처벌로 이어져서는 안 된다고 강조했습니다. 중대한 가정폭력 범죄의 경우 일반 형사사건으로 처리하도록 하는 안도 제시했습니다. 하지만 이같은 안은 입법 과정에서 빠졌습니다. 정치권이 '가정의 유지' 또한 중요하다고 판단했기 때문입니다. 그 결과 법의 목적은 "가정의 평화와 안정을 회복(처벌법 1조)"으로 규정됐습니다.11월 25일 한국여성의전화 등은 성명에서 "경기 부천 사건에서 경찰은 '물리적 폭행이 없었다, 피해자가 처벌의사를 밝히지 않았다'는 이유로 입건도, 보호조치 신청도 하지 않았다. 피해자는 이틀 뒤 살해당했다"고 지적했습니다. 또한 "친밀한 관계는 교제에서 혼인으로 이어지기도 하며, 친밀관계 폭력 및 살해는 관계를 가리지 않고 발생한다"면서 "중요한 것은 폭력이 발생하는 관계의 맥락과 그로 인한 폭력의 특성이며, 이는 하나의 법으로 다뤄야 한다"고 주장했습니다.이들은 가정폭력처벌법 전면 개정을 요구하면서 이렇게도 강조했습니다.남인순 국회부의장은 최근 <오마이뉴스>와의 인터뷰에서 "친밀관계폭력은 어느 한 정당이나 상임위원회의 노력만으로 해결할 수 있는 문제가 아니다"면서 "여러 상임위원회에 흩어져 있는 법률을 종합적으로 검토하고, 피해자 보호를 위한 일관된 법체계를 마련해야 한다"고 말했습니다. '친밀관계폭력대책 특별위원회' 구성의 중요성을 강조하면서 한 말입니다. 국회의원 93명이 뜻을 같이 했습니다.강준현 의원도 그 중 한 사람입니다.강 의원은 2014년 제6회 지방선거 당시 이춘희 새정치민주연합 상임선대본부 본부장을 맡으며 정치권에 본격적으로 입문했습니다. 그 후 더불어민주당 세종특별자치시당 상임부위원장, 세종특별자치시 인재육성재단 상임이사 등을 역임했고 2017년 세종특별자치시 정무부시장으로 발탁됐습니다. 21대 국회의원 선거에서 세종특별자치시 지역구에서 당선됐으며, 22대 국회의원 선거에서 재선에 성공했습니다.강 의원은 2026년 1월 24일 열린 의정보고회를 통해 입법의 중요성을 다음과 같이 강조한 것으로 알려져 있습니다.다음은 친밀관계폭력대책 특별위원회 구성결의안 공동발의 국회의원 93명.