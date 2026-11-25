큰사진보기 ▲대한민국에서 나이 들어가는 북향민들북향민들의 건강과 노후 문제를 주요 통계로 살펴본 이미지. 대한민국에서 자신의 건강을 돌보고 노후를 준비해야 할 나이가 되었지만, 여전히 북한에 남겨둔 가족의 생계와 건강까지 걱정하며 살아가는 북향민들의 현실을 담았다. ⓒ ChatGPT 관련사진보기

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앞선 연재에서도 언급했듯이 남북하나재단의 2024년 북한이탈주민 정착실태조사에서는 더 나은 한국 생활을 위해 필요한 지원으로 의료지원(20.1%)이 취업·창업 지원(16.2%)을 앞섰다. 이는 전년 대비 의료지원에 대한 응답 비율이 소폭 증가(2.0%p)한 반면, 취업·창업 지원에 대한 응답 비율은 크게 감소(5.5%p)한 결과이다.우리가 북향민들의 건강과 노후 문제에 주목해야 할 이유가 있다. 북향민들도 대한민국에서 나이 들어가고 있기 때문이다.2023년 한국은행은 2003년부터 2020년까지의 국민건강정보DB를 활용해 북한이탈주민의 건강과 경제적 적응에 관한 연구 결과를 발표했다.북향민은 남녀 모두 일반 국민 대조군보다 평균 신장이 작았다. 특히 1981~1990년 출생 집단에서 그 차이가 컸다. 연구진은 북한의 식량난과 성장기 영양 부족의 영향으로 해석했다. 우울증과 외상후스트레스장애, 감염성 질환의 유병률도 상대적으로 높았다. 입국 당시 감염성 질환이나 정신건강 문제가 있었던 북향민은 그렇지 않은 북향민보다 소득이 낮았다. 특히 감염성 질환과 관련된 소득 격차는 한국 거주 기간이 길어져도 줄어들지 않았다.북한인권정보센터의 2023년 북한이탈주민 경제·사회통합 실태조사에서도 조사 대상자 400명 중 49.2%가 앓고 있거나 치료 중인 질병이 있다고 응답했다. 이들 중 78.2%는 질병으로 일상생활에 지장을 겪고 있었다.북한에서의 영양 부족과 열악한 의료환경, 탈북 과정에서 겪었던 신체적·정신적 고통은 대한민국에 입국했다고 해서 모두 사라지는 것이 아니다. 경제적 출발선만 달랐던 것이 아니라 건강의 출발선도 달랐다. 건강이 좋지 않아 경제 활동에 어려움을 겪고, 경제적 어려움으로 다시 건강 관리에 소홀해질 수 있는 것이다.필자 주변의 북향민들을 보면 북한이나 중국에서 긴장 속에 살아갈 때는 미처 자각하지 못했던 건강 문제가 한국에 와서 긴장을 내려놓으면서 드러나는 경우도 꽤 있었다. 특히 두통을 호소하거나 간질환을 앓고 있는 북향민들이 많이 눈에 띄었다. 그럴 때마다 이들은 의아해하기도 한다. '여태 아프지 않았는데 왜 이제 와서 아프지?'대한민국은 북향민들의 안정적인 정착을 위해 의료급여와 다양한 의료지원제도를 마련해놓고 있다. 감사한 일이다.그렇다면 북향민들은 이러한 제도를 충분히 활용하고 있을까.2016년부터 2024년까지의 의료급여통계 등을 활용한 연구에서는 북향민 의료급여 수급자의 1인당 의료비와 의료기관 방문 빈도, 입원 일수 등이 일반 의료급여 1종 수급자보다 상대적으로 낮게 나타났다. 그러나 의료이용이 적다는 것이 반드시 건강상태가 좋다는 것을 의미하지는 않는다. 연구진은 의료정보 부족, 의료서비스에 대한 이해 부족, 경제적 부담, 지역별 의료 접근성의 차이 등을 고려해야 한다고 지적했다.오랜 시간 필자가 지적해 온 문제이기도 하다. 다양한 지원제도가 있지만 정작 어떤 지원을 받을 수 있는지 몰라 지원받지 못하는 북향민들이 꽤 많다. 특히 나이가 많거나 건강이 좋지 않은 사람들에게 스스로 정보를 찾아 지원을 신청하도록 하는 방식이 얼마나 효과적일까.필자의 어머니도, 어머니의 친구들도 병원에 혼자 가면 의료진의 설명을 알아듣지 못하는 경우가 많아 웬만큼 아프지 않으면 병원에 가는 것을 꺼렸다. 그러니 홀로 사는 어르신들의 어려움은 더욱 클 수밖에 없다. 의료 지원을 받을 수 있는 자격이 있다는 것과 필요한 순간에 충분한 치료를 받을 수 있다는 것은 다른 문제이다. 지원제도를 마련하는 것만큼 필요한 사람들에게 그 지원이 전달되도록 하는 것도 중요하다.남북하나재단의 2023년 북한이탈주민 정착실태조사에서는 연령대에 따라 필요한 지원에 상당한 차이가 나타났다. 20대의 경우 취업·창업 지원 요구가 45.2%, 의료지원 요구는 17.8%였다. 그러나 50대에서는 의료지원 요구(43.1%)가 취업·창업 지원(24.8%)을 크게 앞섰다. 60대 이상에서는 의료지원 요구가 48.8%, 소득지원 요구도 44.0%에 달했다.대한민국에 40대에 입국한 사람과 이곳에서 20대부터 경제활동을 시작한 사람의 노후 준비 여건은 다를 수밖에 없다. 국민연금 가입 기간도, 노후를 위한 자산을 축적할 수 있는 기간도 상대적으로 짧기 때문이다. 더욱이 북한과 대한민국은 노후를 준비하는 방식 자체가 다르다.2019년 발표된 <중장년 북한이탈주민의 경제적 노후준비 저해경험에 관한 사례연구>에서는 40~60대 북향민 16명을 대상으로 심층면담을 진행했다. 북한에서의 생활 경험과 관련된 노후준비에 대한 인식 부족, 금융제도에 대한 불신, 노후준비에 필요한 정보 부족, 추가적인 지출 부담 등이 노후준비를 어렵게 하는 요인으로 나타났다. 단순히 소득이 적어서만은 아니라는 것이다.살아남기 위해 북한을 떠났고, 대한민국에 정착하기 위해 열심히 일했다. 이제는 노후를 준비해야 할 시간이 찾아왔다. 대한민국에서 경제활동을 시작한 나이는 달랐지만, 늙어가는 시간은 누구에게나 똑같이 찾아온다.북향민들의 경제적·정서적 부담을 말할 때 빼놓을 수 없는 것이 북한에 남겨둔 가족의 문제이다. 필자의 한 지인은 북한에 있는 가족이 어렵다고 도움을 요청해 올 때마다 경제적으로 도와주었다고 한다. 그러나 도움을 요청하는 일이 잦아지면서 결국 북한 가족과 연락을 끊고 지내게 되었다.한국에 있는 가족도 먹고살아야 하는데 북한 가족은 한국에서는 돈이 하늘에서 떨어지는 줄 안다는 것이었다. 한국에 있는 가족을 지키기 위해 북한에 있는 가족과의 관계를 끊어야 하는 상황에 놓인 것이다.2026년 발표된 <북한이탈여성의 가족송금 경험에 관한 현상학적 연구>는 10년 이상 북한 가족에게 송금한 경험이 있는 북향민 여성 11명의 이야기를 분석했다. 북한 가족에 대한 송금에는 가족에 대한 책임감과 그리움, 미안함과 죄책감, 연락이 끊길 수 있다는 두려움 등이 복합적으로 작용하고 있었다. 돈을 보낸다고 해서 이러한 감정들이 모두 해소되는 것도 아니었다.자신의 건강을 돌보고 노후를 준비해야 할 나이가 되었지만 여전히 북한에 있는 부모와 형제, 자녀들의 생계와 건강을 걱정하며 살아가는 사람들이 있다. 북한 가족이 아프다는 소식을 듣고도 직접 찾아가 돌볼 수 없고, 돈을 보내고 싶어도 안전하게 전달할 방법이 마땅치 않다. 참으로 북향민들의 어깨 위에 놓인 삶의 무게는 상상 그 이상이다.북향민의 정착은 대한민국에서 이루어지고 있지만, 그들의 삶이 대한민국 안에서만 이루어지고 있는 것은 아니다. 분단은 가족을 갈라놓았지만 갈라진 가족들의 삶은 여전히 서로에게 영향을 미치고 있다.북향민들이 대한민국에 처음 입국했을 때 필요한 지원과 이곳에서 10년, 20년을 살아온 이후에 필요한 지원은 다를 수밖에 없다. 초기에는 주거와 취업, 새로운 사회에 대한 적응이 중요했다면 이제는 건강관리와 노후준비, 안정적인 노후생활을 위한 지원도 중요하게 다뤄져야 한다.북향민의 정착지원정책도 초기 정착을 넘어 생애주기별 지원이라는 관점에서 재검토되어야 한다.북향민들은 대한민국에서 정착만 하고 있는 것이 아니다. 대한민국 국민으로 함께 늙어가고 있다.북향민의 삶은 변하고 있다. 우리의 정착지원정책은 그 변화에 얼마나 발맞추고 있는가.