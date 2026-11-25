큰사진보기 ▲이재명 대통령이 25일 은평구청에서 열린 공적주택 현장 간담회에서 발언을 하고 있다. 이 대통령은 이날 간담회에 앞서 공적주택 제대로 알리기 현장 방문 일정을 비공개로 진행했다. 2026.11.25 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 25일 은평구청에서 열린 공적주택 현장 간담회에서 발언을 하고 있다. 이 대통령은 이날 간담회에 앞서 공적주택 제대로 알리기 현장 방문 일정을 비공개로 진행했다. 2026.11.25 [청와대통신사진기자단] hama@yna.co.kr/2026-11-25 17:08:33/ ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 25일 부동산 현장 행보를 이어갔다. 3기 신도시, 공공재개발에 이어 이번에는 공적 주택이다.이 대통령은 이날 서울시 은평구청을 방문해 '공적 주택 제대로 알리기'를 주제로 현장간담회를 개최했다. 그는 "조금 전에 지금 신축해서 입주할 아파트를 둘러보고 왔다"며 "집은 원래 행복한 보금자리여야 되는데, 투자자산으로서의 비중이 너무 커지는 바람에 좀 왜곡된 측면들이 많이 있는 것 같다. 그래서 주거로서의 기능을 제대로 못하다 보니까 많은 사람들이 장래에 대해서 불안감을 갖게 되는 한 원인이기도 하다"고 말했다.이 대통령은 "이걸 완화해주는 완충영역을 원래는 공공영역의 주택들이 해줘야 된다"며 싱가포르를 방문했던 일도 언급했다. 이어 "과거에 우리가 가지고 있던, 공공 임대 주택 하면 딱 떠오르는 이미지가 있다. '외진 곳에 좁은 면적의 주거 지원을 받아야 되는, 매우 어려운 사람들이 사는 곳' 이렇게 이미지가 지워져서 인상이 그리 좋지 않았던 게 사실"이라며 "이 정책을 저는 대대적으로 바꿔야 된다고 생각한다"고 했다.이 대통령은 "개인이 매입한 것이든, 아니면 공적 영역에서 제공돼서 임차한 것이든, 그런 차이가 없어야 된다"고 강조했다. 그는 "하나의 선택지로 공공 임대 주택이 역할을 할 수 있어야 된다"며 "앞으로는 위치나 면적, 또는 품질 측면에서 중산층들도 얼마든지 선택할 수 있는, 또 새 집을 마련하는 데에 이르는 과정, 즉 주거 사다리로서 하나의 선택지 역할을 할 수 있게 하는 게 중요하다"고 덧붙였다.이재명 정부는 공공 주택에 관한 인식을 개선하기 위해 '공적 주택'이라는 표현을 보다 널리 사용하고도 있다. 이 대통령은 "과거에 좋지 않은, 좀 부족한, 부족해 보이는 '공공 임대', 요즘 안 쓰는 용어인데 '영세민 주택' 이런 이미지에서 좀 벗어나서, 하나의 가능한 선택지로서 누구든지 집을, 자가를 구입하기 전에 큰 불편 없이, 어떤 어려움 없이 살 수 있는 공간, 그건 공적 공간을 제공해야 된다"고 말했다.이어 "올해부터 우리가 2030년까지 매해 평균 24만 호 정도의 공적 주택을 공급할 예정"이라며 "역대 최대 규모인데, 지난 10년 평균과 비교해도 50%가 확대된 수준"이라고 소개했다. 또 "공적 임대 주택 비중도 많이 늘리게 될 텐데, 과거와 다르게 속도를 좀 최대한 높이고 많이 공급하는 게 중요하겠다, 그런 생각이 든다"며 "정부의 책임을 최대한 확대하고 주택 시장이 안정될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 약속했다.