큰사진보기 ▲민주노총 사무금융노조 iM라이프생명보험지부, 한화생명보험지부가 배포한 투표 독려 홍보물. '투표하면 커피 쿠폰을 드린다'는 문구와 민주노총 임원 선거에 나온 기호 2번 양경수 후보 이름 등이 나란히 실려 논란이 되고 있다. ⓒ SNS 캡처 관련사진보기

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전국민주노동조합총연맹(민주노총) 임원직접선거에서 사무금융노동조합 일부 지부가 특정 후보에 대한 투표를 독려하며 "커피 쿠폰을 드린다"는 홍보물을 만들어 논란이 되고 있다.최근 사무금융노조 한화생명보험지부와 iM라이프생명보험지부에서 민주노총 위원장에 출마한 기호 2번 양경수 후보와 서울지역본부 본부장 후보 기호 2번 한정아 후보 등에 대한 투표를 독려하는 홍보물을 만들며 "투표하면 커피 쿠폰을 드린다"는 내용을 넣었다. 민주노총은 지난 19일부터 25일 오후 6시까지 위원장과 16개 지역본부 임원 선거를 실시하고 있다.민주노총 중앙선거관리위원회는 24일 오후 입장문을 내고 "조직 명의나 직함을 이용해 특정 후보조를 일괄 지지하거나 투표를 결정·안내·지시하는 행위는 심각한 규정 위반 선거운동으로, 민주노총의 조직과 간부들에게 절대적으로 금지된다"며 "행위자(조직)에 대해서는 규율위에 제소해 끝까지 책임을 묻겠다"고 밝혔다. 또한 "선거관리규정 제94조에 따라 '특정 후보자와 위반 행위자를 동시에 제재'하겠다"고 덧붙였다.이 같은 홍보물을 두고는 "'선거와 관련하여 금품, 향응, 음식물 또는 재산상의 이익 등을 약속하는 행위'(규정 제50조 4호)에 해당하는 중대하고 심각한 규정 위반 선거운동"이라며 "해당 조직에 대해서는 규정의 절차대로 최고 수준의 제재를 신속하게 진행하겠다"고 전했다.민주노총 중앙선관위 관계자는 25일 오후 <오마이뉴스>에 "(제재 결정 일시에 대해) 26일 오후 1시 30분까지 소명을 받고, 당일 혹은 다음날 결론 낼 것"이라고 설명했다. 민주노총 중앙선관위에 따르면 당선자 공고 및 연장 투표 결정 여부 또한 26~27일 중으로 날 예정이다.