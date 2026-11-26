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전국 시내·광역 버스 3만 2847대에 설치된 공공 와이파이(WiFi)가 최신 기술인 '와이파이 7'로 전면 교체됐다. 버스당 월간 데이터 제공량은 기존보다 1.65배 늘어나고, 최저 보장 속도는 5배 빨라져 대중교통 이용객들의 무선인터넷 이용 환경이 크게 개선될 것으로 보인다.26일 과학기술정보통신부에 따르면 전국 시내·광역 버스 3만 2847대의 공공 와이파이 장비를 와이파이 7로 고도화하는 작업을 지난 10월 완료했다. 이 사업은 버스 이용 중에도 동영상 시청과 인터넷 검색, 사회관계망서비스(SNS) 등을 원활하게 이용하려는 국민들의 수요가 증가함에 따라 추진됐다.실제 버스 공공 와이파이의 버스당 월평균 데이터 사용량은 2022년 73GB(기가바이트)에서 2023년 102GB, 2024년 165GB, 2025년 197GB로 꾸준히 증가했다. 올해 9월 기준으로는 230GB까지 늘었다.과기정통부는 기존 와이파이 6·6E 기반 무선접속장치(AP)를 최신 와이파이 7 장비로 전량 교체하고, 데이터 제공량과 최저 보장 속도도 함께 확대했다. 이에 따라 버스당 월간 데이터 제공량은 기존 200GB에서 330GB로 1.65배 늘었다. 최저 보장 속도(QoS) 역시 기존 20Mbps에서 100Mbps로 5배 상향됐다.와이파이 7은 이전 세대보다 2배 넓은 채널 대역폭(160MHz→320MHz)을 지원하고, 여러 주파수 대역을 동시에 활용할 수 있어 무선인터넷 속도와 안정성을 높인 기술이다. 보안 기능도 강화됐다.이번 개선으로 이용객이 많은 출퇴근 시간대에도 데이터 부족에 따른 서비스 제약이 줄어들고, 동영상 시청 등 데이터 사용량이 많은 서비스도 보다 안정적으로 이용할 수 있을 것으로 기대된다.버스 공공 와이파이는 이미 국민의 일상적인 통신 서비스로 자리 잡았다. 2025년 기준 전국 시내·광역 버스의 연간 누적 접속 건수는 약 105억 6000만 건, 데이터 사용량은 약 7만 4994TB(테라바이트)에 달했다.과기정통부는 이번 고도화 완료를 기념해 25~26일 서울 마포구 상암 문화광장에서 국민 참여형 팝업스토어 형태의 기념행사도 개최했다. 행사장에는 실제 버스와 동일한 환경에서 개선된 와이파이를 체험할 수 있는 체험버스와 와이파이 7 기술 홍보존, 공공 와이파이 홍보인형 '공두리' 사진관 등이 마련됐다.26일 열린 기념행사에는 최우혁 과기정통부 정보보호네트워크정책실장, 김형철 한국지능정보사회진흥원장, 김홍근 엘지(LG)유플러스 부사장 등이 참석했다. 참석자들은 버스에 직접 탑승해 동영상 재생과 인터넷 속도 측정 등을 진행하고, 이용객들의 서비스 만족도와 개선 의견도 들었다.최우혁 실장은 "버스 공공 와이파이는 국민 누구나 일상에서 통신비 부담을 덜고 디지털 서비스를 편리하게 이용할 수 있도록 돕는 생활 밀착형 공공 서비스"라며 "앞으로도 공공 와이파이 서비스 품질을 지속적으로 개선하고, 국민들이 대중교통 이용 중에도 보다 쾌적하고 안정적인 공공 와이파이 서비스를 이용할 수 있는 환경을 조성해 나가겠다"고 밝혔다.