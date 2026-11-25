큰사진보기 ▲더불어민주당 김민석 신임 당대표가 8월 17일 대전시 유성구 대전컨벤션센터에서 열린 더불어민주당 제3차 정기전국당원대회에서 정청래, 송영길 후보의 축하를 받고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

"송영길 의원은 입조심하시라!"

"입 싼 송영길과는 말 섞고 싶지 않다."

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정청래 더불어민주당 의원이 8.17 전당대회 경쟁자였던 송영길 의원을 향해 매서운 비난을 쏟아냈다.발단은 송 의원의 YTN 라디오 <장성철의 뉴스명당> 인터뷰 발언이었다. 송 의원은 지난 8월 19일 청와대 비공개 만찬 내용을 언급했다. 당시 이 대통령은 전당대회 때 당대표를 두고 경쟁한 김 대표, 정 의원, 송 의원을 만나 내부 화합을 당부한 것으로 알려졌다.송 의원은 "그때 네다섯 시간 원 없이 이야기했다"면서 "억울한 점을 다 대통령께서 다독거리고 저도 미안하다고 그러고 김 대표도 사과하고 4시간 동안 들어줬다, 그 억울함을 다"라고 말했다.그러자 정 의원이 페이스북에 글을 올려 송 의원을 직격했다. 그는 "난 지난 8.17 전당대회 때도 '지켜져야 할 기밀'인 대통령과의 만남과 대화 내용을 발설하는 것은 부적절함을 강조했었다"며 "대통령과의 만남은 대통령께서 공개 여부를 판단하시는 것이 옳다고 생각한다"고 했다.이어 "오늘 또다시 대통령과의 만남과 내용에 대해 (송 의원이) 아전인수식으로 말했다. 내가 보기에 완전 본인 편한 대로 발설하고 있다. 대단히 부적절하다"고 비판했다.전당대회 당시 송 의원의 발언도 다시 꺼냈다. 정 의원은 "송 의원은 비유적이기는 하나 소위 '역적 발언', '목 쳐야' 등 패륜적 망언을 하기도 했다"며 "전당대회 때도 대통령과 만난 사실과 내용을 자의적으로 누설하기도 했다. (이를 당시) 홍익표 정무수석이 사실이 아니라고 바로잡았다"고 했다. "송 의원은 내가 전화로 경고했던 사실을 기억할 것이다. 그 내용을 공개하지는 않겠다. 조심하시라"고도 덧붙였다.그는 "내 문제는 내가 알아서 할 테니 끼어들지 마시라. 자격도 없는 사람이. 사람이라면 분수를 알아야지"라고 일갈했다. 또한 "송 의원은 입이 너무 싸다. 사람이 좀 묵직했으면 좋겠다. 그렇게 새털처럼 가벼워서야 되겠는가"라며 "특히 대통령님과 관계되는 말은 특별히 더 조심하시라. 다언이 병이다"라고 했다.정 의원은 약 4시간 뒤인 이날 오후 1시께 송 의원 발언을 다룬 기사를 공유하며 또 한 번 비난했다. 그는 "송영길 말은 곧이곧대로 다 믿지 마세요. 허풍이 세고, 믿지 못할 사람"이라며 "그러니 송영길 앞에서는 말조심들 하세요. 나중에 낭패 볼지 몰라요"라고 썼다.두 사람의 신경전은 이전에도 있었다. 송 의원은 지난 17일 MBC 라디오 <김종배의 시선집중> 인터뷰에서 김 대표와 정 의원이 만나 대타협에 나서야 한다고 제안했다. 신천지 당원 가입 의혹과 최민희 최고위원 발언 등으로 깊어진 당 내 갈등을 "근본적으로 해결해야 한다"는 취지였다. 이에 정 의원은 같은 날 페이스북에 "송영길이 나서면 될 일도 안 된다", "자격 미달자는 나서지 말라"고 맞받았다. 송 의원은 "그렇게 본인의 분을 뿜어내서 마음을 가라앉히는 데 도움이 된다면 저런 말은 얼마든지 해도 된다"고 응수했다.이날 <장성철의 뉴스명당> 진행자는 송 의원에게 이 일을 언급하면서 '서운하지 않았느냐'고 물었다. 송 의원은 "그렇게 (해서) 분이 풀리면 얼마든지 하시라고 그랬다. 정 의원도 자기 나름대로 억울한 게 많이 있었겠죠"라면서 함께 이 대통령을 만난 일을 전했고, 결과적으로는 정 의원의 화를 더 돋우고 말았다.정 의원과 송 의원은 '말' 때문에 다투고 있는 것처럼 보이지만, 갈등의 뿌리는 이른바 '신천지 공방'이다. 정 의원은 김 대표가 전당대회 과정에서 '반명·분열주의·신천지 3자 비밀연합'을 거론하며 자신을 겨냥했다고 보고, 김 대표에게 '결자해지'를 요구하고 있다. 김 대표가 이 문제로 사과했지만 정 의원은 물러서지 않았다. 전날(24일)에는 화해를 촉구한 중진들을 향해 '양비론', '2차 가해'라는 표현까지 썼다.당내 갈등은 쉽게 가라앉지 않을 전망이다. 송 의원을 포함한 민주당 중진 의원들은 당 윤리심판원의 최민희 최고위원 징계 심의를 하루 앞둔 26일 모여 당내 갈등 수습 방안을 논의할 예정이다.