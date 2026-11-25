더불어민주당의 조희대 대법원장 탄핵 추진을 반대하는 판사들의 공식 입장이 처음 나왔다.
창원지방법원 판사들은 25일 오후 1시 전체판사회의를 진행한 뒤 "재판을 이유로 한 법관 탄핵 등 권력분립과 헌법질서를 위태롭게 하는 시도에 대하여 깊은 우려를 표한다"라는 입장을 발표했다.
다음은 창원지방법원 전체판사회의 입장 전문이다.
재판의 독립은 법치주의를 실현하고 국민의 공정한 재판을 받을 권리를 보장하기 위한 핵심적인 헌법 원리로서, 어떠한 정치적 이해관계나 내·외부의 압력에 의해서도 침해되어서는 안 된다.
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재판에 대한 정당한 비판은 존중되어야 하나, 그것이 법관의 신분에 대한 정치적 제재로 이어져서는 안 된다. 헌법과 법률에 따라 독립적으로 수행한 재판을 이유로 법관 탄핵을 추진하는 것은 사법권 독립과 권력분립이라는 헌법적 가치를 훼손하고, 법적 분쟁을 질서 있게 해결하기 위한 사법제도의 근간을 흔들며, 궁극적으로는 국민의 재판받을 권리를 위태롭게 한다.
재판을 이유로 한 법관 탄핵 등 권력분립과 헌법질서를 위태롭게 하는 시도에 대하여 깊은 우려를 표한다.
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