큰사진보기 ▲25일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 코스피 종가가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장보다 308.52p(6.16%) 내린 4,697.51에 장을 마쳤다. 코스닥지수는 전장보다 15.24p(2.29%) 내린 650.64에 마감했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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'젠슨 황 효과'는 하루를 넘기지 못했다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 복귀에 급등했던 코스피가 25일 6% 넘게 떨어지며 전날 상승분을 모두 반납했다. 경영 공백에 대한 불안은 줄었지만 AI 투자 수익성과 메모리 반도체 공급 과잉 우려는 남아 있었다. 외국인이 다시 2조 원 가까운 주식을 팔아치운 가운데, 시장은 하루 앞으로 다가온 한국은행 금융통화위원회의 금리 결정에 시선을 돌리고 있다.이날 코스피는 전 거래일보다 308.52포인트(6.16%) 내린 4697.51에 마감했다. 전날 297.49포인트(6.32%) 뛰며 5006.03을 기록했지만 하루 만에 5000선은 물론 4700선도 내줬다. 반등 직전인 23일 종가 4708.54보다 낮아졌다. 종가 기준으로는 지난 1월 13일 이후 약 10개월 만의 최저치다.코스피는 이날 장이 열린 후 8분 만에 매도 사이드카가 발동될 만큼 매도 압력을 받았다. 오후에는 낙폭을 키워 한때 4672.55까지 떨어졌다. 전날 매수 사이드카가 걸렸던 시장이 하루 만에 반대 방향으로 움직인 것이다.반도체 대형주의 충격이 컸다. 삼성전자는 9.87% 떨어진 17만 700원, SK하이닉스는 11.05% 하락한 103만 원에 거래를 마쳤다. 전날 각각 6.70%, 6.73% 상승했던 두 종목은 반등 이전보다 낮은 가격으로 밀렸다. 삼성전자의 시가총액은 약 998조 원으로 줄어 1000조 원 아래로 내려왔다.유가증권시장에서 외국인은 1조 8994억 원을 순매도하며 하루 만에 매도 우위로 돌아섰다. 개인이 1조 4232억 원, 기타법인이 4769억 원을 순매수했지만 지수를 지탱하지 못했다. 기관은 8억 원 순매도였다. 코스닥지수도 15.24포인트(2.29%) 내린 650.64로 마감했다.이번 충격 역시 미국 반도체주에서 왔다. 24일(현지시간) 엔비디아는 5.86%, AMD는 8.86%, 마이크론은 11.01% 하락했다. 필라델피아 반도체지수는 7.88%, 나스닥지수는 1.48% 떨어졌다. 황 CEO 복귀로 급등했던 AI 관련주에 다시 매도세가 몰렸다.특히 메모리 공급 과잉 경고가 투자심리를 흔들었다. BNP파리바는 마이크론에 대한 투자의견을 '중립'으로 낮추고 목표주가도 하향 조정했다. 대형 클라우드 기업의 향후 설비투자 불확실성과 메모리 생산능력 확대 등이 우려 요인으로 거론됐다. 황 CEO가 돌아왔다는 사실만으로 데이터센터 투자의 지속 가능성과 반도체 수요에 대한 의문까지 해소되지는 않았다는 의미다.한지영 키움증권 연구원도 투자심리와 수급이 본격적으로 회복되려면 AI 순환금융 논란, 대형 클라우드 기업의 잉여현금흐름 악화, 2028년 이후 메모리 공급 과잉 우려 등이 해소돼야 한다고 지적했다. 여기에 미국의 추가 관세 움직임과 중동 긴장에 따른 유가 상승까지 겹치면서 성장과 물가를 둘러싼 불확실성이 다시 부각됐다.이제 국내 시장의 다음 변수는 26일 금통위다. 한국은행은 올해 마지막 통화정책방향 결정회의에서 현재 연 3.00%인 기준금리를 조정할지 결정한다. 전문가 조사에서는 0.25%포인트 올려 연 3.25%로 인상할 것이라는 전망이 우세하다. 로이터가 지난 17~23일 경제전문가 34명을 조사한 결과 32명이 인상을, 2명이 동결을 예상했다. 반도체 수출 호조와 물가 압력이 인상 전망의 배경이다. 10월 소비자물가 상승률은 2.8%로 한은 목표인 2%를 웃돌았다. 다만 이 조사는 이날 증시 급락 이전에 실시됐다.한은의 고민은 물가와 금융시장 불안 사이에 있다. 수출과 성장, 물가만 보면 추가 긴축을 검토할 여건이지만, 주가 급락은 가계자산 감소와 소비 위축으로 이어질 수 있다. 반도체 수출 호황이 내수 전반으로 얼마나 확산되고 있는지도 판단해야 한다. 증시 급락만으로 금리 동결을 단정하기 어렵고, 인상하더라도 이후 긴축 속도까지 빨라진다고 볼 수 없는 이유다.