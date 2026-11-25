큰사진보기 ▲용인반도체클러스터에 공급할 공업용수를 확보하기 위해 여주 남한강에서 하루 17만t을 추가 취수하는 계획이 추진되면서 여주시와 여주시의회에서 정부와 기업의 책임 있는 보상을 요구하는 목소리가 커지고 있다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲용인반도체클러스터에 공급할 공업용수를 확보하기 위해 여주 남한강에서 하루 17만t을 추가 취수하는 계획이 추진되면서 여주시와 여주시의회에서 정부와 기업의 책임 있는 보상을 요구하는 목소리가 커지고 있다. 사진은 자유발언을 하고 있는 경규명 의원. ⓒ 여주시의회 유튜브 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲용인반도체클러스터에 공급할 공업용수를 확보하기 위해 여주 남한강에서 하루 17만t을 추가 취수하는 계획이 추진되면서 여주시와 여주시의회에서 정부와 기업의 책임 있는 보상을 요구하는 목소리가 커지고 있다. 사진은 시정연설을 하고 있는 이충우 여주시장. ⓒ 여주시의회 유튜브 갈무리 관련사진보기

용인반도체클러스터에 공급할 공업용수를 확보하기 위해 여주 남한강에서 하루 17만t을 추가 취수하는 계획이 추진되면서 여주시와 여주시의회가 정부와 기업을 향해 책임 있는 보상을 요구하고 나섰다.국가 반도체 산업 육성을 위해 여주가 물과 환경 부담을 떠안는 반면 산업 발전에 따른 경제적 성과와 세수는 다른 지역에 돌아가는 구조를 개선해야 한다는 지적이다.경규명 의원은 25일 열린 제84회 여주시의회 제2차 정례회 제1차 본회의 자유발언을 통해 추가 취수 및 신규 관로 사업 중단을 촉구했다. 이충우 여주시장도 시정연설에서 용수공급지역에 대한 특별지원제도 마련과 합리적인 세수 배분을 요구했다.경규명 의원은 이날 자유발언에서 "왜 또 여주인가. 다른 곳에서 용수를 확보하기 어려워질 때마다 왜 여주가 물과 땅을 내어주어야 하느냐"라고 반문했다.경 의원에 따르면 여주시 보고서에는 팔당 용수가 공급되기 전까지 여주에서 하루 17만t을 일시적으로 추가 취수하는 계획이 담겨 있다. 팔당 용수공급시설 준공 예정 시점은 2034년 6월이다.경 의원은 정부와 사업자를 향해 팔당 용수의 실제 공급 시점과 일시적인 취수량 증대가 언제 종료되는지 명확히 밝힐 것을 요구했다.그는 "그사이 여주 산업체가 쓸 공업용수는 누가 지켜주나. 가뭄에 우리 농민이 쓸 물은 어떻게 확보하느냐"라며 "새 관로가 만들어질 때의 고통과 만들어진 후 생길 수 있는 수많은 비용들은 누가 책임져 주는가"라고 따져 물었다.이어 국가 산업에 필요한 물을 여주가 공급한다면 정부와 기업도 그에 따른 부담을 함께 져야 한다고 강조했다.특히 수도권 상수원 보호를 위해 오랜 기간 개발과 재산권 행사에 제약을 받아온 여주에 추가적인 희생을 요구하려면 이에 상응하는 지원과 보상이 선행돼야 한다는 입장이다.경 의원은 여주시에도 적극적인 대응을 주문했다. 우선 지난 2022년 체결한 상생협약의 이행 내역과 추가 취수 및 관로 설치 계획을 시민들에게 공개할 것을 요구했다. 또 주민이 참여하는 협의를 거쳐 새로운 상생협약을 체결하기 전까지 사업 추진에 필요한 여주시의 동의와 협조 의견 제출은 물론 지하시설물 현황과 지적공부 등 신규 관로 설치에 필요한 자료 제공도 보류할 것을 촉구했다.경기도와 함께 정부, 한국수자원공사, 용인시, 사업자가 참여하는 공식 협의 자리를 마련하고, 여주 주민 대표의 참여도 보장해야 한다고 밝혔다.정부와 사업자에게는 ▲여주 지역 산업체 및 농업용수 확보 대책 ▲가뭄 발생 시 취수량 감축 기준 ▲관로 공사에 따른 피해 조사 및 복구 책임 ▲지역 지원 재원과 이행 기한 등을 문서로 제시할 것을 요구했다.이충우 여주시장도 이날 시정연설에서 "여주는 수십 년간 수도권 식수원 보호를 위해 각종 규제와 희생을 감내해 왔다"며 "이제는 국가 반도체 산업의 성공을 위해 하루 최대 26만5000t의 공업용수까지 공급하게 되지만, 정작 그에 걸맞은 실질적인 혜택은 기대하기 어려운 현실"이라고 지적했다.이어 제2차 용수공급사업 추진을 둘러싸고 지역사회의 우려와 반발이 커지고 있다며 여주시 범시민대책위원회 역시 기존 협약의 충실한 이행과 제2차 용수공급사업 추진 중단, 정당한 보상을 촉구하고 있다고 설명했다.이 시장은 "물은 여주가 공급하고, 산업의 성과와 세수는 다른 지역이 가져가는 구조, 이것이 과연 공정한 상생인가"라며 "더 이상 희생만 감내하지 않겠다"고 강조했다. 이어 "여주의 정당한 몫을 확실히 보장받고 국가 산업의 성장이 여주의 새로운 기회로 이어지도록 시민과 의원들이 한목소리로 힘을 모아달라"고 당부했다.이 시장의 세수 배분 요구는 여주시의 빠듯한 재정 여건과도 맞물려 있다. 이날 여주시가 시의회에 제출한 2027년도 본예산안은 1조372억 원으로 올해 본예산보다 78억 원 감소했다. 일반회계 예산은 8670억 원으로 전년보다 2억 원 증가하는 데 그쳤으며, 도비 보조금은 103억 원 감소한 503억 원으로 편성됐다.이 시장은 경기도의 보조율 하향 조정과 국고보조사업에 따른 지방비 부담 증가로 재정 운용에 어려움이 있다고 설명했다.한편 여주시의회는 다음 달 16일까지 22일간의 정례회 일정에 들어갔다. 이번 정례회에서는 2027년도 본예산안 등 63건의 안건을 심의하며, 다음 달 1일에는 시정질문이 진행될 예정이다.