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<로이터통신>은 25일(현지시간) 엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황과의 불륜 의혹으로 파문을 일으킨 중국 사업가 앨리스 황 측근 업체들이 중국 주요 인공지능(AI) 데이터센터용 고성능 컴퓨팅 장비를 담보로 자금을 조달한 사실이 확인됐다고 보도했다.로이터가 입수한 중국 인민은행 동산담보 등기 시스템 기록에 따르면, 이들 업체가 금융 거래에 활용한 AI 서버와 모듈은 최대 764대, 평가액은 약 2억 7000만 달러(3629억 원)에 이른다. 서버를 서로 연결하는 네트워크 장비도 약 3100만 달러(417억 원)어치 포함됐다.핵심 업체는 엔비디아의 클라우드 파트너사인 '센추리 리통'이다. 이 회사는 2024년 5~12월 모두 5건의 리스 계약을 맺었으며, 대상 서버는 최대 512대, 신고 가액은 14억 2000만 위안이다. 이 가운데 4건은 상하이 '창장삼각주 AI 슈퍼컴퓨팅센터'에 설치된 장비로 기재됐다. 별도 거래에서는 중국 국영 항공·방산 그룹 AVIC 계열사가 서버 128대(5700만 달러)를 금융 지원한 것으로 나타났다.앨리스 황의 자매와 남편이 관련 기업 지배구조에 연결돼 있다는 점도 드러났다. 우후(蕪湖)의 센추리 룽텅은 올해 4월 AI 컴퓨팅 모듈 252개를 핑안은행 대출(7000만 달러)의 담보로 제공했다.상하이 센터와 관련해 중국 텐센트는 해당 사업을 소유하거나 운영한 적이 없으며 자사 이름과 상표가 무단 사용됐다고 해명했다. 또 앨리스 황이 과거 지배했던 싱가포르 업체 메가스피드와는 어떤 상업적 관계도 없다고 밝혔다.다만 로이터는 기록만으로는 해당 서버에 대중(對中) 수출이 금지된 칩이 탑재됐는지, 장비가 언제 어떻게 중국에 반입됐는지는 확인되지 않는다고 전했다. 제시된 금액도 담보로 잡힌 자산 가치일 뿐 신규 투자나 별개의 구매액을 뜻하지는 않는다.미국 상무부 산업안보국(BIS)은 지난 23일(현지시간) 메가스피드 인터내셔널(싱가포르)을 포함해 말레이시아·싱가포르·태국 소재 7개 업체를 수출통제 대상인 '거래제한 명단(엔티티 리스트)'에 추가하는 최종 규칙을 연방관보 공개열람 시스템에 등록했다.BIS는 이들 업체가 "첨단 컴퓨팅 제품이 허가받지 않은 최종 용도나 최종 사용자로 전용되는 데 연루됐거나 연루될 중대한 위험"이 있다고 판단했다. 명단에 오른 업체에 미국 수출통제 대상 품목을 수출하려면 모든 품목에 대해 허가를 받아야 하며, 허가 심사는 '불허 원칙'에 따른다. 규칙은 공개열람일부터 발효되며, 이미 선적 중인 물품은 30일 안에 수출이 완료되면 종전 조건이 적용된다.추가된 업체는 말레이시아의 MSFusion, PT 메가스피드 인터내셔널, 스피드매트릭스, 싱가포르의 에이펙스 엔터프라이즈 솔루션스(싱가포르), 메가스피드 인터내셔널, 스위프트데이터, 태국의 메가스피드(태국) 등 7곳이다. 규칙 본문에는 중국이나 엔비디아, 수사 내용에 대한 언급은 없다.메가스피드는 위법 행위를 부인하며 앨리스 황이 2025년 8월 회사를 떠났다고 밝혔다고 로이터는 전했다. 로런스 웡 싱가포르 총리는 메가스피드의 법 위반 여부를 조사 중이라고 밝혔다.미국 상무부가 메가스피드 등 7개 업체를 거래제한 명단에 올린 만큼, 중국 AI 인프라로 흘러든 첨단 컴퓨팅 장비의 경로를 둘러싼 관심은 이어질 것으로 보인다.