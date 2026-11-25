큰사진보기 ▲서울 서초구 대법원에 내걸린 법원기. ⓒ 권우성 관련사진보기

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오는 30일 열리는 전국법관대표회의 정기회의 안건에 더불어민주당의 조희대 대법원장 탄핵 추진과 관련한 안건이 올라오지 않은 것으로 확인됐다.법관대표회의는 2026년 하반기 정기회의에 4건의 안건이 사전에 상정됐다고 25일 발표했다.사전에 올라온 안건은 재판제도 분과위원회가 발의한 ① 재판소원제도 관련 입장 표명 의안 ② AI를 이용한 무분별한 서면 제출 등에 대한 대응방안에 관한 의안 ③ 법왜곡죄에 대한 대응방안에 관한 의안과 ④ 전국법관대표회의 발전과 신뢰확보를 위한 의안이다.이번 정기회의에서 민주당의 조희대 대법원장 탄핵 추진에 대한 대응 논의가 이뤄질 것이라는 예상이 많은 상황이다. 지난 22일 법관대표회의 의장인 강동원 서울가정법원 부장판사는 22일 법원 내부망 코트넷에 올린 글에 "탄핵소추를 의결한다면 '행동'으로 나서야 하지 않을까", "할 수 있는 여러 가지 방법이 있다. 침묵으로 방관해서는 안 된다고 생각한다"라고 밝혀 파장이 일었다.그는 "이번 판결을 계기로 대법원장을 탄핵소추하겠다는 것은 도를 넘어선 것", "판결이 마음에 들지 않을 때마다 법관을 탄핵한다면 사법부 독립은 무너진다. 민주주의와 삼권분립을 파괴시키는 행위"라고 비판했다.코트넷에는 법관대표회의 의장인 강 부장판사가 의견을 낸 것을 비판하거나, 법원 내 자성과 성찰도 논의돼야 한다는 판사들의 의견도 적지 않았다.정기회의에서 조 대법원장 탄핵 대응 안건이 논의되지 않는다고 단정하기엔 이르다. 전국법관대표회의 규칙에 따르면, 구성원이 회의 현장에서 다른 구성원 9인의 동의를 얻어 상정을 요구한 안건이 추가로 상정될 수 있기 때문이다. 또한 이날 창원지방법원에서는 하반기 정기 전체판사회의를 열어 "권력분립과 헌법질서를 위태롭게 하는 시도에 깊은 우려를 표한다"는 공식 입장을 내놓았다.법관대표회의는 각급 법원의 내부판사회의를 통해 선출된 대표자들이 모여 사법행정과 법관독립 등에 관한 사항을 논의해 의견을 표명하거나 이를 대법원에 건의하는 협의체다.지금껏 법관대표회의가 사법부를 둘러싼 사안에 합의된 목소리를 낸 경우는 많지 않다. 지난해 5월 이재명 대통령 공직선거법 위반 사건 상고심 판결 이후 사법부의 대선 개입 논란 속에서 법관대표회의는 임시회의를 열었지만 사법 신뢰와 재판 독립을 키워드로 한 안건 5개가 모두 부결되면서 아무런 입장도 내지 못했다.