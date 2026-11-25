"공소취소 지휘자 이용철 임명 강행은 곧 공소취소 강행 선언이고, 이는 정권의 자멸이라는 점을 명심해야 한다."
국민의힘이 이용철 법무부 장관 후보자에 대한 인사청문경과보고서 채택 거부 방침을 공식화했다. 정점식 국민의힘 원내대표는 이 후보자 인선과 '조작기소 특검법', 조희대 대법원장 탄핵 추진을 한데 묶어 이른바 이재명 대통령의 '탈옥 트라이앵글'이라고 주장했다.
국민의힘은 이 후보자의 자진 사퇴를 촉구하는 한편, 오는 26일까지인 조작기소 특검 후보자 추천에도 응하지 않겠다는 기존 입장을 재확인했다.
정점식 "이재명표 버뮤다 탈옥 지대... 대통령 오더 사실상 시인"
정점식 원내대표는 25일 오전 국회 원내대표실 앞에서 기자들과 만나 전날(24일) 열린 이용철 후보자의 인사청문회를 두고 "이재명 대통령 공소취소 추진 선포식이었다"라고 규정했다. 그는 "정성호 전 법무부 장관이나 김승원 전 법무부 장관 후보자에 비해 훨씬 더 노골적인 공소취소 추진 의지를 확인할 수 있었다"라며 "정권의 공소취소 의지가 그만큼 더 강해진 것"이라고 주장했다.
특히 "'공소취소를 지휘하지 않겠다'라는 말을 끝내 거부했고, 심지어 청와대로부터 공소취소 요청을 받았느냐는 부분에 대해서도 답변을 거부했다"라며 "이는 이재명 대통령의 공소취소 오더를 사실상 시인한 것"이라고 목소리를 높였다.
그러나 이 후보자는 전날 청문회에서 청와대로부터 공소취소 요청을 받았는지에 대한 답변을 피했다가, 이후 주진우 국민의힘 의원의 질의에 "공소취소 관련해서는 청와대에서 어떠한 연락도 받은 일이 없다"라고 밝혔다(관련 기사: 이용철 "진상 명확히 규명 안 되면 공소취소 안 해" https://omn.kr/2knbe)
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정 원내대표는 "공소취소에 대해서 무리한 지휘는 하지 않겠다는 답변은 곧 무리하지 않은 방식으로 추진하겠다, 지휘하겠다는 뜻이나 다름없다"라며 "공소취소를 위한 우회로를 더 많이 준비해 뒀다는 자신감의 발로"라고 주장했다.
이어 "이재명 대통령 탈옥 트라이앵글의 꼭짓점에는 각각 누가 있겠느냐?"라며 이용철 후보자를 '지휘자', 조작기소 특검을 '행동대장', 대법원장 탄핵을 사법부 협박을 위한 '골키퍼'에 각각 비유했다. "그야말로 이재명표 버뮤다 탈옥 지대"라는 날 선 비난도 덧붙였다.
정 원내대표는 이 후보자의 인사청문경과보고서 채택 여부를 묻는 말에 "따로 언급할 가치가 없을 정도로 저희들의 뜻은 명백하다"라며 "부적격자이기 때문에 합의로 부적격이라는 청문보고서를 채택할 것이 아니라면 그 청문보고서 채택 자체를 거부할 것"이라고 답했다.
조작기소 특검 후보자 추천 역시 "이재명 탈옥법이라고 비판하면서 장외집회까지 하고 있는 마당에 우리 당에서 후보자를 추천할 리는 만무하지 않겠느냐?"라고 반문했다.
"지휘봉 대신 죄 지우개"... "돌고 돌아 경기 성남 라인"
박충권 국민의힘 수석대변인도 이날 논평을 내고 이 후보자의 자진 사퇴를 요구했다. 그는 "법치를 수호해야 할 장관이 지휘봉 대신 대통령 사건을 지울 '지우개'를 쥐겠다는 것"이라며 "정성호 전 장관조차 '지휘할 의도가 전혀 없다'고 했던 공소취소의 문을, 이 후보자는 노골적으로 열어 뒀다"라고 지적했다.
이 후보자가 이 대통령과 같은 법무법인에서 일하고 성남시 산하 재단 대표를 지낸 이력도 문제 삼았다. 박 수석대변인은 "이 대통령이 그런 인사를 조작기소 특검법 통과 당일 지명한 것은 법무부 장관이 아니라 '대통령 탈옥 총괄 사령관'을 세우려는 것"이라고 주장했다.
또한 대장동 사업 관여 의혹과 배우자 주식 처분 문제 등을 거론하며 이 후보자를 '부적격 종합세트'라고 비난했다. 그는 "이 후보자는 지금이라도 '대통령 사건 공소취소는 없다'고 분명히 밝히라"라며 "그 말조차 못 한다면 후보직에서 물러나는 것이 국민에 대한 도리"라고 강조했다.
이만희 국민의힘 국회의원 역시 이날 오전 채널A 라디오쇼 <정치시그널>에서 현직 방위사업청장이 법무부 장관 후보자로 지명된 배경에 의구심을 표했다. 그는 전날 인사청문회를 거론하며 이재명 대통령의 사법 리스크를 해소하기 위해 "결국은 돌고 돌아서 경기 성남 라인의 분(사람)이 픽(발탁)이 된 게 아니냐?"라고 주장했다.
한편, 민주당 소속 국회 법제사법위원들은 이날 이 후보자가 새로운 형사사법체계를 안착시킬 적임자라며 인사청문경과보고서를 채택하겠다는 뜻을 밝혔다. 국민의힘이 제기한 공소취소 및 대장동 사업 관여 의혹 등에 대해서도 근거 없는 정치공세라고 반박했다.