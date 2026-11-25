▲정점식 국민의힘 원내대표가 25일 오전 서울 여의도 국회 원내대표실 앞에서 기자회견을 열어 이용철 법무부 장관 후보자 인사청문회에 대해 "한마디로 이재명 대통령 공소 취소 추진 선포식이었다"라며 "공소 취소 지휘자 이용철 임명 강행은 곧 공소 취소 강행 선언이고 이는 정권의 자멸이라는 점을 명심해야 한다"라고 말했다. ⓒ 유성호 관련사진보기