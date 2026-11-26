큰사진보기 ▲GS건설이 지은 자이 아파트. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲개인정보 유출 사고 관련 사과문을 내건 GS건설. ⓒ GS건설 누리집 갈무리 관련사진보기

11월 19일, 기자에게 GS건설로부터 느닷없는 이메일이 도착했다. 제목은 GS건설 개인정보 유출 여부 확인 안내. 메일을 열어보니 개인정보 유출 여부를 조회해 달라는 요청이 담겨 있었다. "외부 비인가 접근으로 인한 개인정보 유출 사고로 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"는 안내도 함께였다.'느닷없다'는 표현을 붙인 건 GS건설이 지은 아파트(자이)에 평생 한 번도 살아본 적 없기 때문이다. 게다가 GS건설은 10월 30일 해킹 공격으로 일부 아파트 '입주민들'의 개인정보가 유출됐다고 밝혔다. 그러니 평생 자이 입주민이었던 적이 없던 기자의 개인정보는 유출될 리가 없다고 생각했다.그래도 호기심이 발동해 몇 가지의 개인정보를 넣어 개인정보 유출 여부를 조회했다. 그 결과, 개인정보가 유출된 것으로 나왔다.며칠 뒤, 개인정보 유출 당사자로서 GS건설 자이 통합 고객센터로 연락해 '아파트 입주민이 아닌 경우에도 개인정보가 유출될 수 있는지'를 물었다. 고객센터 담당자는 "간혹 이메일 (주소의) 경우 (개인정보가) 유출됐다는 전화가 온다. 고객님의 경우가 아닌가 생각한다"고 말했다.나의 후속 질문은 'GS건설은 개인정보 유출 당사자에게 어떤 대응을 하고 있는지'였다. 담당자는 "유감스럽지만 현재로서는 어떤 대응책이 마련돼 있지 않다"고 답했다.그렇다면 개인정보가 유출된 당사자는 더 무얼 할 수 있을까? 나는 한국인터넷진흥원(KISA) 개인정보침해 신고센터로 침해 피해 사실을 신고했다. KISA는 24일 메일로 "구체적인 사건 경위를 확인할 예정"이며 "'개인정보 보호법' 준수 여부를 조사하기 위해 검토 중"이라고 답했다.GS건설은 10월 30일 고객들에게 "아파트 커뮤니티 시설 예약 관리 시스템에 대한 외부 비인가 접근으로 개인정보 유출 사실을 확인했다"라고 설명했다. 해킹 시점은 그로부터 이틀 전인 28일 오후 10시 15분께였다.GS건설에 따르면 해당 시스템을 이용하는 입주민들의 이름, 닉네임, 생년월일, 휴대전화번호, 성별, 이메일, 주소, 회원번호, 거주 유형, 비밀번호, 관리자 ID, 세대주 여부, 회원가입 일시, 최종 로그인 인터넷 주소(IP), RF카드번호 등이 유출됐을 가능성이 있다고 한다. 상당히 광범위한 범위의 개인정보가 유출된 것이다.그러나 해킹 피해가 발생한 지 한 달이 다 됐음에도 대체 몇 명의 개인정보가 어느 정도 수준으로 유출됐는지는 여전히 미궁 속이다. 그러면서도 GS건설은 자체적으로 해킹 공격을 분석하겠다는 이유로 과학기술정보통신부와 KISA의 조사에 응하지 않았다.정부는 GS건설 개인정보 유출에 직권조사에 나섰다. 과학기술정보통신부는 11일 침해사고 조사 심의위원회를 열고 "GS건설 침해사고에 따른 피해 현황과 사고 원인 등을 파악하기 위해 직권조사를 실시하기로 했다"고 밝혔다. 정부의 직권조사는 10월 1일 시행된 개정 정보통신망법 개정에 따른 것이다. 이제 기업이 KISA 조사에 동의하지 않아도 개인정보 유출 규모나 중대성에 따라 정부가 직권조사를 할 수 있게 됐다.나는 이 글을 쓰기 위해 GS건설 측에 '아파트 입주민 외 개인정보 유출 사례'에 대해 24일 공식 답변을 요구했다. GS건설 관계자는 "해당 시스템에 등록된 고객정보를 대상으로 유출 여부와 범위를 조사하고 있다"면서 "현재 고객별 유출 여부와 범위를 조사 중으로, 구체적인 피해 규모를 말씀드리기 어렵다"고 밝혔다.또 "사고 원인 분석과 보안 강화 작업을 진행하고 있으며, 고객 피해 확인 및 후속 조치와 함께 재발 방지를 위한 개인정보 보호체계 강화에 힘쓰겠다"고 덧붙였다. '현재로서는 어떤 대응책이 마련돼 있지 않다'고 설명했던 고객센터 담당자의 답변과 사실상 같다.GS건설은 KISA 조사를 왜 거부했을까. 이 역시 물어봤다. GS건설 측은 "KISA 신고 시 기술지원 항목에 미동의한 것은 자체 사고 원인 분석을 진행 중이었기 때문"이라며 "관계기관 조사에 성실히 협조하고 있다"고 답했다.GS건설 개인정보 유출 사고가 발생한 지 얼마 지나지 않아 한국전력 등에서 총 152만 명의 개인정보가 유출되는 일이 발생하기도 했다. 한 개인정보 유출 사건이 또 다른 개인정보 유출 사건으로 덮이는 형국이다.개인정보 유출 피해자가 기업 측에 하나하나 물어야 답변을 들을 수 있는 이 상황은 합당하지 않다. 심지어 사고 발생 한 달여가 지났음에도 구체적인 현황 파악이 안 됐다는 점은 문제다. GS건설의 사고 원인 분석, 피해 규모 파악 그리고 관계기관 조사 결과를 기다린다.