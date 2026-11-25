큰사진보기 ▲오는 27일 학교비정규직 노동자 전국 총파업을 앞두고 진보당 대전시당과 노동·시민사회가 25일 오후 대전시교육청 현관 앞에서 '학교비정규직 파업 지지 연대 기자회견'을 열었다. ⓒ 진보당대전시당 관련사진보기

큰사진보기 ▲오는 27일 학교비정규직 노동자 전국 총파업을 앞두고 진보당 대전시당과 노동·시민사회가 25일 오후 대전시교육청 현관 앞에서 '학교비정규직 파업 지지 연대 기자회견'을 열었다. ⓒ 진보당대전시당 관련사진보기

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큰사진보기 ▲오는 27일 학교비정규직 노동자 전국 총파업을 앞두고 진보당 대전시당과 노동·시민사회가 25일 오후 대전시교육청 현관 앞에서 '학교비정규직 파업 지지 연대 기자회견'을 열었다. 사진은 발언을 하고 있는 김선재 진보당대전시당 위원장. ⓒ 진보당대전시당 관련사진보기

큰사진보기 ▲오는 27일 학교비정규직 노동자 전국 총파업을 앞두고 진보당 대전시당과 노동·시민사회가 25일 오후 대전시교육청 현관 앞에서 '학교비정규직 파업 지지 연대 기자회견'을 열었다. ⓒ 진보당대전시당 관련사진보기

오는 27일 학교비정규직 노동자들의 전국 총파업을 앞두고 진보당 대전시당과 노동·시민사회가 파업 지지와 연대를 선언했다. 이들은 교육당국이 저임금과 방학 중 무임금 문제를 해결할 교섭안을 제시하지 않아 파업을 불렀다며, 대전시교육감이 사용자로서 직접 해결에 나서라고 촉구했다.진보당 대전시당과 전국학교비정규직노동조합 대전지부는 25일 오후 대전시교육청 현관 앞에서 '학교비정규직 파업 지지 연대 기자회견'을 열었다. 참석자들은 학교 노동자들의 처우개선과 적정인력 충원을 요구하고, 파업으로 예상되는 급식·돌봄의 불편을 이유로 노동자에게 책임을 돌려서는 안 된다고 주장했다.이날 기자회견은 전국학교비정규직연대회의가 비정규직 차별 해소와 집단임금교섭 타결, 인력 충원 예산 확보 등을 요구하며 공동 총파업을 예고한 가운데 마련됐다. 이들은 급식과 돌봄, 행정, 특수교육 등 학교 운영을 뒷받침하는 노동자들의 저임금과 고용·소득 불안을 해소해야 교육서비스도 안정적으로 유지할 수 있다고 강조했다.이들은 이날 발표한 기자회견문에서 지난 8월 시작된 집단임금교섭이 진전되지 못한 책임이 교육부와 시·도교육청에 있다고 주장했다. 이들에 따르면 교육당국은 노동조합이 제시한 17개 조항에 모두 수용 불가 입장을 보였으며, 기본급은 2.3%, 월 4만 9300원 인상안을 제시했다. 이마저 검토 중이라는 단서를 달았다는 게 이들의 설명이다.이들은 해당 인상안이 내년도 공무원 보수 인상률인 3.9%에도 못 미친다고 지적하면서 "학교를 지탱해 온 노동자를 대화의 상대가 아니라 구걸하는 대상으로 대한 교육 당국이 오늘의 파업을 자초했다"고 비판했다.저임금 구조와 방학 중 무임금 문제의 해결은 정부와 교육감들이 이미 약속한 사항이라는 점도 강조했다. 이들은 이재명 대통령이 후보 시절 전국학교비정규직연대회의와 체결한 정책협약, 교육부 장관의 국정감사 답변, 교육감들의 지방선거 정책협약 등을 거론하며 "약속은 교섭 테이블 위의 제시안으로 증명되어야 한다. 대전시 교육감 역시 법적 책임을 지는 사용자로서 교섭 파행을 방관할 것이 아니라 직접 해결에 나서야 한다"고 요구했다.교육재정과 급식 인력 문제도 제기했다. 이들은 정부의 지방교육재정교부금 개편 움직임에 대해 "학생 수 감소만을 근거로 교육예산을 줄여서는 안 된다"며 "방과후·돌봄과 특수교육 수요가 늘어나는 상황에서 급식·돌봄·상담·특수교육을 담당할 인력이 확보되어야 한다"고 촉구했다.개정 학교급식법에 따른 적정 식수 인원과 급식종사자 배치기준 마련에도 예산이 뒤따라야 한다고 강조했다. 그러면서 교육부에는 급식 인력 충원 예산 확보를, 대전시교육청에는 지역 급식실의 결원과 노동강도 실태 공개 및 배치기준 수립을 요구했다.끝으로 이들은 "공공부문의 모범이 되어야 할 학교가 비정규직 차별의 현장으로 남아서는 안 된다"며 "학교부터 비정규직 차별을 해소하고, 청년에게 학교를 좋은 일자리로 만들어야 한다"고 밝혔다.취지 발언에 나선 김선재 진보당 대전시당위원장은 "인공지능 등으로 교육 방식이 바뀌더라도 급식과 돌봄, 특수교육을 담당하는 사람들의 역할은 사라지지 않는다"며 "인공지능이 아무리 발전해도 아이에게 따뜻한 밥 한 끼를 차려 주고, 울고 있는 아이의 손을 잡아 주는 일은 사람이 해야 하는 것"이라고 강조했다.그는 교육당국의 임금 제시안과 노동조합 요구에 대한 수용 불가 입장을 비판하며 "학교를 지켜 온 사람들을 가장 낮은 자리에 묶어 두고서 어떻게 학교의 미래를 말할 수 있겠느냐"고 따져 묻고 "이번 파업은 사람이 존중받는 학교를 만들기 위한 행동으로 봐야 한다"고 주장했다.김 위원장은 파업 당일 급식과 돌봄에 불편이 생길 수 있다는 점도 언급하며 "하루의 불편은 우리가 조금씩 나누어 감당할 수 있다"며 "무엇보다 학교에서 일하는 사람이 존중받지 못해 해당 일을 하려는 사람이 없어지는 상황을 더 걱정해야 한다"고 말했다.그러면서 "노동자의 처우가 곧 아이들이 받는 교육의 질"이라며 시민들에게 파업을 탓하기보다 노동자들을 응원해 달라고 호소했다.김양희 학교비정규직노조 대전지부장은 방학 중 무임금 문제에 대해 "노동자가 일을 원하지 않는 것이 아니라 학교 운영 방식 때문에 출근할 수 없는 것"이라고 지적했다. 그는 "교육감의 결단이 있어야 한다. 대전교육청의 예산과 정책이 바뀌어야 한다"며 상시직 전환과 임금·복리후생 차별 해소, 적정인력 충원을 요구했다.신윤실 세상을바꾸는대전민중의힘 집행위원장은 "학교가 학생들에게 평등과 존중을 가르치면서도 내부 노동자의 차별을 방치하고 있다"고 비판한 뒤 교육당국에 "직무유기를 멈추고 노동자들과 진정성 있는 대화를 통한 해결책을 제시하라"고 요구했다.한편, 진보당 대전시당은 오는 27일 파업 현장과 대전지역 거리에서 학교비정규직 노동자들의 요구를 알리고, 계속해서 지지와 연대 활동을 이어가겠다고 밝혔다.