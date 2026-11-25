큰사진보기 ▲'재산분할' 파기환송심 출석한 최태원·노소영최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장이 지난 6월 26일 오전 서울 서초구 서울고등법원에서 열린 재산분할 파기환송심 2차 변론기일에 출석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

2026년 7월 파기환송심에서 책정된 재산분할금 9440억 원을 노 관장에게 전액 지급하고 분쟁을 종결하겠다는 취지

큰사진보기 ▲노소영 아트센터 나비 관장이 5일 서울 중구 정동1928 아트센터에서 열린 한중일 융합예술 포럼에서 "오늘날, 우리를 어떻게 봐야 하는가?" 를 주제로 강연하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

최 회장 측의 화해권고 요청에 동의하지 않는다는 취지의 서면을 재판부에 제출

진정성이 있다면 즉시 상고를 취하하길

큰사진보기 ▲최태원 SK그룹 회장이 지난 14일 경기도 이천시 SKMS연구소에서 열린 '2026 CEO 세미나'에서 기조 발제를 하고 있다. ⓒ SK그룹 제공 관련사진보기

진정성을 의심하고 요청의 취지를 폄훼

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동의하면 금주에라도 사건이 종결될 수 있고 원하는 금액을 수령할 수 있는데도 '상고를 취하하면 된다' 등의 반응은 상대방(노 관장 측)의 일방적인 주장

- 최태원 SK그룹 회장과 재산분할 소송을 진행 중인 노소영 아트센터 나비 관장이 25일 최 회장 측의 '화해권고 요청'에 응할 수 없다는 입장을 냈다.- 노 관장 측은 "진정성이 있다면 상고를 취하하라"고 요구.- 최 회장 측은 "화해권고 요청의 취지를 폄훼해 유감"이라고 대응.- 2017년 : 최 회장, 이혼조정 신청하면서 두 사람의 법적 분쟁 시작.- 2022년 1심(서울가정법원 가사합의 2부) : 최 회장이 노 관장에게 재산분할금 665억 원과 위자료 1억 원을 지급하라고 판결.- 2024년 5월 항소심(서울고등법원 가사2부) : 재산분할금을 1조 3808억 원, 위자료 20억 원으로 늘림. 전직 대통령 노태우씨의 비자금 300억 원 등을 노 관장 측의 재산 형성 기여로 참작.- 2025년 10월 대법원(대법원 1부) : 비자금이 SK에 유입됐더라도 불법자금을 재산분할 기여로 인정할 수 없다면서 재산분할 부분을 파기환송. 단, 위자료 20억 원은 확정.- 2026년 7월 24일 파기환송심(서울고등법원 가사1부) : 최 회장이 노 관장에게 재산분할금 9440억 원을 현금으로 지급하라고 판결. SK 주식을 분할 대상에 포함하고, 재산분할 비율은 최 회장 2/3, 노 관장 1/3로 정함.- 이후 재상고: 최 회장이 불복해 재상고. 사건은 대법원 2부(주심 김성수 대법관)에 가 있음.- 2026년 11월 23일 : 최 회장, 대법원 2부에 화해권고 결정 요청서 제출.- <연합뉴스>에 실린 최 회장 측 입장 : "글로벌 인공지능 경쟁이 격화되는 상황에서 재산분할액을 전액 지급하고 경영에 전념해 SK와 국가경제 발전에 기여하겠다는 것이 최 회장의 뜻."- 노 관장 측 소송대리인, 25일함.- 입장 : "최 회장에게 조기 해결의바란다."- 의미 : 최 회장이 대법원 2부에 가 있는 재상고를 취하해 기존 재산분할 판결을 확정하자는 것.- 화해권고 결정이란 : 법원이 사건 해결 조건을 제시하는 절차. 양측이 결정문을 송달받고 2주 이내에 이의를 제기하지 않으면 재판상 화해의 효력이 생김. 양측이 이의신청권을 포기하면 2주를 기다리지 않고 확정될 수도 있음.- 화해권고와 상고 취하는 어떤 차이가 있나 : 통상적으로 화해권고는 지급 시기·방법과 지연손해금 등 세부 조건을 조율할 여지가 있음. 최 회장이 상고를 취하하면 이 사건의 파기환송심 판결이 그대로 확정됨.- 최 회장 측도 입장을 내 응수.- "(노 관장 측이) 화해권고 결정 요청의한 것."- "착잡한 심경이며 심심한 유감."- "화해권고에."- "앞으로 남은 재판에 성실히 임할 것이며, 동시에 원만한 해결방안을 찾기 위해 계속 노력할 것."- 재산분할 비율·대상 등에 법적으로 다툴 부분이 많지만, 원만한 화해를 통해 오랜 갈등을 마무리하고 분쟁 요소를 완전히 해소하려 했다는 설명을 덧붙임.- 앞으로 어떻게 되나 : 화해권고가 확정되지 않고 최 회장이 상고를 유지하면 대법원 2부의 재상고심이 계속됨. 재산분할 비율과 분할 대상 재산의 적정성 등이 쟁점. 최 회장이 상고를 취하하면 9440억 원 지급을 결정한 파기환송심 판결이 확정됨.