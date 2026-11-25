큰사진보기 ▲태안군의회가 출범 이후 처음으로 윤리특위를 거쳐 최성미 의원에 대한 징계안을 본회의에 회부, ‘16일 출석정지’라는 초유의 징계를 내렸다. 사진은 최성미 의원. ⓒ 태안군의회 제공 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

충남 태안군의회가 출범 이후 처음으로 윤리특위를 거쳐 소속 의원에 대한 징계안을 본회의에 회부, '16일 출석정지' 징계를 의결했다. 대상은 국민의힘 소속 최성미 비례대표의원이다.앞서 태안군의회 윤리특별위원회(위원장 김주성)는 지난 6일 제325회 임시회를 열어 태안군이장단협의회가 제출한 징계요구서를 바탕으로 최성미 의원을 윤리특위에 회부했다.태안군이장단협의회는 "최 의원이 지난 9월, 10대 태안군의회의 첫 행정사무감사 자리에서 마을 이장들을 향해 '행정의 말단 공무원'으로 표현하는가 하면 행감 직후 태안군이장단협의회의 강력한 항의가 잇따르자 사과문을 발표했지만 진정성 없는 사과로 사태를 더욱 확산시켰다"고 주장했다. 김영인 태안군의회의장까지 나서 사과했지만 이장들은 최성미 의원의 징계를 촉구하는 징계요구서를 제출했다.태안군의원의 징계와 관련해 태안군의회 회의규칙 제82조는 의장은 징계대상의원이 있을 때는 이를 본회의에 보고하고 윤리특별위원회에 회부한다고 명시한다. 또, 지방자치법 제98조는 '지방의회는 지방의회의원이 이 법이나 자치법규에 위배되는 행위를 하면 윤리특별위원회의 심사를 거쳐 의결로써 징계할 수 있다'고 징계의 사유를 규정하고 있다.이에 따라 태안군의회 윤리특위는 최 의원의 징계 수위를 '16일 출석정지'로 정하고 본회의에 회부했으며, 25일 열린 제326회 제2차 정례회에서 최 의원을 제외한 6명의 군의원이 표결한 결과 찬성 5명, 기권 1명으로 최 의원의 징계를 결정했다. 이에 따라 최 의원은 징계가 결정된 25일부터 12월 10일까지 16일간 출석이 정지된다.태안군의회가 소속 의원의 징계를 내린 건 개원 이후 처음이다.태안군의회 윤리특위는 이번 징계안 표결에 앞서 '윤리심사자문위원회'의 의견도 청취했다. 태안군의회 윤리특별위원회 구성 및 운영에 관한 규칙 제7조에서는 윤리특위의 징계 심사에 앞서 윤리심사자문위원회의 의견을 들어야 한다고 규정하고 있다.윤리심사자문위원회는 최 의원의 징계안과 관련해 "징계 대상"으로 보고 윤리특위에 자문한 것으로 전해졌다. '윤리심사자문위원회'는 의원의 윤리강령과 윤리실천규범 준수 여부 및 징계에 관한 윤리특별위원회의 자문에 응하기 위한 자문기구로, 현재 교육자 출신 등 5명의 민간전문가로 구성돼 있으며, 법적 구속력은 없다.징계대상자인 최 의원은 이날 본회의에서 소명기회가 있었지만 별도로 소명하지는 않은 것으로 전해졌다. 이날 본 회의장에서 최 의원의 징계안과 관련한 토론과 표결은 비공개로 진행됐다.이번 징계와 관련해 최성미 의원은 25일 기자와의 통화에서 "저는 징계 건이 아니라고 보고 있기 때문에 부결이 되어야 맞고, 오늘 징계안에 대한 의결은 부당하고 생각한다"면서 "말로만 부당하다고 하는 게 아니라 법적 대응도 하려고 한다"고 밝혔다. 덧붙여 "내일(26일) 11시 군청 프레스룸에서 기자회견을 통해 입장문을 낼 예정"이라고 전했다.한편, 태안군의회 관계자는 "(최 의원의 징계안은) 윤리특별위원회에서 16일 출석정지로 본회의로 넘어왔고, 본회의에서는 이에 대한 가부로 투표를 진행했다"면서 "최성미 의원은 본회의에서 소명할 수 있었지만 신청을 하지 않았고, 대신 윤리특위에 서면으로 소명서를 제출했다"고 밝혔다.이 관계자는 덧붙여 "윤리심사자문위원회는 (최 의원을) 징계 대상으로는 봤다. 하지만 구체적인 내용은 밝힐 수 없다"면서 "자문위원회는 법적 구속력은 없다. 징계는 의결한 시점부터로 25일부터 적용된다"고 부연했다.